Medical Facilities Corporation est une société canadienne qui possède un portefeuille diversifié d'installations chirurgicales aux États-Unis. La société possède des intérêts dans quatre hôpitaux chirurgicaux spécialisés situés en Arkansas, en Oklahoma et dans le Dakota du Sud, et dans six centres de chirurgie ambulatoire (ASC) situés en Californie. En outre, par le biais d'un partenariat avec NueHealth LLC, Medical Facilities possède des intérêts dans cinq centres de chirurgie ambulatoire situés au Michigan, au Missouri, au Nebraska, en Ohio et en Pennsylvanie. La société possède également des participations sans contrôle dans un hôpital chirurgical spécialisé dans l'Indiana et un centre de chirurgie ambulatoire dans le Missouri. Les hôpitaux chirurgicaux spécialisés proposent des interventions chirurgicales, d'imagerie, de diagnostic et autres procédures programmées, y compris des soins primaires, des soins urgents, des services de santé au travail et des services médicaux. Les centres de chirurgie ambulatoire proposent des procédures chirurgicales ambulatoires programmées.

Secteur Installations et services en soins de santé