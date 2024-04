Medical Properties Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) autogérée. La société exerce toutes ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, MPT Operating Partnership, L.P. (la société d'exploitation). Elle acquiert et développe des établissements de santé qu'elle loue à des sociétés d'exploitation d'établissements de santé dans le cadre de baux nets à long terme. Elle accorde également des prêts hypothécaires aux opérateurs du secteur de la santé, garantis par leurs actifs immobiliers. La société accorde sélectivement des prêts à certains de ses opérateurs par l'intermédiaire de ses filiales de FPI imposables (TRS). La société a des investissements dans le secteur de la santé aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. La société possède des biens immobiliers hospitaliers avec 434 établissements dans neuf pays et sur trois continents. Le modèle de financement de la société facilite les acquisitions et les recapitalisations et permet aux exploitants d'hôpitaux de libérer la valeur de leurs actifs immobiliers pour financer l'amélioration des installations, les mises à niveau technologiques et d'autres investissements dans les opérations.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé