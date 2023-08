Medicenna Therapeutics Corp. est une société d'immunothérapie au stade clinique. La société est principalement engagée dans le développement et la commercialisation de Superkines d'interleukine-2 (IL-2), d'interleukine-4 (IL-4) et d'interleukine-13 (IL-13) et de Superkines renforcées pour le traitement du cancer, de l'inflammation et des maladies à médiation immunitaire. La plateforme Bi-functional SuperKine ImmunoTherapies (BiSKITs) de la société est conçue pour permettre aux Superkines de traiter les tumeurs immunologiquement froides. Le produit candidat de la société, MDNA55, est une Superkine puissante développée pour traiter le glioblastome multiforme récurrent (rGBM), une forme mortelle de cancer du cerveau. MDNA11, une superkine IL-2 fusionnée avec de l'albumine recombinante humaine. La société n'a pas tiré de revenus de ses produits.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale