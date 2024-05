Medicine Man Technologies, Inc, opérant sous le nom de Schwazze, est un opérateur de cannabis intégré verticalement et présent dans plusieurs États. L'activité de la société comprend la culture, la fabrication, la distribution et la vente au détail de cannabis et de produits liés au cannabis. La société vend les produits qu'elle fabrique et cultive, ainsi qu'une variété d'autres produits liés au cannabis, par l'intermédiaire de magasins de détail qu'elle possède en propre, d'accords de licence, et/ou d'opérateurs et de détaillants tiers. Elle compte trois secteurs d'activité : Vente au détail, Vente en gros et Autres. Le secteur de la vente au détail comprend les magasins de vente au détail de produits du cannabis. Le secteur de la vente en gros comprend la fabrication, la culture et la vente en gros de produits à base de cannabis et d'autres produits. Le secteur "Autres" englobe les activités générales de la société, les publicités en magasin et certaines promotions de fournisseurs. La société exerce ses activités au Colorado et au Nouveau-Mexique. La société possède et exploite 63 dispensaires de détail, six installations de culture et trois installations de fabrication.

Secteur Produits pharmaceutiques