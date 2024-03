Medicine Man Technologies Inc. est un opérateur de cannabis intégré verticalement et présent dans plusieurs États. Les activités de la société comprennent la culture, la fabrication, la distribution et la vente au détail de cannabis et de produits liés au cannabis. Elle vend les produits qu'elle fabrique et cultive, ainsi que divers autres produits du cannabis, par l'intermédiaire de magasins de vente au détail qu'elle possède en propre, d'accords de licence et/ou d'opérateurs et de détaillants tiers. La société compte trois secteurs : Vente au détail, Vente en gros et Autres. Le secteur de la vente au détail comprend les magasins de vente au détail de produits du cannabis. Ce secteur comprend les dispensaires de vente au détail situés au Colorado et au Nouveau-Mexique. Le secteur de la vente en gros comprend la fabrication, la culture et la vente en gros de produits à base de cannabis et d'autres produits. Le segment "Autres" comprend les activités générales de l'entreprise et d'autres activités. La société exerce ses activités au Colorado et au Nouveau-Mexique. Elle possède et exploite 42 dispensaires de détail, cinq installations de culture et deux installations de fabrication.

Secteur Produits pharmaceutiques