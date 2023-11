Mediclin AG est un opérateur d'établissements de soins de santé basé en Allemagne. La société exploite plus de 50 établissements en Allemagne. Son portefeuille comprend des hôpitaux (soins aigus), des cliniques de réhabilitation, des maisons de soins et des centres de soins médicaux. Le groupe propose également une gamme de services médicaux spécialisés, comme la neurochirurgie, ainsi que des installations spécialisées, notamment des centres cardiaques, des installations de réadaptation neurologique précoce et un hôpital orthopédique spécialisé. En outre, il propose des services spécialisés dans le domaine de la neuroradiologie, ainsi que dans les sciences psychologiques (psychosomatique et psychiatrie), l'orthopédie, dans les domaines de l'oto-rhino-laryngologie (ORL), l'oncologie (radiothérapie) et la médecine interne (y compris la cardiologie, la pneumologie et l'endocrinologie).

Secteur Installations et services en soins de santé