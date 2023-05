Mediclinic International quitte le FTSE 250 jeudi

Mediclinic International PLC - fournisseur privé de soins de santé basé à Stellenbosch - Le FTSE Russell confirme que la société sera retirée du FTSE 250 jeudi et remplacée par BlackRock Greater Euro Investment Trust PLC, un fonds d'investissement axé sur les sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation à travers l'Europe. Le retrait fait suite à la confirmation que l'acquisition de Mediclinic par un consortium dirigé par la société d'investissement cotée à Johannesburg Remgro Ltd, qui valorise Mediclinic à environ 3,7 milliards de livres sterling, doit être finalisée jeudi.

Cours actuel de l'action Mediclinic à Londres : 499,75 pence, en baisse de 0,1 % lundi.

Variation sur 12 mois : + 41 %.

Cours actuel de l'action Mediclinic à Johannesburg : 118,35 ZAR, en baisse de 0,5 % lundi

Variation sur 12 mois : en hausse de 69

Cours actuel de l'action BlackRock Greater Euro Investment Trust PLC : 562,00 pence, en hausse de 0,9 % à Londres lundi

Variation sur 12 mois : en hausse de 26

