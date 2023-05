Mediclinic en passe d'être retiré de la cote alors que l'acquisition menée par Remgro prend effet

(Alliance News) - Mediclinic International PLC a déclaré vendredi que le consortium dirigé par la société d'investissement cotée à Johannesburg, Remgro Ltd, avait achevé l'acquisition du groupe de soins de santé.

Le fournisseur de soins de santé privés basé à Stellenbosch a déclaré que la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles avait sanctionné jeudi le rachat, qui valorise Mediclinic à environ 3,7 milliards de livres sterling.

En août dernier, Mediclinic a accepté une proposition bonifiée de Manta Bidco Ltd, un consortium composé de Remgro et de SAS Shipping Agencies Services Sarl - une filiale de MSC Mediterranean Shipping Co SA.

Avant l'opération, Remgro détenait une participation de 45 % dans Mediclinic.

Vendredi, Mediclinic a déclaré que l'opération était devenue effective, ce qui signifie que Bidco détient désormais la totalité du capital social émis et à émettre de la société. Il est prévu que Mediclinic soit prochainement réenregistrée en tant que société à responsabilité limitée.

Les actions de Mediclinic ont été suspendues à la Bourse de Londres, à la Bourse de Johannesburg et à la Bourse de Namibie vendredi.

Mediclinic devrait être radiée de la LSE mardi prochain. La radiation des actions de Mediclinic de la JSE et de la NSX devrait prendre effet à partir du 7 juin.

