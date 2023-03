Mediclinic s'attend à ce que l'OPA soit scellée en mai après l'approbation de la concurrence en Afrique du Sud

(Alliance News) - Mediclinic International PLC a déclaré lundi qu'elle s'attendait à ce que le rachat par un consortium dirigé par la société d'investissement cotée à Johannesburg Remgro Ltd soit achevé en mai après avoir obtenu l'approbation de la concurrence en Afrique du Sud.

En août dernier, Mediclinic a accepté une proposition bonifiée de Manta Bidco Ltd, un consortium comprenant Remgro Limited et SAS Shipping Agencies Services Sarl - une filiale de MSC Mediterranean Shipping Co SA.

Remgro détient une participation de 45 % dans Mediclinic. L'acquisition proposée valorise Mediclinic à environ 3,7 milliards de livres sterling.

Le consortium a révisé son offre à 504 pence en espèces pour chaque action Mediclinic détenue, soit une augmentation de 9,5 % par rapport aux 460 pence proposés en mai.

Mediclinic a déclaré lundi que la Commission sud-africaine de la concurrence et le Tribunal sud-africain de la concurrence avaient approuvé l'acquisition, ce qui signifie que toutes les conditions relatives aux "approbations du contrôle des fusions" ont été remplies.

Manta Bidco attend maintenant l'approbation du département de surveillance financière de la Banque de réserve sud-africaine.

Sous réserve de l'approbation de la SARB, la sanction du plan par le tribunal britannique sera demandée et l'acquisition deviendra effective, ce qui est maintenant prévu pour la mi-mai ou peu après.

Les actions de Mediclinic étaient en baisse de 0,4 % à 497,20 pence l'unité à Londres lundi matin. Les actions étaient en hausse de 0,1 % à 111,07 ZAR à Johannesburg. Les actions de Remgro ont augmenté de 1,1% à 131,27 ZAR à Johannesburg.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.