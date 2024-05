Medico Intercontinental Ltd est engagé dans le commerce de produits pharmaceutiques. Elle fournit une plateforme à toutes les entreprises biopharmaceutiques basées sur la recherche. Ses catégories de produits comprennent la gastro, l'urologie, la nutrition, la cosmétologie, les appareils de santé, les hôpitaux et d'autres domaines. Ses produits comprennent ACIFACT-BLI, ACIFACT-P, ACIFACT-SP (ALU-ALU), ALBECTIN, ALFACARE - D3, ARSUFACT Combokit, BALOFACT, CYCLOFACT 400, UDIFACT 150, XOFACT - 4, ZIFT SL - 250, ZYMIX, ARGIFACT, CLIANCIACT POWDER, RELIEVE CZ, VOLIREX SPRAY, RACIMAX SACHET, PERMACT, OROFACT, KTZ, FEMYACT, LIVOFACT, ZYMIX SY, ULTRATONE SY, ALBECTIN SUS, BECOFACT GOUTTES, MEFACT P SUS, ONCARE SOLUTION, OFCARE-FORTE SUS, PRODOM CV SY., RELIBEN SUSP., ZIFT SUSP.-200 MGCIPACT EYE DROP, OROFACT-PASTE(lamy), OROFACT MOUTH ULCER GEL, CALAMED LOTION et autres. Ses filiales comprennent Evagrace Pharma Private Limited, Ritz Formulations Private Limited, Sungrace Pharma Private Limited et Azillian Healthcare Private Limited.

Secteur Produits pharmaceutiques