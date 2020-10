Medicrea International : 01/10/2020 Communiqué relatif à l'ouvertue de l'Offre Publique d'Achat volontaire

Le conseil d'administration de Medicrea réuni le 11 septembre 2020 a considéré que l'Offre est conforme aux intérêts de Medicrea, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires de Medicrea d'apporter leurs actions à l'Offre. Cet avis motivé a été rendu notamment après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, la société Orfis, désigné conformément à la réglementation.

Les capacités et les solutions de Medicrea en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'implants personnalisés amélioreront la solution procédurale de Medtronic pour la planification et l'exécution chirurgicales. En conséquence, Medtronic deviendra la première entreprise à être en mesure de proposer une solution intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'intelligence artificielle, des implants rachidiens personnalisés et une exécution chirurgicale assistée par robot.

Lyon et New-York,le 1er octobre 2020 - À compter du 2 octobre 2020, les actionnaires de Medicrea International ((Euronext Growth Paris : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF) pourront apporter leurs actions à l'offre publique d'achat volontaire et amicale (l'Offre) initiée par Covidien Group, détenue à 100% par Medtronic, numéro un mondial des implants du rachis.

Les résultats de l'Offre seront rendus publics par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'Offre (à paraître).

Si l'Offre connaît une suite positive, elle sera automatiquement réouverte selon un calendrier qui sera publié par l'AMF.

L'initiateur a l'intention de demander à l'AMF à compter de la clôture de l'Offre, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions Medicrea, si les actionnaires minoritaires de la Medicrea ne représentent pas à l'issue de l'Offre plus de 10 % du capital et des droits de vote.

Mise à disposition des documents relatifs à l'Offre

L'AMF a déclaré l'Offre conforme le 29 septembre 2020 et, le même jour, a apposé son visa sur la note d'information de Covidien Group et sur la note en réponse de Medicrea. Les documents détaillant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Covidien Group et de Medicrea ont été déposés auprès de l'AMF le 1er octobre 2020 et diffusés le même jour conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

La note d'information de Covidien Group telle qu'approuvée par l'AMF le 29 septembre 2020 sous le visa n°20-483, ainsi que le document relatif aux autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables, sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Société Générale, GLBA/IBD/ECM/SEG 75886 Paris Cedex 18 et de Bank of America Merrill Lynch International DAC succursale en France, 51 rue La Boétie, 75008 Paris.

La note en réponse de Medicrea telle qu'approuvée par l'AMF le 29 septembre 2020 sous le visa n°20-484, ainsi que le document relatif aux autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables, sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf- france.org) et sur le site internet de Medicrea (www.medicrea.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais au siège social de la société Medicrea International sis 5389, Route de Strasbourg Vancia, 69140 Rillieux-la-Pape.

Mise en place d'un numéro dédié aux actionnaires et accessible depuis la France

Un numéro dédié est à la disposition des actionnaires de Medicrea appelant depuis la France (ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00) : +33 01 44 71 94 94

A propos de Medicrea

Dans une optique de médecine prédictive, Medicrea assure la conception, la fabrication intégrée et la distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce jour dans plus de 175 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Medicrea est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane. En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération.

AVIS IMPORTANT

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de