CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2020

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR T3 : +4% AUX ETATS-UNIS ET +11% EN FRANCE VS T3 2019

FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITE UNID® AUX ETATS-UNIS EN SEPTEMBRE : +49% VS 2019

6 450 CHIRURGIES PERSONNALISEES UNiD® REALISEES EN CUMUL AU 30 SEPTEMBRE 2020

Lyon et New York, le 8 octobre 2020 – Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020.

En millions d'euros Cumul à fin septembre 2019 Cumul à fin septembre 2020 Variation États-Unis

Reste du monde

Total Chiffre d'Affaires

Dont T3 13,7

10,6

24,3

8,2 12,6

8,7

21,3

8,1 -8%

-18%

-12%

-2%

Les variations de taux de change n'ont pas d'impact significatif sur le chiffre d'affaires de la période

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre s'élève à 8,1 millions d'euros, en légère baisse de 2% par rapport au 3ème trimestre 2019. Les États-Unis progressent de +4% en dollars sur le trimestre et la France de +11% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, dynamisés par la reprise des chirurgies du rachis suite à la levée des mesures de confinement. La performance globale du Groupe est toutefois limitée par la baisse des ventes à l'export hors filiales, où les distributeurs subissent de plein fouet en fonction de leur localisation de fortes régressions d'activité liées aux effets de la crise sanitaire et des mesures prises pour y faire face.

En cumul à fin septembre 2020, les ventes s'élèvent à 21,3 millions d'euros soit un recul de 12% par rapport à la même période de 2019 du fait de la pandémie de COVID-19 et le report de nombreuses chirurgies.

L'activité stratégique de planification chirurgicale préopératoire et de conception d'implants sur mesure UNiD ASI™ est de nouveau en nette croissance, avec un record mensuel de 234 chirurgies personnalisées atteint en septembre 2020, portée par les États-Unis où le nombre de chirurgies UNiD® augmente de +49% sur le mois de septembre, +31% sur le 3ème trimestre et +23% en cumul à fin septembre.

« La forte progression des chirurgies personnalisées UNiD® dans un contexte général de baisse de chiffre d'affaires et de réduction du nombre de procédures depuis mars du fait de la crise sanitaire mondiale que nous traversons, démontre toute la pertinence de cette solution et plate-forme technologique que nous avons développées pour les chirurgiens et les patients. L'intégration prochaine de MEDICREA® au sein du groupe MEDTRONIC permettra de déployer cette technologie à très grande échelle, d'en faire un standard mondial de la chirurgie du dos, en offrant une solution intégrant la planification chirurgicale basée sur l'Intelligence Artificielle aux implants rachidiens sur mesure de MEDICREA® et à la chirurgie assistée par robot de MEDTRONIC» commente Denys Sournac, Fondateur, Président et Directeur Général de MEDICREA®.

Pour mémoire, le 1er octobre dernier, l'Autorité des Marchés Financiers a fait connaître que l'Offre Publique d'Achat de Covidien Group détenue par le Groupe MEDTRONIC et visant les actions de la société MEDICREA® serait ouverte à partir du 2 octobre 2020 jusqu'au 5 novembre 2020.

Prochaine publication : Résultats du 3ème trimestre 2020 : le 19 novembre 2020 après la clôture des marchés

A propos de MEDICREA® ( www.medicrea.com )

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA® est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA® est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

