Medicrea International : Rapport semestriel 2020 0 25/09/2020 | 21:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 RAPPORT SEMESTRIEL 2020 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 MEDICREA est spécialisé dans le développement de services d'analyses et la fabrication d'implants personnalisés pour le traitement chirurgical des pathologies complexes de la colonne vertébrale reposant sur la technologie UNiD® ASI (Adaptive Spine Intelligence). MEDICREA assure la conception, la fabrication intégrée et la distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce jour dans plus de 175 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA est une PME lyonnaise de 164 personnes, dont 32 au sein de sa filiale MEDICREA USA Corp. basée à New York. MEDICREA est une société proposant des technologies avant-gardistes pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale. Elle fait figure de véritable pionnière sur ce marché en assurant la convergence entre les technologies informatiques de santé et la conception et fabrication de dispositifs médicaux de dernière génération, privilégiant les résultats cliniques dans une perspective unique : améliorer les bénéfices de la chirurgie pour les patients, tout en générant des réductions de coûts à tous les niveaux. Cette nouvelle approche s'appuie sur la compilation et l'analyse de données cliniques grâce à des algorithmes d'apprentissage élaborés (deep learning) et des outils d'interprétation prédictifs avec pour résultat des prises en charge de pathologies de la colonne vertébrale associant précision scientifique et pose d'implants personnalisés et modulables. Le Groupe est installé à Rillieux-la-Pape en région lyonnaise où il possède sa propre unité de fabrication d'implants, une unité de production ultra-moderne consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur- mesure et par impression 3D, ainsi que des filiales de distribution aux Etats-Unis, en France, en Belgique, en Pologne et en Australie. Page 1 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 1 DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL Rillieux-la-Pape, le 25 septembre 2020, J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables IFRS applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Denys SOURNAC Président et Directeur Général de MEDICREA Page 2 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 RAPPORT D'ACTIVITE Page 3 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 2 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 2.1 FAITS MARQUANTS DU 1er SEMESTRE 2020 MEDICREA a connu un début d'exercice 2020 dynamique. A la mi-mars, tous les marchés du Groupe affichaient une croissance à deux chiffres par rapport à la même période de l'exercice précédent comme reporté dans le tableau ci-dessous : En millions d'euros Cumul au Cumul au Variation 15 mars 2019 15 mars 2020 États-Unis 3,3 3,6 +10% Reste du monde 2,5 3,1 +23% Total chiffre d'affaires 5,8 6,7 +16% Parallèlement, l'utilisation des tiges sur-mesure UNiD® et des services de planification chirurgicale associés enregistrait sur la même période une forte progression avec une augmentation de 60% aux États-Unis et de 44% du global du nombre de chirurgies personnalisées UNiD® réalisées, confirmant la très bonne performance observée en 2019. La seconde partie du semestre a ensuite été profondément marquée par la crise sanitaire COVID-19 ayant touché toutes les régions du monde. Les impacts de cette crise sur l'activité du Groupe ainsi que les mesures prises pour y faire face sont développés ci-dessous. Dans tous les pays où le Groupe commercialise ses technologies, ses clients finaux sont des hôpitaux publics et des cliniques privées. En France, une large partie du chiffre d'affaires est réalisée avec des centres hospitaliers publics et privés placés en alerte et réquisitionnés dès mars 2020 par les autorités sanitaires pour traiter les patients infectés par le virus et atteints d'une forme très sévère de la pathologie. Avec la propagation très rapide de la maladie et le passage en phase épidémique dite « 3 » du plan de lutte, la pleine mobilisation du système de santé a été instituée et l'ensemble des établissements de soins (en sus des établissements déjà identifiés COVID-19) ont été réquisitionnés pour participer activement à la prise en charge des patients justifiant une hospitalisation urgente. Dans un contexte quasiment similaire dans tous les pays d'Europe et qui s'est ensuite étendu aux États-Unis, une saturation de l'ensemble des établissements de santé, au niveau international a été atteinte dès la fin mars 2020. Le Groupe a constaté un arrêt et un report quasi total de l'ensemble des chirurgies du rachis, notamment pour les patients présentant de grandes déformations et des affections dégénératives, planifiées depuis des semaines, ceci afin que toutes les ressources opérationnelles des hôpitaux puissent se concentrer sur le traitement urgent des nombreux patients gravement atteints par la COVID-19. Ces reports sont apparus en France et en Espagne dès le 12 mars dernier, en Belgique dès le 16 mars et aux États-Unis sur le marché principal du Groupe, dès le 17 mars. Dans toutes les filiales du Groupe, les salariés qui visitaient quotidiennement les hôpitaux et les cliniques n'ont pu accéder à ces établissements. Le chiffre d'affaires quotidien a ainsi baissé brutalement depuis la 2ème quinzaine du mois de mars. L'ensemble des salariés français et belges ont été mis au chômage partiel dès le 16 mars. Aux États-Unis la filiale du Groupe a suspendu temporairement les contrats de travail de 25 salariés à la suite de leur mise en chômage technique (« furlough »). A la date de l'établissement de ce document, l'activité a repris intégralement dans l'ensemble des filiales, dans le respect des règles sanitaires. En France notamment, le Groupe n'a plus recours au chômage partiel depuis début juillet. Page 4 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Afin de gérer au mieux la trésorerie dans un contexte de baisse temporaire des ventes, de nombreuses mesures ont été prises rapidement : Le Groupe a négocié avec ses principaux fournisseurs pour repousser les commandes et les livraisons sur le 3ème trimestre. Le bailleur des locaux de Lyon a accepté de décaler l'encaissement des loyers du 2ème trimestre en les reportant sur le 4ème trimestre 2020 et en proposant au Groupe un échéancier aménagé. L'ensemble des partenaires bancaires du Groupe dont la BPI ont pris les dispositions nécessaires pour surseoir aux remboursements d'échéances d'emprunts ou de paiement de redevances de crédit-bail jusqu'à fin septembre. Le Groupe a encaissé en juin des Prêts Garantis par l'État (PGE) pour 3,5 millions d'euros qui ont été négociés avec BPI et les partenaires bancaires et obtenu de son principal créancier, le fonds américain Perceptive Advisors, le gel du paiement des intérêts des 2ème et 3ème trimestres 2020 relatifs à l'emprunt obligataire de 36 millions de dollars. Ces intérêts, désormais capitalisés, ne seront exigibles qu'au moment du remboursement en in fine du nominal de l'emprunt. Le paiement des cotisations sociales d'avril à juin a été repoussé comme cela a été permis dans le cadre des mesures gouvernementales d'urgence puis régularisé en juillet suite à l'obtention des PGE. Malgré ce contexte exceptionnel et difficile, le Groupe a bénéficié de deux facteurs extrêmement favorables : 1- Une levée de fonds de 8,5 M€ réalisée fin janvier 2020. Au 30 juin 2020, la trésorerie est proche de 13 M€, et le montant des factures clients à encaisser s'établit à 4,2 M€. Par conséquent, en prenant toutes les mesures pour économiser et consommer le moins rapidement possible sa trésorerie, le Groupe s'est mis en ordre de marche pour affronter cette crise pendant plusieurs mois et se redéployer dans de bonnes conditions pour profiter du fort rebond prévisible à court terme car, 2- Le Groupe bénéficiera automatiquement d'un puissant « effet de rattrapage » en sortie de crise. En effet, tous les patients qui ont besoin d'une chirurgie vertébrale devront la reprogrammer avec leur chirurgien. Ces patients souffrent beaucoup, ils n'ont plus une vie normale et il n'existe pour eux aucune alternative à la chirurgie qui était programmée avec des implants MEDICREA®, même s'ils peuvent en général attendre et supporter un report de leur date d'intervention de quelques mois. A la date d'établissement de ce document, le Groupe dispose d'environ 15 millions d'euros de liquidités. La trésorerie s'est renforcée depuis le 30 juin, principalement suite à l'exercice par certains actionnaires de bons de souscription d'actions pour 5 millions d'euros. Le Groupe avait planifié un 2ème trimestre difficile mais une gestion anticipée de la crise et l'évolution favorable de la pandémie COVID-19 ont permis de reprendre plus rapidement que prévu une activité à nouveau très soutenue sur les différents marchés du Groupe. Le chiffre d'affaires a donc enregistré un net redémarrage à compter du 15 mai et les ventes du mois de juin 2020, supérieures à celles de la même période en 2019, semblent matérialiser pour le Groupe la sortie de cette crise sur le plan économique (voir point 2.3 Évolution de l'activité). Cette tendance favorable s'est poursuivie sur le 3ème trimestre 2020 dans la plupart des pays où le Groupe est représenté par des filiales de commercialisation (États-Unis, France, Belgique). La situation est plus difficile Page 5 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 dans les pays où le Groupe commercialise ses produits par l'intermédiaire de distributeurs indépendants (Espagne, Brésil, pays du Sud-Est asiatique), bien que ce canal de ventes contribue pour moins de 20 % au chiffre d'affaires consolidé. L'évolution actuelle de la situation sanitaire au niveau mondial et la reprise de la pandémie dans de nombreux pays obligent cependant à rester prudent. L'effet de rattrapage significatif qui immanquablement se produira, pourrait être décalé de quelques mois. Page 6 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 2.2 CHIFFRES CLES AU 30 JUIN 2020 En milliers d'euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018 Retraité (1) Chiffre d'affaires 13 222 32 721 16 067 32 279 Marge brute 9 769 25 467 12 380 23 084 % Marge brute 74% 78% 77% 72% EBITDA courant avant IFRS 2 (2) 1 883 3 057 557 553 Résultat opérationnel courant avant IFRS 2 (3 057) (6 032) (3 432) (7 528) Résultat opérationnel avant IFRS 2 (3 375) (6 711) (3 909) (8 089) Résultat opérationnel (3 499) (8 710) (4 912) (8 817) Cout de l'endettement financier (2 492) (4 344) (1 919) (2 936) Résultat avant impôt (6 107) (13 410) (6 872) (11 587) Résultat net part du groupe (6 306) (15 550) (7 031) (12 031) ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- ------------ ------------ ------------ Capitaux propres 2 875 (119) 7 547 14 022 Dettes financières long terme 50 660 49 911 43 937 46 552 dont emprunts obligataires 30 171 28 752 23 173 23 026 dont emprunts auprès des établissements de crédit 2 421 2 455 780 953 dont locations 13 338 13 957 14 606 15 661 dont dettes rachat minoritaires 4 718 4 735 5 366 6 900 dont autres dettes 12 12 12 12 Passifs financiers courants 9 304 6 646 7 759 6 638 dont emprunts obligataires - 149 368 433 dont emprunts auprès des établissements de crédit 4 157 755 354 364 dont locations 2 278 2 293 2 270 1 839 dont dettes rachat minoritaires 2 333 2 333 3 085 2 712 dont concours courants bancaires et factoring 536 1 116 1 682 1 290 Trésorerie et équivalents (13 220) (3 807) (3 244) (10 803) Endettement financier net 46 744 52 750 48 452 42 387 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 140 582 (692) (569) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (1 624) (5 660) (2 690) (5 297) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 10 331 (2 500) (5 214) 4 843 Autres variations 146 250 144 (50) Variation de trésorerie 9 993 (7 328) (8 452) (1 073) ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- Effectif 164 184 180 179 Retraité des effets de l'application de la norme IFRS 16 Il s'agit d'un EBITDA courant correspondant au résultat opérationnel avant paiement en actions et avant autres produits et charges ajusté des dotations et reprises aux amortissements et aux provisions d'exploitation Page 7 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 2.3 EVOLUTION DE L'ACTIVITE Variation En millions d'euros S1 2019 S1 2020 Variation à taux de change constant États-Unis 8,7 7,6 (13)% (15)% Reste du monde 7,4 5,6 (24)% (24)% Total chiffre d'affaires 16,1 13,2 (18)% (19)% Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre s'élève à 5,8 millions d'euros portant le total semestriel à 13,2 millions, en baisse de 18% par rapport au 1er semestre 2019 du fait de la pandémie COVID-19. Le report de nombreuses chirurgies dites non urgentes depuis mi-mars a fortement impacté l'activité sur cette période (voir point 2.1 Faits marquants du 1er semestre 2020). Dès l'annonce des mesures de confinement et de mobilisation des établissements de santé dans de nombreux pays, MEDICREA s'était préparé au scenario le plus pessimiste en envisageant un 2ème trimestre avec une absence de facturation. Malgré un chiffre d'affaires en avril et mai en très forte baisse et représentant l'équivalent de respectivement 25% et 66% d'une activité normative, les ventes du mois de juin se sont fortement redressées, totalisant 3,2 millions d'euros en hausse de +3% par rapport à la même période l'année dernière, soit une croissance séquentielle de +75% entre mai 2020 et juin 2020. En juin, les 3 principaux marchés du Groupe affichent ainsi de bonnes performances compte-tenu du contexte sanitaire : Aux Etats-Unis, les ventes augmentent de +13% par rapport à juin 2019 et ce malgré la propagation toujours forte du COVID-19 dans de nombreux Etats ;

Etats-Unis, les ventes augmentent de +13% par rapport à juin 2019 et ce malgré la propagation toujours forte du COVID-19 dans de nombreux Etats ; En Belgique la croissance est de +12% sur la même période ;

Le chiffre d'affaires en France revient progressivement à la normale, avec certaines régions qui ont retrouvé une bonne dynamique quand les plus touchées par la pandémie sont encore en activité limitée. La tendance s'est poursuivie sur le mois de juillet avec une augmentation du chiffre d'affaires de 5% par rapport à juillet 2019. L'utilisation des services de planification et de production de tiges sur mesure UNiD® témoigne également d'une nette reprise avec 144 chirurgies personnalisées UNiD® ayant eu lieu aux États-Unis en juin et 165 en juillet, soit une augmentation respectivement de +33% et +40% par rapport aux mêmes mois de l'année précédente, et 5 850 chirurgies réalisées en cumul au 30 juin 2020 depuis le lancement de cette activité. Le taux de marge brute s'établit à 74% sur le semestre, en baisse de 3 points par rapport à la même période de l'exercice précédent, conséquence d'une chute du taux à 70% sur le 2ème trimestre. Cette baisse s'explique par l'arrêt de la production avec la mise en chômage partiel des équipes pendant 2 mois. La reprise de l'activité depuis juin devrait permettre une amélioration du taux de marge brute sur le 3ème trimestre 2020 et se rapprocher du taux normatif de 80%. Les charges opérationnelles diminuent de 3,1 millions d'euros à taux de change constant par rapport au 1er semestre 2019. Le recours au chômage partiel en France et en Belgique ainsi que la suspension temporaire des contrats de travail aux Etats-Unis (mécanisme de furlough) ont entrainé une baisse de la masse salariale au 2ème trimestre. L'arrêt quasi total des déplacements et l'annulation des congrès sectoriels ont également permis de réduire les coûts et compenser intégralement la chute de la marge brute en valeur, limitant ainsi la perte opérationnelle. Page 8 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Le résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions (EBITDA courant) est positif à 1,9 million d'euros quadruplant par rapport à la même période en 2019. Compte-tenu de ces éléments, le résultat opérationnel courant s'élève à -3,1 millions d'euros à fin juin 2020, en amélioration de 0,4 million d'euros par rapport au 1er semestre 2019. Le coût de l'endettement financier net progresse de 0,6 million d'euros sous l'effet de la mise en place en septembre 2019 d'une nouvelle tranche de 6 millions de dollars d'un emprunt obligataire d'un montant initial de 30 millions de dollars émis en novembre 2018. Le résultat avant impôt, après prise en compte du coût de l'endettement financier, s'établit à -6,1 millions d'euros et le résultat net à -6,3 millions d'euros. 2.4 EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE Les changements dans l'évolution de la structure bilancielle s'analysent comme suit : En milliers d'Euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Actifs non courants 42 813 44 975 45 544 Dont actifs IFRS 16 13 163 14 132 14 580 Impôts différés 108 103 1 769 Besoin en fonds de roulement opérationnel 9 197 9 163 10 472 Besoin en fonds de roulement non opérationnel (2 499) (1 610) (2 010) TOTAL 49 619 52 631 55 775 Capitaux propres 2 875 (119) 7 547 Passifs financiers courants 9 304 6 646 7 759 Passifs financiers non courants 50 660 49 911 43 713 Trésorerie (13 220) (3 807) (3 244) Endettement financier net 46 744 52 750 48 228 Dont dettes rachat minoritaires 7 051 7 080 9 623 Dont dettes IFRS 16 14 501 15 405 15 766 CAPITAUX ENGAGES 49 619 52 631 55 775 Les actifs non courants sont constitués de la valeur nette des écarts d'acquisition, des immobilisations incorporelles (frais de recherche et développement, brevets et marques), des immobilisations corporelles et des immobilisations financières. L'application de la norme IFRS 16 conduit à comptabiliser un montant d'actifs de 13,2 millions d'euros en valeur nette au 30 juin 2020 correspondant principalement aux droits d'utilisation des bâtiments de Lyon (usine et siège social) et des bureaux de New York. La variation des actifs non courants par rapport au 31 décembre 2019 s'explique principalement par les éléments suivants : L'activation des frais de recherche et de développement sur la période, des dépenses de brevets ainsi que des travaux continus d'amélioration et de développement du UNiD Hub™, logiciel de planification chirurgicale ;

La mise à disposition auprès des hôpitaux de nouveaux kits d'instruments ;

L'amortissement des locaux et des installations techniques de Lyon et New-York. Une analyse détaillée des mouvements intervenus sur le semestre sur les différents postes d'immobilisations en valeurs brutes et nettes est présentée en note 6, paragraphe 6.7 des états financiers semestriels consolidés. Page 9 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Les impôts différés sont présentés nets des soldes d'actifs et passifs. Ils sont essentiellement constitués des retraitements de consolidation. L'analyse du taux d'imposition est présentée en note 9, paragraphe 9.1 des états financiers semestriels consolidés. Le besoin en fonds de roulement opérationnel est constitué des créances clients, augmenté des stocks et diminué des dettes fournisseurs. Il est stable par rapport au 31 décembre 2019. Le Groupe attache une importance particulière à la maîtrise du besoin en fonds de roulement et particulièrement des stocks, compte tenu des caractéristiques propres à son activité qui nécessitent la mise à disposition auprès des établissements de santé de nombreux implants dans différentes tailles. De multiples actions sont en cours pour optimiser le niveau des stocks, notamment des rationalisations de gammes et des actions spécifiques pour réduire les délais de fabrication, qui se stabilisent dans un contexte d'augmentation du chiffre d'affaires (hors effet temporaire de la pandémie Covid-19 sur le développement de l'activité) Le besoin en fonds de roulement non-opérationnel, structurellement négatif, s'améliore de 0,9 million d'euro par rapport au 31 décembre 2019 sous l'effet principal de l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche. L'évolution des capitaux propres résulte de la perte nette du 1er semestre 2020, de l'augmentation de capital de 8,5 M€ du mois de janvier et de l'exercice de bons de souscription d'actions et de stock-options pour un montant global de 1,5 million d'euros sur le 1er semestre. L'endettement financier net est en baisse de 6 millions d'euros sur le 1er semestre 2020 du fait de l'augmentation de capital réalisée en janvier 2020 (+8,5 million d'euros), de l'exercice de bons de souscription d'actions (+1,5 millions d'euros), de la maitrise des flux d'exploitation et d'investissements, qui ont largement compensé l'accroissement des dettes financières suite notamment à la capitalisation pour 1,2 million d'euros des intérêts du 2ème trimestre 2020 relatifs à l'emprunt obligataire de 36 millions. Au 30 juin 2020, le Groupe dispose d'une trésorerie de 13,2 millions d'euros. 2.5 EVENEMENTS RECENTS Acquisition de MEDICREA par MEDTRONIC Le 15 juillet 2020, MEDTRONIC plc (NYSE : MDT), l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies médicales, et MEDICREA, ont annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition par MEDTRONIC par l'intermédiaire de la société Covidien Group S.a.rl, filiale à 100 % de MEDTRONIC, de toutes les actions MEDICREA en circulation. L'offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire se fera au prix de 7,00 euros par action MEDICREA. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité l'opération. Ce rapprochement vise à utiliser les capacités et solutions de MEDICREA en matière d'analyse de données et d'implants personnalisés et permettre à MEDTRONIC de devenir le 1er groupe au monde à proposer une solution totalement intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'intelligence artificielle, des implants rachidiens sur mesure et une exécution assistée par robot, ce qui profitera grandement aux clients et aux patients. Le portefeuille de produits de MEDICREA comprend la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), conçue pour assister les chirurgiens dans la planification préopératoire de leurs cas et créer des implants sur mesure pour chaque intervention chirurgicale. La solution de MEDICREA repose sur une modélisation prédictive et des algorithmes sophistiqués qui mesurent avec précision et reconstruisent numériquement la colonne vertébrale pour obtenir son profil optimal. Page 10 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Cette acquisition renforcerait la position de MEDTRONIC en tant qu'innovateur mondial dans le domaine des technologies habilitantes et des solutions pour la chirurgie de la colonne vertébrale. L'Offre visera toutes les actions émises par MEDICREA ainsi que toutes les actions susceptibles d'être émises au titre de l'exercice des bons de souscriptions d'actions (détenus par Perceptive Advisors), sous réserve de leur exercice avant la clôture de l'Offre. Les principaux actionnaires de MEDICREA, dont son Fondateur, Président et Directeur Général Denys SOURNAC ainsi que certains autres employés, dirigeants et administrateurs de MEDICREA, se sont engagés à apporter leurs actions à l'Offre (y compris les actions à recevoir dans le cadre de l'exercice de bons de souscription d'action, mais excluant, pour Denys SOURNAC et les employés concernés, leurs actions gratuites sous période de conservation et leurs stock-options (à l'exception de celles hors la monnaie), qui bénéficient d'un mécanisme de liquidités dans la mesure où les dites actions gratuites par exemple ne pourront pas être apportées à l'offre car non disponibles lors de la réalisation de celle-ci). Ces engagements d'apport restent révocables en cas d'offre concurrente supérieure, conformément à la réglementation boursière. Au travers des engagements d'apport mentionnés ci-dessus, MEDTRONIC a conclu avec des actionnaires de MEDICREA des accords portant au total sur environ 44,4% du capital de MEDICREA (ajusté de l'exercice des BSA). La réalisation de l'opération reste soumise à des conditions suspensives usuelles, y compris l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers, les autorisations applicables au titre du contrôle des investissements étrangers en France et du contrôle des concentrations aux États-Unis. La réalisation de l'Offre sera soumise, outre le seuil de caducité prévu à l'article 231-9, I 1° du règlement général de l'AMF, à un seuil de renonciation défini par l'acquisition par MEDTRONIC d'un nombre d'actions MEDICREA représentant au moins 66,67% du capital social et des droits de vote. L'Offre et le projet de note d'information de MEDTRONIC, ainsi que le projet de note en réponse de MEDICREA ont été déposés auprès de l'AMF en date du 11 septembre 2020. Le rapport de l'expert indépendant désigné conformément à l'article 261-1, I & III du règlement général de l'AMF par le comité adhoc désigné par le Conseil d'Administration de MEDICREA figure en annexe du projet de note en réponse. L'ouverture de l'Offre interviendra après l'obtention de l'autorisation au titre du contrôle des investissements étrangers en France, l'Offre restant alors soumise à l'autorisation au titre du contrôle des concentrations aux Etats-Unis. Sous réserve de l'obtention des différentes autorisations réglementaires et la satisfaction des autres conditions suspensives usuelles, la réalisation de l'opération est attendue courant novembre 2020. Les incidences de l'Offre au regard des clauses de changement de contrôle attachés à certains contrats (emprunt obligataire et emprunts auprès des établissements de crédit), sur les mandats et la rémunération des dirigeants en cas de succès de celle-ci, et sur le rachat des participations détenues par les actionnaires minoritaires dans les filiales Belge et Australienne, sont détaillées dans les notes explicatives aux comptes consolidés du 1er semestre, étant précisé qu'à la connaissance de la Société aucun autre contrat structurant et/ou significatif ne comporte de clauses particulières liées à un changement de contrôle et qui en modifieraient les termes de façon substantielle. Page 11 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 2.6 FACTEURS DE RISQUES Le Groupe a cartographié selon 5 axes les facteurs de risques auxquels il est exposé, synthétisés dans la matrice suivante extraite du chapitre 4 du Document d'enregistrement universel 2019, enregistré en août 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Page 12 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Catégories de Risque Facteurs de Risque Impact brut Probabilité Mesures mises en œuvre Criticité possible d'occurrence nette OPERATIONNELS Concurrence Significatif Possible Investissements importants en R&D ; Elevée Recrutement de compétences clefs ; Investissements en matériels. Développement commercial Significatif Possible Formation et assistance des chirurgiens ; Elevée Création de filiales de distribution ; Développement du réseau de vente indirecte. Poids de la Gamme PASS® dans le chiffre d'affaires Significatif Possible Intensification de la R&D. Limitée Concentration des ventes sur le marché américain Significatif Possible Création et développement de filiales de distribution en Pologne, Belgique et Australie. Limitée Dysfonctionnements des processus industriels Significatif Peu probable Renforcement des processus de contrôles Qualité ; Limitée Procédures adéquates de gestion de crise. Responsabilité produits Significatif Peu probable Mise en place de polices d'assurances ad 'hoc au niveau Groupe et local. Limitée JURIDIQUES Propriété industrielle Significatif Peu probable Renforcement des compétences internes depuis 2017. Limitée ET REGLEMENTAIRES Environnement réglementaire Significatif Possible Renforcement des compétences internes ; Elevée Mise en place d'une veille réglementaire. Évolution des politiques de remboursement Significatif Possible Mise en place d'une veille d'informations. Elevée Contentieux Significatif Possible Consultation de conseils externes de 1er rang. Limitée ENVIRONNEMENTAUX Atteinte à l'environnement Significatif Peu probable Mise en place d'actions de prévention afin de prévenir et de limiter ces risques. Elevée FINANCIERS Liquidité Significatif Possible Suivi journalier de la trésorerie et établissement de prévisions à 12 mois. Elevée Taux de change et d'intérêts Significatif Possible Facturation des filiales dans leurs devises fonctionnelles ; Limitée Mise en place de couvertures (ventes à terme, options d'achat ou de vente). EXTERNES Pandémie Significatif Possible Mise en place d'un Plan de continuité de l'activité. Télétravail, activité partielle, Elevée Anticipation de la reprise d'activité et recherche de financements. Page 13 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Le Groupe n'a pas connaissance à ce jour de nouveaux facteurs de risques ou d'aggravation de la probabilité d'occurrence des risques identifiés ci-dessus. Le paragraphe 8.5 des notes explicatives aux états financiers semestriels consolidés précise pour les risques à caractère financier (risques de liquidité, de taux, de crédit, etc..) les mesures mises en œuvre par le Groupe pour réduire leur criticité. Le paragraphe 7.2 des notes explicatives aux états financiers récapitule les risques juridiques, obligations et litiges auxquels la Société pourrait faire face et les passifs éventuels qui pourraient en découler. Le succès de l'offre publique d'achat volontaire et amicale de MEDTRONIC sur les actions de la Société contribuerait à réduire de manière substantielle la criticité du risque de liquidité auquel MEDICREA a été régulièrement confronté du fait de sa taille et des investissements importants nécessaires pour se développer sur le marché très concurrentiel de la chirurgie de la colonne vertébrale. Les conséquences sur le risque de liquidité d'un échec éventuel de l'offre sont analysées au paragraphe 8.4.1 des notes explicatives aux états financiers. 2.7 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES Les transactions entre parties liées sont présentées en note 11, paragraphe 11.2 des états financiers semestriels consolidés. Aucune nouvelle convention n'a été conclue avec un dirigeant ou un membre du Conseil d'Administration sur le 1er semestre 2020. 2.8 TENDANCES ET PERSPECTIVES Un Plan d'Affaires a été préparé en avril 2020 couvrant la période 2020-2023 et tenant compte des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la marche et le développement de la Société. Ce Plan a ensuite été réexaminé à l'issue de la phase de confinement et confirmé en août 2020. Il inclut une mise à jour des projections révisées pour l'année 2020 prenant en compte l'impact du Covid-19, les projections pour les années 2021 à 2023 demeurant inchangées. Les principales caractéristiques du Plan d'Affaires sont les suivantes : croissance moyenne du chiffre d'affaires de 10,0% par an sur la période 2019-2023 ;

2019-2023 ; marge d'EBITDA pré-IFRS 16 en augmentation de 7,6% en 2020 à 16,0% en 2023 ;

pré-IFRS 16 en augmentation de 7,6% en 2020 à 16,0% en 2023 ; charge d'amortissements et de dépréciation (sur une base pré-IFRS 16) en baisse, de 8,1 millions d'euros en 2020, soit 28,5% du chiffre d'affaires, à 6,7 millions d'euros en 2023, soit 14,0% du chiffre d'affaires ;

pré-IFRS 16) en baisse, de 8,1 millions d'euros en 2020, soit 28,5% du chiffre d'affaires, à 6,7 millions d'euros en 2023, soit 14,0% du chiffre d'affaires ; dépenses d'investissement en augmentation, de 3,5 millions d'euros en 2020, soit 12,4% du chiffre d'affaires, à 5,0 millions d'euros en 2023, soit 10,4% du chiffre d'affaires ;

besoin en fonds de roulement à 9,4 millions d'euros en 2020, soit 33,3% du chiffre d'affaires, augmentant à 11,2 millions d'euros en 2023, soit 23,4% du chiffre d'affaires. Page 14 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020 Leading personalized spine medicrea.com Page 15 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 SOMMAIRE 1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES EN NORMES IFRS AU 30 JUIN 2020 ...................................................................................... 17 1.1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ...................................................................................................................................... 17 1.2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE.............................................................................................................................. 17 1.3. BILAN CONSOLIDE................................................................................................................................................................. 18 1.4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE .................................................................................................................. 19 1.5. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES............................................................................................................... 20 1.6. NOTES EXPLICATIVES ............................................................................................................................................................ 21 NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES.................................................................................................................................................. 21 NOTE 2 : PERIMETRE DE CONSOLIDATION ..................................................................................................................................... 24 NOTE 3 : INFORMATION SECTORIELLE............................................................................................................................................ 29 NOTE 4 : DONNEES OPERATIONNELLES.......................................................................................................................................... 33 NOTE 5 : CHARGES ET AVANTAGES DU PERSONNEL ...................................................................................................................... 40 NOTE 6 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES ET FINANCIERES............................................................................. 53 NOTE 7 : PROVISIONS ET PASSIFS EVENTUELS................................................................................................................................ 62 NOTE 8 : FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS................................................................................................................ 65 NOTE 9 : IMPOTS SUR LES RESULTATS............................................................................................................................................ 78 NOTE 10 : CAPITAUX PROPRES ET RESULTAT PAR ACTION............................................................................................................. 81 NOTE 11 : AUTRES INFORMATIONS................................................................................................................................................ 84 Page 16 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES EN NORMES IFRS AU 30 JUIN 2020 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE En euros Notes 30.06.2020 30.06.2019 Chiffre d'affaires 3.1 et 4.2 13 222 098 16 066 898 Coût des ventes (3 453 212) (3 687 239) Marge brute 9 768 886 12 379 659 en % du chiffre d'affaires 73,9 % 77,1 % Frais de recherche et développement 4.6 (1 736 021) (1 469 998) Frais de commercialisation 4 et 5 (5 853 542) (8 198 826) Commissions sur ventes (2 108 329) (2 528 128) Frais administratifs 4 et 5 (3 128 406) (3 614 832) Autres produits et charges opérationnels 4.9.2 (317 264) (476 930) Résultat opérationnel avant paiements en actions (3 374 676) (3 909 055) Charges de personnel liées aux paiements en actions 5.5.4 (124 000) (1 003 000) Résultat opérationnel après paiements en actions 4.9.1 (3 498 676) (4 912 055) Coût de l'endettement financier net 8.3.1 (2 491 727) (1 919 418) Autres (charges) / produits financiers 8.3.2 (116 706) (40 801) (Charges) / produits d'impôts 9.1 (198 474) (158 604) Résultat net consolidé (6 305 583) (7 030 878) Résultat net par action 10.2 (0,33) (0,43) Résultat net dilué par action 10.2 (0,33) (0,43) Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les comptes semestriels consolidés n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes 1.2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE En euros 30.06.2020 30.06.2019 Résultat net consolidé (6 305 583) (7 030 878) Ecarts de conversion 35 231 6 358 Autres éléments du résultat global recyclables en résultat 35 231 6 358 Résultat global de l'exercice (6 270 352) (7 024 520) Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les comptes semestriels consolidés n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes Page 17 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 1.3. BILAN CONSOLIDE En euros Notes 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Goodwill 6.1 12 035 024 12 052 748 12 354 470 Immobilisations incorporelles 6.7 7 954 637 8 389 393 8 212 576 Immobilisations corporelles 6.7 22 147 423 23 856 452 24 550 068 Immobilisations financières 6.7 676 172 677 296 650 572 Impôts différés 9.3 534 565 664 417 2 836 450 Actif non courant 43 347 821 45 640 306 48 604 136 Stocks et en-cours 4.3 8 772 561 9 305 625 9 784 893 Clients et comptes rattachés 4.4 4 286 951 4 897 715 6 182 241 Autres actifs courants 4.4 1 940 473 2 648 894 2 288 469 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.1.5 13 220 076 3 807 308 3 244 236 Actif courant 28 220 061 20 659 542 21 499 839 Total actif 71 567 882 66 299 848 70 103 975 En euros Notes 31.12.2019 30.06.2019 30.06.2020 Capital 10.1 3 171 058 2 706 536 2 595 176 Primes d'émission, de fusion, d'apport 10.1 29 188 070 20 206 582 20 206 582 Réserves consolidées 10.1 (23 178 818) (7 481 544) (8 224 292) Résultat de l'exercice 10.1 (6 305 583) (15 550 391) (7 030 878) Capitaux propres 2 874 727 (118 817) 7 546 588 Avances conditionnées - - 50 000 Provisions non courantes 7.1 824 288 763 872 680 368 Impôts différés 9.3 426 001 560 967 1 067 236 Dettes financières long terme 8.1 50 660 582 49 911 676 43 936 796 Autres passifs non courants 4.5 89 302 89 015 175 746 Passif non courant 52 000 173 51 325 530 45 910 146 Provisions courantes 7.1 92 542 128 542 241 926 Dettes financières court terme 8.1 9 303 644 6 646 138 7 759 503 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4.5 3 862 556 5 040 892 5 495 578 Autres passifs courants 4.5 3 434 240 3 277 563 3 150 234 Passif courant 16 692 982 15 093 135 16 647 241 Total passif 71 567 882 66 299 848 70 103 975 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les comptes semestriels consolidés n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes Page 18 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 1.4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE En euros Notes 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Résultat net consolidé (6 305 583) (15 550 391) (7 030 878) Charges (produits) sans effets sur la trésorerie 8.1.6 5 131 413 11 050 981 5 228 980 Charges (produits) d'impôts (exigibles et différés) 8.1.6 (144 748) 1 031 398 (364 384) Coût de l'endettement financier net 8.3.1 2 491 727 4 344 228 1 919 418 Capacité d'autofinancement 1 172 809 876 216 (246 864) Impôts versés / remboursements d'impôts (365 986) (253 584) (98 248) Variation du besoin en fonds de roulement 8.1.6 332 704 (40 369) (346 997) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 139 527 582 263 (692 109) Acquisitions d'immobilisations (1 664 071) (5 580 295) (2 668 594) Cessions d'immobilisations 38 928 40 955 26 891 Subventions reçues / (reversées) - (100 000) (50 000) Variation nette des immobilisations financières 1 626 (20 826) 2 001 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (1 623 517) (5 660 166) (2 689 702) Distribution de dividendes des filiales - (468 402) (468 402) Augmentation de capital 9 975 718 - - Emission d'emprunts 4 562 322 7 798 120 - Remboursement d'emprunts (1 442 501) (3 298 003) (1 574 867) Intérêts versés (2 235 068) (3 856 420) (1 787 541) Autres variations 8.1.6 (529 707) (2 675 598) (1 383 458) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 10 330 764 (2 500 303) (5 214 268) Variation des taux de change 124 238 244 238 129 431 Autres variations 21 925 6 348 14 579 Variation de trésorerie 9 992 937 (7 327 620) (8 452 069) Trésorerie à l'ouverture 2 691 048 10 018 668 10 018 668 Trésorerie à la clôture 12 683 985 2 691 048 1 566 599 dont trésorerie et équivalents de trésorerie 8.1.5 13 220 076 3 807 308 3 244 236 dont crédits à court terme et banques 8.1.3 (536 091) (1 116 260) (1 677 637) Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les comptes semestriels consolidés n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes Page 19 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 1.5. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES En euros Nombre d'actions Capital social Réserves Capitaux propres consolidés Capitaux propres au 31.12.2018 retraité (1) 16 219 847 2 595 176 11 426 755 14 021 931 Augmentation de capital 696 000 111 360 (111 360) - Résultat global de l'exercice - - (15 678 343) (15 678 343) Stock-options et actions gratuites - - 1 999 650 1 999 650 Distribution de dividendes - - (468 402) (468 402) Autres variations - - 6 347 6 347 Capitaux propres au 31.12.2019 16 915 847 2 706 536 (2 825 353) (118 817) Augmentation de capital 2 903 266 464 522 8 981 488 9 446 010 Résultat global du semestre - - (6 270 352) (6 270 352) Stock-options et actions gratuites - - 124 000 124 000 Distribution de dividendes - - (328 036) (328 036) Autres variations - - 21 922 21 922 Capitaux propres au 30.06.2020 19 819 113 3 171 058 (296 331) 2 874 727 Retraité des effets de l'application de la norme IFRS 16 - Contrats de location Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les comptes semestriels consolidés n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes Page 20 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 1.6. NOTES EXPLICATIVES Les notes sur les états financiers font partie intégrante des comptes établis aux normes IFRS. Il est précisé que les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2020 n'ont pas fait l'objet d'une revue d'examen limité par les commissaires aux comptes. MEDICREA est cotée sur le marché Euronext Growth, code ISIN FR004178572, Mnémonique ALMED. Depuis août 2018, les titres de la Société sont également négociables sur le marché américain via la plateforme OTCQX Best Market sous les symboles MRNTF et MRNTY. Les comptes consolidés non audités du 1er semestre 2020 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 28 août 2020. Le communiqué de presse relatif aux résultats du 1er semestre a été publié le 3 septembre 2020. NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES 1.1 Référentiel appliqué Les états financiers du Groupe MEDICREA du 1er semestre 2020 sont établis conformément aux normes comptables internationales IFRS, publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), approuvées par l'Union Européenne en application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 et disponibles sur le site ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002/law-details_fr Ces normes comprennent : les IAS (International Accounting Standards) ;

les IFRS (International Financial Reporting Standards) ;

les interprétations SIC (Standard Interpretation Commitee) ;

les interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committe). Page 21 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 1.1.1 Normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union Européenne et d'application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 L'IASB a publié les normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union Européenne suivants : Normes, Amendements et Amendements IFRS 9, IAS 39, IFRS 7 interprétations Norme applicable au 1er janvier 2020 Conséquences et Ces amendements, en lien avec la réforme des taux interbancaires de référence, permettent aux entités de fournir des applications pour le Groupe informations financières utiles pendant la période d'incertitude liée à la réforme de l'IBOR. Ils modifient certaines dispositions en matière de comptabilité de couverture et obligent les entités à fournir aux investisseurs des informations supplémentaires sur leurs relations de couverture qui sont directement affectées par ces incertitudes. Ces amendements ont été publiés le 26 septembre 2019 par l'IASB. L'Union européenne a adopté ces amendements le 16 janvier 2020. L'IASB a également publié les normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union européenne suivants et d'application obligatoire au 1er janvier 2020 : Révision du Cadre conceptuel de l'information financière Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS. Amendements à IFRS 3 Définition d'une entreprise. Amendements à IAS 1 et IAS 8 Définition de significatif. Ces publications n'ont pas d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe. 1.1.2 Normes, amendements et interprétations publiés par l'IASB et non encore adoptés par l'Union Européenne L'IASB a publié les normes, amendements et interprétations suivants non encore adoptés par l'Union Européenne : Normes, Amendements et interprétations Date d'application (1) Amendements IFRS 16 Allègements de loyers liés au COVID-19. 1er juin 2020 Améliorations annuelles des normes cycle Diverses dispositions. 1er janvier 2022 2018-2020 Amendements à IFRS 3 Mise à jour de la référence au Cadre conceptuel. 1er janvier 2022 Amendements à IAS 16 Immobilisations corporelles - Produits générés avant l'utilisation 1er janvier 2022 prévue. Amendements à IAS 1 Présentation des états financiers - Classement des passifs en tant 1er janvier 2022 que passifs courants et non courant. Sous réserve de l'adoption par l'Union Européenne Par ailleurs, l'IASB a également publié le 14 mai 2020 des amendements à IAS 37 relatifs aux coûts à prendre en compte pour déterminer si un contrat est déficitaire. Sous réserve de l'adoption par l'Union européenne, ces amendements sont d'application au 1er janvier 2022. L'analyse des principales incidences de ces amendements sur les comptes consolidés du Groupe sera approfondie dans les prochains mois pour évaluer les retraitements qu'elles pourraient générer. 1.2 Bases de préparation Page 22 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Les états financiers consolidés sont établis en euros selon le respect du principe de continuité d'exploitation qui s'apprécie en fonction de la capacité du Groupe au cours des 12 mois postérieurs à la date d'arrêté des comptes à faire face aux besoins de trésorerie liés à son exploitation, à ses investissements et aux remboursements de ses dettes financières à court terme grâce à une capacité d'autofinancement positiveet/ou en générant des ressources financières suffisantes. Dans le cadre du processus d'établissement des comptes consolidés, l'évaluation de certains soldes du bilan ou du compte de résultat nécessite l'utilisation d'hypothèses, estimations ou appréciations. Il s'agit notamment de la valorisation des actifs incorporels, de la détermination du montant des provisions pour passifs courants et non courants ou des provisions pour dépréciation des stocks, de la valorisation des avantages donnant accès au capital de la société, stock-options et actions gratuites et le cas échéant, des actifsd'impôts différés. Les changements rapides des contextes économiques accroissent les difficultés d'évaluation et d'estimation de certains actifs et passifs, et les aléas sur les évolutions des activités. Les estimations faites par la direction ont été effectuées en fonction des éléments dont elle disposait au 30 juin 2020, après prise en compte des évènements postérieurs à cette période, conformément à la norme IAS 10. S'agissant de la pandémie de COVID-19, toutes les mesures financières liées au confinement et à sa gestion ont été prises en compte pour autant qu'elles trouvaient à s'appliquer pour le Groupe. Ces hypothèses, estimations ou appréciations établies sur la base d'informations ou de situations existantes à la date d'établissement des comptes, pourraient se révéler, dans le futur, différentes de la réalité en raison notamment de la crise sanitaire de COVID-19 et de sesconséquences sur l'activité du Groupe. Lorsque des évènements, des situations nouvelles ou des indices de perte de valeur montrent que la valeur comptable de certains actifs corporels ou incorporels est susceptible de ne pas être recouvrable, un test de dépréciation est alors réalisé. Celui-ci consiste à comparer la valeur comptable à la valeur recouvrable estimée partir de la valeur d'utilité en l'absence de juste valeur nette des coûts de sortie estimable de manière fiable. Si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de ces actifs, cette dernière est ramenée à la valeur recouvrable par comptabilisation d'une dépréciation. La valeur d'utilité est calculée comme la somme actualisée des flux de trésorerie futurs estimés attendus del'utilisation des actifs. Au 30 juin 2020, le Groupe n'a pas connaissance de changements d'estimation ayant un effet significatif sur la période. Page 23 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 2 : PERIMETRE DE CONSOLIDATION 2.1 Méthode de consolidation La consolidation est réalisée à partir des comptes statutaires des différentes entités juridiques composant leGroupe arrêtés au 30 juin 2020. Les filiales dans lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement le contrôle sont consolidées parintégration globale. Le contrôle d'une société existe lorsque le Groupe : détient le pouvoir sur la société ;

est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec la société ;

a la capacité d'exercer son pouvoir sur la société de manière à influer sur le montant des rendements qu'il obtient. Toutes les transactions entre les sociétés consolidées sont éliminées, de même que les résultats internes au Groupe (plus-values sur cessions d'actifs, marges en stocks, amortissements et dépréciations d'actifs fabriquéset détenus par le Groupe). Les résultats des filiales acquises sont consolidés à compter de la date à laquelle le contrôle est exercé. 2.2 Méthodes de conversion 2.2.1 Conversion des états financiers libellés en devises étrangères La monnaie de présentation des comptes consolidés du Groupe est l'euro. Les états financiers de chacune des sociétés consolidées sont préparés en monnaie fonctionnelle, c'est-à-dire dans la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel chaque filiale opère et qui correspondà la monnaie locale. Les états financiers des sociétés dont la monnaie fonctionnelle n'est pas l'euro sont convertis en euros commeindiqué ci-après : aux cours de clôture pour les postes du bilan ;

aux cours moyens de la période pour les éléments du compte de résultat ;

aux cours moyens de la période pour les éléments du tableau des flux de trésorerie. Les différences de change résultant de l'application de ces cours sont inscrites dans les capitaux propres, en « écarts de conversion » et en « écart de conversion relatif aux liquidités » pour le tableau des flux de trésorerie. Page 24 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Les principaux cours de conversion utilisés et leurs évolutions sont les suivants : Cours moyens : 1 euro = USD GBP PLN AUD 30 juin 2020 1,10385 0,86701 4,40288 1,67683 31 décembre 2019 1,12125 0,87951 4,30270 1,60976 30 juin 2019 1,13263 0,87273 4,29260 1,59772 Cours de clôture : 1 euro = USD GBP PLN AUD 30 juin 2020 1,11980 0,91243 4,45600 1,63440 31 décembre 2019 1,12340 0,85080 4,25680 1,59950 30 juin 2019 1,13800 0,89655 4,24960 1,62440 2.2.2 Transactions en devises étrangères Les transactions réalisées par une société dans une devise autre que sa monnaie fonctionnelle sont converties au cours de change en vigueur au moment de la transaction. Les actifs et passifs monétaires exprimés en devises sont convertis au cours de clôture. Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises étrangèressont comptabilisés au cours historique en vigueur à la date de la transaction. Les différences de change résultant de la conversion des transactions en devises sont généralement inclusesdans le compte de résultat. Certains prêts et emprunts libellés en devises étrangères sont considérés, en substance, comme faisant partie intégrante de l'investissement net dans une filiale dont la monnaie fonctionnelle n'est pas l'euro, lorsque leurs règlements ne sont ni planifiés, ni probables dans un avenir prévisible. Les différences de change relatives à ces prêts et emprunts sont comptabilisées en autres éléments du résultat global, dans les écarts de conversion, pour leur montant net d'impôts. Ce traitement spécifique s'applique jusqu'à la date de sortie définitive de l'investissement net ou jusqu'au moment où le remboursement partiel ou total de ces emprunts ou prêtsdevient hautement probable. compter de la date de déqualification de l'investissement net, les écarts de conversion générés postérieurement sont comptabilisés en autres produits et charges financiers dans le compte de résultat consolidé. Les écarts de conversion comptabilisés antérieurement en autres éléments du résultat global ne sont recyclés en résultat qu'à la date de cession partielle ou totale de la filiale. Le Groupe examine au cas par cas si le remboursement partiel ou total des emprunts et prêts constitue une sortie partielle ou totale de la filiale. Page 25 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 2.3 Regroupements d'entreprises Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition : le coût d'une acquisition est évalué à la juste valeur de la contrepartie transférée, y compris tout ajustement de prix, à la date de prise de contrôle. Toute variation ultérieure de juste valeur d'un ajustement de prix est comptabilisée en résultat ou en autres éléments du résultat global, selon les normes applicables ;

la différence entre la contrepartie transférée et la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs assumés à la date de prise de contrôle représente le goodwill, comptabilisé à l'actif. Les ajustements de la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris enregistrés sur une base provisoire (en raison de travaux d'expertise en cours ou d'analyses complémentaires) sont comptabilisés comme des ajustements rétrospectifs du goodwill s'ils interviennent dans la période d'un an à compter de la date d'acquisition et s'ils résultent de faits et circonstances existant à la date d'acquisition. Au-delà de ce délai,les effets sont constatés directement en résultat, comme tout changement d'estimation. Pour chaque prise de contrôle impliquant une prise de participation inférieure à 100 %, la fraction d'intérêtnon acquise est évaluée : soit à sa juste valeur : dans ce cas, un goodwill est comptabilisé pour la part relative aux participations ne donnant pas le contrôle (méthode du goodwill complet) ;

soit à sa quote-part d'actif net identifiable de l'entité acquise : dans ce cas, seul un goodwill au titre de la part acquise est comptabilisé (méthode du goodwill partiel). Les coûts directement attribuables à l'acquisition sont comptabilisés sur la ligne « Autres produits et charges opérationnels sur la période au cours de laquelle ils sont encourus. Les ajustements ou compléments de prix éventuels du regroupement d'entreprises sont valorisés à la juste valeur à la date de l'acquisition même si leurréalisation n'est pas considérée comme probable. Dans un regroupement d'entreprises réalisé par étapes, la participation que le Groupe détenait précédemment dans l'entreprise acquise est réévaluée, au moment de la prise de contrôle de cette entreprise, à la juste valeur par le compte de résultat. Pour la détermination du goodwill à la date d'obtention du contrôle, la juste valeur de la contrepartie transférée (par exemple le prix payé) est augmentée de la juste valeur de la participation précédemment détenue par le Groupe. Le montant des autres éléments du résultat global précédemment comptabilisé au titre de la participation détenue avant la prise de contrôle est recyclé en compte de résultat. Page 26 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 2.4 Evolution du périmètre de consolidation Le périmètre de consolidation comprend les sociétés : MEDICREA INTERNATIONAL (société mère du Groupe) ;

MEDICREA USA ;

MEDICREA TECHNOLOGIES UK (société mise en sommeil) ;

MEDICREA GMBH (société mise en sommeil) ;

MEDICREA POLAND ;

MEDICREA BELGIUM ;

MEDICREA AUSTRALIA. S'agissant de MEDICREA BELGIUM, société anonyme de droit belge créée en février 2018 et dont MEDICREA INTERNATIONAL détient 63,25 % au 30 juin 2020, un pacte d'actionnaires encadre les engagements croisés d'achat et de vente de la participation résiduelle de 36,75 % détenue par l'actionnaire minoritaire et qui s'échelonnent sur la période 2020 - 2022 comme suit : En 2020, rachat de 12,25 % des titres sur la base de 10 X l'EBITDA (*) 2019 de MEDICREA BELGIUM ;

En 2021, rachat de 12,25 % des titres sur la base de 10 X l'EBITDA (*) 2020 de MEDICREA BELGIUM ;

En 2022, rachat de 12,25 % des titres sur la base de 10 X l'EBITDA (*) 2021 de MEDICREA BELGIUM. Au 30 juin, la juste valeur de l'engagement de rachat des 36,75 % du capital de MEDICREA BELGIUM est valorisée pour un montant de 6,3 millions d'euros sur la base de l'EBITDA (*) 2019 et des prévisionnels d'EBTIDA (*) 2020 et 2021. S'agissant de MEDICREA AUSTRALIA, société de droit australien créée en juin 2018 et dont MEDICREA INTERNATIONAL détient 51 % au 30 juin 2020, un pacte d'actionnaires encadre les engagements croisés d'achat et de vente de la participation résiduelle de 49 % détenue par l'actionnaire minoritaire et qui s'échelonnent sur la période 2021 - 2024 comme suit : En 2021, rachat de 12,25 % des titres sur la base de 7 X l'EBITDA (*) 2020 de MEDICREA AUSTRALIA ;

En 2022, rachat de 12,25 % des titres sur la base de 7 X l'EBITDA (*) 2021 de MEDICREA AUSTRALIA ;

En 2023, rachat de 12,25 % des titres sur la base de 7 X l'EBITDA (*) 2022 de MEDICREA AUSTRALIA ;

En 2024, rachat de 12,25 % des titres sur la base de 7 X l'EBITDA (*) 2023 de MEDICREA AUSTRALIA. Au 30 juin 2020, la juste valeur de l'engagement de rachat des 49 % du capital de MEDICREA AUSTRALIA est valorisée pour un montant de 0,8 million d'euros sur la base des prévisionnels d'EBITDA (*) 2020 à 2023. (*) Résultat opérationnel avant intérêts, amortissements et dépréciations. Les pourcentages de contrôle et d'intérêts au 30 juin 2020 sont détaillés dans le tableau ci-dessous : Siège social Pourcentage Pourcentage de contrôle d'intérêts MEDICREA INTERNATIONAL Rillieux-la-Pape, FR Société mère MEDICREA USA New-York, US 100 % 100 % MEDICREA TECHNOLOGIES UK Preston, GB 100 % 100 % MEDICREA GMBH Köln, DE 100 % 100 % MEDICREA POLAND Łódź, PL 100 % 100 % MEDICREA BELGIUM Houwaart, BE 63 % 100 % MEDICREA AUSTRALIA Brisbane, AU 51 % 100 % Page 27 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 La participation majoritaire de MEDICREA INTERNATIONAL dans les sociétés MEDICREA BELGIUM et MEDICREA AUSTRALIA, et qui s'accompagnera comme évoquée ci-dessus, du rachat échelonné dans le temps de la totalité du capital détenu par les actionnaires minoritaires de ces deux sociétés, a été appréhendée comptablement comme une opération unique sur la base des éléments suivants : les deux transactions (participation majoritaire et engagement de rachat de la quote-part détenue par les actionnaires minoritaires) ont été conclues simultanément ;

quote-part détenue par les actionnaires minoritaires) ont été conclues simultanément ; l'effet économique de ces deux transactions doit être appréhendé comme celui d'une transaction unique ;

la réalisation de l'une des transactions est conditionnée par la réalisation de l'autre ;

l'une des transactions ne se justifie économiquement que considérée conjointement avec l'autre transaction. Ainsi, dans les comptes annuels du Groupe au 30 juin 2020, 100 % des sociétés MEDICREA BELGIUM et MEDICREA AUSTRALIA ont été consolidés alors même que le pourcentage de contrôle de MEDICREA INTERNATIONAL dans ces filiales est actuellement et respectivement de 63% et 51%. Les engagements de rachat de la quote-part détenus par les actionnaires minoritaires des sociétés MEDICREA BELGIUM et MEDICREA AUSTRALIA ont été constatés en autres dettes financières. Page 28 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 3 : INFORMATION SECTORIELLE Conformément aux dispositions de la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », l'information sectorielle présentée ci-après est basée sur le reporting interne utilisé par la Direction Générale pour évaluer les performances et allouer les ressources aux différents secteurs identifiés. La Direction Générale représente leprincipal décideur opérationnel au sens de la norme IFRS 8. Le Groupe MEDICREA réalise l'essentiel de son activité dans un seul secteur d'activité, celui des implants pourla colonne vertébrale. Par conséquent, le Groupe ne présente qu'un seul niveau d'information sectorielle caractérisé par la zone géographique qui correspond par ailleurs à l'organisation fonctionnelle du Groupe viases entités de commercialisation. Les différentes zones géographiques sont les suivantes : France ;

Etats-Unis ;

; Pologne ;

Belgique ;

Australie ;

Reste du monde. Les dépenses des départements Recherche et Développement, Marketing, Distribution Export, Finance et Administration Générale engagées par le siège du Groupe sont toutes présentées sous le secteur « France »,sans réallocation analytique sur les autres zones géographiques (voir point 3.2) 3.1 Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique Par zone géographique, le chiffre d'affaires se répartit comme suit : 30.06.2020 30.06.2019 En euros En % En euros En % 2 539 379 19 % 3 360 982 21 % 7 619 552 58 % 8 710 602 54 % 1 475 157 11 % 1 870 787 12 % 74 217 1 % 153 598 1 % 286 170 2 % 199 714 1 % Reste du monde 1 227 623 9 % 1 771 215 11 % dont Europe 534 310 781 329 dont Amérique du Sud 307 904 375 354 dont Asie 160 386 417 179 dont Océanie 34 291 24 196 dont Moyen Orient et Afrique 190 732 173 157 Total 13 222 098 100 % 16 066 898 100 % Page 29 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 3.2 Compte de résultat sectoriel 2020 En euros Reste du Total monde 30.06.2020 Chiffre d'affaires 2 539 379 7 619 552 74 217 1 475 157 286 170 1 227 623 13 222 098 Coût des ventes (1 043 041) (1 287 379) (34 901) (427 412) (50 766) (609 713) (3 453 212) Marge brute 1 496 338 6 332 173 39 316 1 047 745 235 404 617 910 9 768 886 en % du chiffre d'affaires 58,9 % 83,1 % 53,0 % 71,0 % 82,3 % 50,3 % 73,9 % Frais de recherche et développement (1 270 575) (462 136) (145) (828) (1 082) (1 255) (1 736 021) Frais de commercialisation (1 932 538) (2 852 356) (165 508) (363 775) (168 807) (370 558) (5 853 542) Commissions sur ventes (58 706) (2 049 623) - - - - (2 108 329) Frais administratifs (1 953 990) (1 005 759) (12 535) (63 593) (37 794) (54 735) (3 128 406) Autres produits et charges opérationnels (306 730) (8 227) 383 200 - (2 890) (317 264) Résultat opérationnel avant paiement en actions (4 026 201) (45 928) (138 489) 619 749 27 721 188 472 (3 374 676) Charges de personnel liées aux paiements en actions (35 260) (88 740) - - - - (124 000) Résultat opérationnel après paiement en actions (4 061 461) (134 668) (138 489) 619 749 27 721 188 472 (3 498 676) Coût de l'endettement financier net (2 393 324) (84 656) (4 352) (9 308) - (87) (2 491 727) Autres (charges) / produits financiers (116 711) - 5 - - - (116 706) (Charges) / produits d'impôts - 11 506 - (203 987) (5 993) - (198 474) Résultat net consolidé (6 571 496) (207 818) (142 836) 406 454 21 728 188 385 (6 305 583) 3.3 Compte de résultat sectoriel 2019 En euros Reste du Total monde 30.06.2019 Chiffre d'affaires 3 360 982 8 710 602 153 598 1 870 787 199 714 1 771 215 16 066 898 Coût des ventes (1 290 141) (1 053 366) (61 782) (480 937) (28 918) (772 095) (3 687 239) Marge brute 2 070 841 7 657 236 91 816 1 389 850 170 796 999 120 12 379 659 en % du chiffre d'affaires 61,6 % 87,9 % 59,8 % 74,3 % 85,5 % 56,4 % 77,1 % Frais de recherche et développement (1 099 713) (367 428) (437) (735) (630) (1 055) (1 469 998) Frais de commercialisation (2 479 550) (4 391 397) (226 651) (439 028) (158 001) (504 199) (8 198 826) Commissions sur ventes (70 654) (2 457 474) - - - - (2 528 128) Frais administratifs (2 304 884) (1 127 776) (17 035) (69 419) (25 756) (69 962) (3 614 832) Autres produits et charges opérationnels (94 123) (289 273) (93 184) - - (350) (476 930) Résultat opérationnel avant paiement en actions (3 978 083) (976 112) (245 491) 880 668 (13 591) 423 554 (3 909 055) Charges de personnel liées aux paiements en actions (851 481) (151 519) - - - - (1 003 000) Résultat opérationnel après paiement en actions (4 829 564) (1 127 631) (245 491) 880 668 (13 591) 423 554 (4 912 055) Coût de l'endettement financier net (1 677 396) (212 140) (2 978) (15 709) - (11 195) (1 919 418) Autres (charges) / produits financiers (41 453) - - - - 652 (40 801) (Charges) / produits d'impôts - 113 470 5 245 (282 848) 5 529 - (158 604) Résultat net consolidé (6 548 413) (1 226 301) (243 224) 582 111 (8 062) 413 011 (7 030 878) Page 30 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 3.4 Bilan sectoriel 2020 En euros Reste du Total monde 30.06.2020 Goodwill 12 035 024 - - - - - 12 035 024 Immobilisations incorporelles 7 102 434 852 203 - - - - 7 954 637 Immobilisations corporelles 15 203 032 5 976 349 86 566 463 961 176 993 240 522 22 147 423 Immobilisations financières 361 722 305 850 8 600 - - - 676 172 Impôts différés 425 989 150 908 - (38 360) (3 972) - 534 565 Actif non courant 35 128 201 7 285 310 95 166 425 601 173 021 240 522 43 347 821 Stocks et en-cours 6 944 024 1 142 333 116 640 440 042 129 522 - 8 772 561 Clients et comptes rattachés 885 883 2 283 752 41 627 718 494 53 935 303 260 4 286 951 Autres actifs courants 1 381 000 220 672 4 571 308 064 25 545 621 1 940 473 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 091 538 1 036 097 28 914 964 696 94 222 4 609 13 220 076 Actif courant 20 302 445 4 682 854 191 752 2 431 296 303 224 308 490 28 220 061 Total actif 55 430 646 11 968 164 286 918 2 856 897 476 245 549 012 71 567 882 En euros Reste du Total monde 30.06.2020 Capital 3 171 058 - - - - - 3 171 058 Primes d'émission, de fusion, d'apport 29 188 070 - - - - - 29 188 070 Réserves consolidées (30 083 089) 5 205 555 374 646 553 702 441 368 329 000 (23 178 818) Résultat Groupe de la période (6 571 496) (207 818) (142 836) 406 454 21 728 188 385 (6 305 583) Capitaux propres (4 295 457) 4 997 737 231 810 960 156 463 096 517 385 2 874 727 Provisions non courantes 824 288 - - - - - 824 288 Impôts différés 426 001 - - - - - 426 001 Dettes financières long terme 45 764 619 4 775 790 - 120 173 - - 50 660 582 Autres passifs non courants - 89 302 - - - - 89 302 Passif non courant 47 014 908 4 865 092 - 120 173 - - 52 000 173 Provisions courantes 92 542 - - - - - 92 542 Autres passifs financiers courants 7 927 492 803 524 5 943 566 685 - - 9 303 644 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 394 734 1 160 037 1 579 274 336 243 31 627 3 862 556 Autres passifs courants 2 296 427 141 774 47 586 935 547 12 906 - 3 434 240 Passif courant 12 711 195 2 105 335 55 108 1 776 568 13 149 31 627 16 692 982 Total passif 55 430 646 11 968 164 286 918 2 856 897 476 245 549 012 71 567 882 Page 31 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 3.5 Bilan sectoriel 2019 En euros Reste du Total monde 30.06.2019 Goodwill 12 354 470 - - - - - 12 354 470 Immobilisations incorporelles 7 138 619 1 073 957 - - - - 8 212 576 Immobilisations corporelles 16 801 396 6 768 063 204 546 393 037 164 200 218 826 24 550 068 Immobilisations financières 342 921 300 959 6 692 - - - 650 572 Impôts différés 1 067 243 1 801 757 - (36 376) 3 826 - 2 836 450 Actif non courant 37 704 649 9 944 736 211 238 356 661 168 026 218 826 48 604 136 Stocks et en-cours 7 883 271 1 307 883 123 333 367 422 102 984 - 9 784 893 Clients et comptes rattachés 1 349 976 2 662 776 77 743 1 022 772 61 216 1 007 758 6 182 241 Autres actifs courants 1 901 519 270 436 11 451 97 444 5 787 1 832 2 288 469 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 940 818 277 228 25 300 904 810 76 782 19 298 3 244 236 Actif courant 13 075 584 4 518 323 237 827 2 392 448 246 769 1 028 888 21 499 839 Total actif 50 780 233 14 463 059 449 065 2 749 109 414 795 1 247 714 70 103 975 En euros Reste du Total monde 30.06.2019 Capital 2 595 176 - - - - - 2 595 176 Primes d'émission, de fusion, d'apport 20 206 582 - - - - - 20 206 582 Réserves consolidées (16 782 296) 6 788 780 518 118 52 025 402 025 797 056 (8 224 292) Résultat Groupe de la période (6 548 413) (1 226 301) (243 224) 582 111 (8 062) 413 011 (7 030 878) Capitaux propres (528 951) 5 562 479 274 894 634 136 393 963 1 210 067 7 546 588 Avances conditionnées 50 000 - - - - - 50 000 Provisions non courantes 680 368 - - - - - 680 368 Impôts différés 1 067 236 - - - - - 1 067 236 Dettes financières long terme 38 354 067 5 490 084 6 232 86 413 - - 43 936 796 Autres passifs non courants - 175 746 - - - - 175 746 Passif non courant 40 151 671 5 665 830 6 232 86 413 - - 45 910 146 Provisions courantes 147 799 - 94 127 - - - 241 926 Autres passifs financiers courants 5 940 571 747 234 20 160 1 051 538 - - 7 759 503 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 180 482 2 020 394 1 894 239 068 16 093 37 647 5 495 578 Autres passifs courants 1 888 661 467 122 51 758 737 954 4 739 - 3 150 234 Passif courant 11 157 513 3 234 750 167 939 2 028 560 20 832 37 647 16 647 241 Total passif 50 780 233 14 463 059 449 065 2 749 109 414 795 1 247 714 70 103 975 Page 32 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 4 : DONNEES OPERATIONNELLES 4.1 Indicateurs opérationnels de performance Les indicateurs opérationnels de performance utilisés par le Groupe sont les suivants : le chiffre d'affaires ;

la marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires ;

le résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations ;

le nombre de chirurgies UNiD®. 4.2 Chiffre d'affaires La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » base la reconnaissance du chiffre d'affaires sur le transfert du contrôle qui, pour le Groupe, intervient au même moment que le transfert des risques, c'est-à-dire lors de l'expédition des produits. Cependant, lorsque le Groupe livre directement les établissements de santé, les implants et instruments sont mis en dépôt. Ils ne sont donc pas facturés au moment de la livraison et restent comptabilisés dans les actifs du Groupe. Seuls lesimplants ayant fait l'objet d'une pose sont par la suite facturés, après la réalisation des chirurgies. Des inventaires des actifs en dépôts sont réalisés de façon régulière, soit directement sur le terrain, soit après renvoi et examen des actifs dans les centres de distribution du Groupe et les ajustements comptablesnécessaires sont enregistrés dans les états financiers. Le chiffre d'affaires est composé de la valeur hors taxes des biens et services vendus par les sociétés intégréesdans le cadre normal de leur activité après élimination des ventes intra-groupe. Le résultat issu du débouclage des couvertures de change portant sur les transactions commerciales estprésenté en autres produits et charges opérationnels. Le chiffre d'affaires par nature se décompose de la manière suivante : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Ventes d'implants et instruments 13 183 534 16 062 177 Autres produits 38 564 4 721 Chiffre d'affaires 13 222 098 16 066 898 Le chiffre d'affaires du 1er semestre s'élève à 13,2 millions, en baisse de 18 % par rapport au 1er semestre 2019 du fait de la pandémie de COVID-19. Le report de nombreuses chirurgies dites non urgentes depuis mi-mars a fortement impacté l'activité sur le 2ème trimestre. Dès l'annonce des mesures de confinement et de mobilisation des établissements de santé dans de nombreux pays, MEDICREA® s'était préparé au scenario le plus pessimiste en envisageant un 2ème trimestre avec une absence de facturation. Cependant, malgré un chiffre d'affaires en avril et mai en très forte baisse et représentant l'équivalent de respectivement 25 % et 66 % d'une activité normative, les ventes du mois de juin se sont fortement redressées, totalisant 3,2 millions d'euros en hausse de +3 % par rapport à la même période l'année dernière, soit une croissance séquentielle de +75 % entre mai 2020 et juin 2020. En juin, les 3 principaux marchés du Groupe affichent ainsi de bonnes performances compte-tenu du contexte sanitaire : Aux Etats-Unis, les ventes augmentent de +13 % par rapport à juin 2019 et ce malgré une propagation toujours forte du COVID-19 dans de nombreux Etats ; Page 33 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 En Belgique la croissance est de +12 % sur la même période ;

Le chiffre d'affaires en France revient progressivement à la normale, avec certaines régions qui ont retrouvé une bonne dynamique quand les plus touchées par la pandémie sont encore en activité limitée. L'utilisation des services de planification et de production de tiges sur mesure UNiD® témoigne également d'une nette reprise avec 144 chirurgies personnalisées UNiD® ayant eu lieu aux États-Unis en juin, soit une augmentation de +33 % par rapport au même mois de l'année précédente, et 5 850 chirurgies réalisées en cumul au 30 juin 2020 depuis le lancement de cette activité. 4.3 Stocks et en-cours Les stocks de matières premières sont évalués au prix moyen pondéré, incluant les frais d'approche. Les stocks de produits finis et semi finis ainsi que les en-cours sont valorisés au coût de revient, hors frais decommercialisation. Une dépréciation est constatée dès lors que la valeur probable de réalisation du stock est inférieure à sa valeurcomptable. Les stocks en valeurs brutes et nettes se répartissent comme suit : 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 En euros Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes Valeurs nettes Valeurs nettes Matières premières 375 354 (87 107) 288 247 310 212 332 270 En-cours de production 473 933 (67 968) 405 965 529 844 293 538 Produits semi-finis 1 755 066 (456 317) 1 298 749 1 186 519 1 270 153 Produits finis 11 512 914 (4 733 314) 6 779 600 7 279 050 7 888 932 Total 14 117 267 (5 344 706) 8 772 561 9 305 625 9 784 893 En valeur brute, le stock augmente de 1 % par rapport au 31 décembre 2019 en raison d'une hausse du stock de produits finis (+ 1 %) et semi-finis (+ 9 %) compensée par une diminution des en-cours de production (- 21 %). Les dépréciations représentent au 30 juin 2020 en moyenne 38 % des valeurs brutes contre 33 % au 31 décembre 2019. L'augmentation des dépréciations sur la période est liée à l'arrêt des gammes de produits vieillissantes ou présentant des perspectives de vente faibles, ainsi qu'à la commercialisation sur la 2ème partie de l'année 2019 d'une nouvelle génération de vis Tulip sur laquelle la demande se focalise rapidement au détriment du modèle précédent dont les stocks seront difficiles à écouler. Page 34 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 4.4 Créances clients et autres actifs Les créances clients sont des actifs financiers courants, initialement enregistrées à la juste valeur et ultérieurement au coût amorti diminué des pertes de valeur éventuelles. La juste valeur des créances clients est assimilée à la valeur nominale compte tenu des échéances de paiement généralement inférieures à 3 mois. Les créances clients peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une dépréciation. Conformément à la norme IFRS9, celles-cifont l'objet d'une provision pour dépréciation dès leur comptabilisation initiale, basée sur une appréciation des pertes attendues à maturité. La dépréciation est ensuite revue en fonction de l'aggravation du risque de non-recouvrement, le cas échéant. Les indices de perte de valeur qui conduisent le Groupe à s'interroger sur ce point sont : l'existence de litiges non résolus, l'ancienneté des créances ou les difficultés financières importantes du débiteur. Elles sont comptabilisées en résultat opérationnel ou, si elles sont liées àun risque de crédit du débiteur, en autres produits et charges financiers. Dans le cadre d'opérations récurrentes ou ponctuelles, les créances clients peuvent faire l'objet d'escompteet être cédées à des établissements bancaires. Conformément aux principes posés par IAS 39 sur la décomptabilisation des actifs financiers, une analyse est alors menée lors de ces opérations pour évaluer le transfert des risques et avantages inhérents à la propriété de ces créances et notamment celui du risque de crédit, du risque de retard de paiement et du risque de dilution. Si cet examen met en évidence non seulementle transfert contractuel du droit à recevoir les flux de trésorerie liés aux créances cédées, mais aussi celui de la quasi-totalité des risques et avantages, les créances clients sont alors décomptabilisées de l'état de la situationfinancière consolidée et tous les droits créés ou conservés lors du transfert sont reconnus, le cas échéant. Dans la situation inverse, ce qui est généralement le cas pour le Groupe, les créances clients continuent à être comptabilisées dans l'état de la situation financière consolidée et une dette financière est reconnue à hauteurdu montant cédé. Les créances clients et autres actifs s'analysent comme suit : 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 En euros Valeurs Dépréciations Valeurs Valeurs nettes Valeurs nettes brutes nettes Créances clients 4 506 541 (219 590) 4 286 951 4 897 715 6 182 241 dont factoring 33 443 - 33 443 112 210 177 637 Créances sociales 6 570 - 6 570 5 254 7 869 Créances fiscales 868 821 - 868 821 1 592 872 1 267 212 Autres créances 369 558 - 369 558 234 008 222 848 Charges constatées d'avance 695 524 - 695 524 816 760 790 540 Autres actifs 1 940 473 - 1 940 473 2 648 894 2 288 469 Total 6 447 014 (219 590) 6 227 424 7 546 609 8 470 710 dont part à moins d'un an 6 447 014 (219 590) 6 227 424 7 546 609 8 470 710 Délais de recouvrement moyen 45 jours 55 jours 67 jours Les créances clients diminuent en relation avec la baisse de facturation sur le 2ème trimestre 2020 suite à l'épidémie de COVID-19 et à un contrôle très strict des délais de paiement notamment au sein de la filiale américaine, se traduisant par une nette amélioration du délai de recouvrement moyen qui passe sous les 50 jours au 30 juin 2020. Les créances fiscales comprennent essentiellement le crédit impôt recherche (0,3 million d'euros au 30 juin 2020), et les crédits de TVA structurels à récupérer. 4.5 Dettes fournisseurs et autres passifs Page 35 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Les dettes fournisseurs et les autres passifs évoluent comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Dettes fournisseurs 3 862 556 5 040 892 5 495 578 Dettes sociales 2 336 201 2 160 170 2 167 472 Dettes fiscales 519 510 809 842 803 063 Autres dettes 667 831 396 566 355 445 Autres passifs 3 523 542 3 366 578 3 325 980 Total 7 386 098 8 407 470 8 821 558 dont part à moins d'un an 7 296 796 8 318 455 8 645 812 La diminution de 1,2 million des dettes fournisseurs provient essentiellement de la baisse d'activité sur le 2ème trimestre, et de la fermeture temporaire de l'usine de Rillieux-la-Pape suite aux mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19. L'augmentation des autres passifs de 0,1 million d'euros s'explique principalement par le décalage temporaire du paiement des cotisations sociales durant la pandémie de COVID-19 et qui ont été régularisées à la date d'établissement de ce document. 4.6 Frais de recherche et développement 4.6.1 Coûts de développement capitalisés Le processus d'innovation peut s'analyser en une activité de recherche et une activité de développement. La recherche est l'activité qui permet d'acquérir des connaissances scientifiques ou des techniques nouvelles. Le développement est l'application des résultats de la recherche en vue de la réalisation des produits avant lecommencement de leur production commerciale. Les coûts liés à la recherche sont comptabilisés en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les frais de développement sont quant à eux immobilisés, dès lors que le Groupe est en mesure de démontrer : son intention ainsi que sa capacité financière et technique de mener le projet de développement à son terme ;

que l'actif incorporel générera des avantages économiques futurs d'une valeur supérieure à sa valeur nette comptable ;

et que le coût de cet actif incorporel peut être évalué de façon fiable. Les frais de développement immobilisés sont amortis sur une durée de 5 ans maximum. Les coûts de développement capitalisés sur l'exercice sont inscrits dans les postes bilantiels suivants : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Frais de recherche et développement 385 375 1 549 045 793 950 Frais de brevets 161 256 410 270 148 095 Logiciels 57 939 168 551 65 237 Total 604 570 2 127 866 1 007 282 La baisse des montants capitalisés sur le 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019 est directement liée aux mesures prises pour lutter contre la COVID-19 (chômage partiel, fermeture de l'usine) qui ont Page 36 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 entrainées une absence de travail sur les projets de recherche et développement pendant une large partie du 2ème trimestre 2020. 4.6.2 Frais de recherche et développement enregistrés dans le compte de résultat Les frais de recherche et développement passés en charges sont constitués des dépenses de la période qui n'ont pas fait l'objet d'activation et des dotations aux amortissements des frais de R&D activés. Ils sont minorésdu montant du crédit impôt recherche. En France, le crédit impôt recherche dont le calcul est basé sur certaines dépenses de recherche relatives à des projets jugés « éligibles » est remboursé par l'État, quelle que soit la situation de l'entité au regard de l'impôt sur les sociétés : si la société bénéficiaire du crédit impôt recherche est redevable de l'impôt, ce crédit est imputé sur l'impôt à payer ; à défaut, il est remboursé par l'État. Le crédit impôt recherche, ou tout autre dispositif fiscal similaire pouvant exister dans d'autres juridictions étrangères, n'entre donc pas dans le champ d'application de la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat » et est comptabilisé en diminution des frais de recherche et développement en résultat opérationnel au rythme où les coûts financés sont reconnus en charges. Aux États-Unis, il existe également un système de crédit impôt recherche, mais qui à la différence dela France, ne peut être imputé que sur l'impôt sur les résultats dont est redevable la société. En l'absence actuellement de résultats bénéficiaires aux États-Unis, le crédit impôt recherche n'est pas reconnu dans lesétats financiers de MEDICREA USA Corp. Le montant total des frais de R&D inscrit en charges de l'exercice s'analyse de la manière suivante : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Frais de recherche et développement 1 126 995 3 270 725 1 625 436 Frais de recherche et développement activés (604 570) (2 127 866) (1 007 282) Amortissements des frais de recherche et développement activés 1 543 596 2 852 797 1 356 844 Crédit impôt recherche (330 000) (1 045 788) (505 000) Total 1 736 021 2 949 868 1 469 998 4.7 Charges d'amortissement et de dépréciation Les règles et principes relatifs à la comptabilisation des immobilisations et des amortissements et dépréciations les concernant sont examinés en détail en note 6. Les dotations et reprises d'amortissements et de dépréciations incluses dans le résultat concernent les actifs suivants : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Droits de propriété industrielle et commerciale 166 791 148 527 Autres immobilisations incorporelles 1 365 457 1 207 959 Constructions 911 966 894 288 Installations techniques, matériel et outillage, instruments 1 369 025 1 190 370 Autres immobilisations corporelles 450 772 460 769 Amortissements 4 264 011 3 901 913 En euros 30.06.2020 30.06.2019 Stocks 666 284 111 666 Clients 9 472 (6 210) Dépréciations 675 756 105 456 Par nature, les charges d'amortissement et de dépréciation se ventilent de la manière suivante : Page 37 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 En euros Coût des ventes Frais de recherche et Frais de Frais Total développement et commercialisation administratifs brevets Amortissements 556 406 1 356 844 945 529 1 043 134 3 901 913 Dépréciations (150 000) - 255 456 - 105 456 30.06.2019 406 406 1 356 844 1 200 985 1 043 134 4 007 369 Amortissements 585 535 1 543 596 1 102 317 1 032 563 4 264 011 Dépréciations 150 000 - 525 756 - 675 756 30.06.2020 735 535 1 543 596 1 628 073 1 032 563 4 939 767 4.8 Redevances Les redevances versées à certains chirurgiens concepteurs liées aux rachats par contrat de leurs droits d'inventeur sont calculées et payées trimestriellement sur la base du chiffre d'affaires généré par le Groupesur chacun des produits concernés. Ces redevances sont enregistrées en charges d'exploitation. Les redevances perçues sur les brevets dont le Groupe est propriétaire et qui sont utilisés dans d'autresapplications médicales par d'autres sociétés sont enregistrées en produits d'exploitation. Le montant total des redevances inscrit en charge de l'exercice s'analyse de la manière suivante : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Redevances versées aux chirurgiens 226 514 274 887 en % du chiffre d'affaires 1,7 % 1,7 % La baisse des redevances est directement liée à la diminution du chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2020. 4.9 Résultat opérationnel et autres produits et charges opérationnels 4.9.1 Résultat opérationnel Le résultat opérationnel inclut l'ensemble des produits et des charges autres que : les produits et charges d'intérêts ;

les autres produits et charges financiers ;

les impôts sur les résultats. 4.9.2 Autres produits et charges opérationnels Afin de faciliter la lecture du compte de résultat et de la performance financière du Groupe, les éléments inhabituels et significatifs à l'échelle de l'ensemble consolidé sont identifiés sur la ligne du résultatopérationnel intitulée « autres produits et charges ». Les autres produits et charges opérationnels se ventilent de la manière suivante : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Honoraires (183 319) (107 465) Frais d'avocats (89 698) (279 693) Litiges salariaux (40 358) - Fermeture de filiales - (93 184) Autres (3 889) 3 412 Autres produits et (charges) opérationnels (317 264) (476 930) Page 38 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Les honoraires sont relatifs aux diligences effectuées dans le cadre de l'opération de rachat de MEDICREA par MEDTRONIC comme mentionnées au point 11.4. Les frais d'avocats sont liés aux frais de défense dans le cadre d'une investigation diligentée par le département de la Justice américaine (DOJ) comme expliquée au point 7.2. 4.10 Incidences des variations de change sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel L'incidence des variations de change sur la comparabilité des états financiers semestriels 2019 et 2020 se traduit de la manière suivante : En euros 30.06.2020 30.06.2020 Impact de change au taux du 30.06.2020 au taux du 30.06.2019 Chiffre d'affaires 13 222 098 13 044 639 177 459 Résultat opérationnel après paiement en actions (3 498 676) (3 536 484) 37 808 Page 39 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 5 : CHARGES ET AVANTAGES DU PERSONNEL 5.1 Effectif L'effectif par collège, sexe et par zone géographique à la clôture de l'exercice se répartit comme suit : 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Cadres 58 31 89 70 37 107 66 37 103 Agents de maîtrise - Employés 36 39 75 36 41 77 36 41 77 Total 94 70 164 106 78 184 102 78 180 67 53 120 73 58 131 72 56 128 19 13 32 24 14 38 21 15 36 - - - - - - - - - - 1 1 - 3 3 - 5 5 8 3 11 9 3 12 9 2 11 La filiale australienne n'emploie pas de salariés en direct. Elle a recours à un centre de services partagés (fonctions commerciales et administratives) géré par le partenaire minoritaire détenant 49 % du capital de la société. La baisse de l'effectif depuis la fin de l'année 2020 résulte de départs volontaires au sein de MEDICREA INTERNATIONAL et de MEDICREA USA, n'ayant pas fait l'objet de remplacements. 5.2 Avantages du personnel Les avantages du personnel sont évalués conformément à la norme IAS 19 révisée. Ils se décomposent entreavantages à court terme et avantages à long terme. Les salariés du Groupe bénéficient d'avantages à court terme tels que les congés payés, primes et autres avantages (autres que les indemnités de fin de contrat) payables dans les douze mois suivant la fin de la périodependant laquelle ils ont rendu les services correspondants. Ces avantages sont comptabilisés dans les dettes courantes et enregistrés en charges sur l'exercice lorsque leservice est rendu par le salarié. Les avantages à long terme couvrent deux catégories d'avantages au personnel : les avantages postérieurs à l'emploi qui incluent notamment les indemnités de départ à la retraite, les compléments de retraite ainsi que la couverture de certains frais médicaux pour les retraités et préretraités ;

les autres avantages à long terme (pendant l'emploi) qui recouvrent principalement les médailles du travail. Les différents avantages offerts à chaque employé dépendent des législations locales, conventions ou accordsen vigueur dans chaque société du Groupe. Ces avantages se caractérisent de deux manières : les régimes dits à cotisations définies qui ne sont pas porteurs d'engagement futur puisque l'obligation de l'employeur est limitée au versement régulier de cotisations ; ils sont enregistrés en charge sur la base des appels à cotisation ;

les régimes dits à prestations définies par lesquels l'employeur garantit un niveau futur de prestations.

Une obligation (cf. note 6.3) est alors comptabilisée au passif de la situation financière. Page 40 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Le compte de résultat présente les frais de personnel par destination comprenant notamment les éléments suivants : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Traitements et salaires, intérimaires 4 413 187 6 028 870 Charges sociales 1 309 627 1 911 440 Charges de retraite des régimes à cotisations définies 57 718 53 500 Activation des frais de recherche et développement (1) (323 574) (665 985) Charges de personnel 5 456 958 7 327 825 (1) Pour la composante salaires et charges uniquement Par nature, ces charges de personnel se ventilent comme suit : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Coût des ventes 1 221 959 1 486 027 Frais de recherche et développement (1) 289 019 42 285 dont salaires et charges 704 893 898 714 dont quote-part des frais activés (323 574) (665 985) dont reclassement du CIR (92 300) (190 444) Frais de commercialisation 2 798 009 4 371 162 Frais administratifs 1 147 971 1 428 351 Charges de personnel 5 456 958 7 327 825 (1) correspond aux frais de personnel non activés La diminution globale des charges de personnel de 1,8 million d'euros sur le 1er semestre 2020 s'explique principalement par la mise au chômage technique de quasiment l'ensemble du personnel français, belge et américains sur la période allant du 15 mars 2020 au 30 juin 2020. 5.3 Régime de retraites et engagements assimilés Les régimes à cotisations définies (régimes de retraites légales et complémentaires) se caractérisent par des versements à des organismes qui libèrent l'employeur de toute obligation ultérieure, l'organisme se chargeantde verser aux salariés les montants qui leurs sont dus. De par leur nature, les régimes à cotisations définies ne donnent pas lieu à comptabilisation de provisions, lescotisations étant enregistrées lorsqu'elles sont dues. Les régimes à prestations définies correspondent aux autres régimes et principalement pour le Groupe auxindemnités de départ à la retraite. L'estimation des engagements liés aux régimes à prestations définies est effectuée par des actuaires, conformément à la norme IAS 19 révisée. Ces engagements sont déterminés selon la méthode des « unités de crédit projetées ». Ils tiennent compte d'hypothèses actuarielles, notamment de taux d'actualisation, de tauxd'augmentation des salaires, de taux de rotation du personnel et de taux de mortalité. L'âge de départ à la retraite est celui auquel le salarié obtient le nombre de trimestres nécessaires pour liquider sa rente sécurité sociale sans abattement et le mode de départ à la retraite est à l'initiative du salarié. Le taux d'actualisation est basé à la date de l'évaluation, sur les taux des obligations à long terme du secteur privé de grande qualité en euros (Corporate bonds AA10+) pour une durée équivalente à celle des engagements, enapplication de la norme IAS19 révisée et de la recommandation de l'ANC. Page 41 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Les engagements de retraite sont présentés au bilan pour leur montant global. L'impact lié au coût des services rendus dans l'exercice et au coût financier est constaté en résultat opérationnel courant. Les impacts des écarts actuariels liés aux engagements sont constatés immédiatement en autres éléments du résultat global, pour leur montant net d'impôt. Ils ne sont pas recyclables en résultat. Les impacts des changements de régime etde liquidation sont constatés immédiatement en résultat consolidé. Les membres du Conseil d'Administration et les cadres dirigeants ne bénéficient pas de régime de retraitesupplémentaire. Le Groupe ne finance pas ses engagements par le versement de cotisations à des fonds externes. La couverture des indemnités de fin de carrière telles que prévue par la convention collective dont dépend la société MEDICREA INTERNATIONAL (Import / Export) fait l'objet d'une provision enregistrée en passif courant pour la part à moins d'un an et non courant pour le reste. Les principales hypothèses économiques retenues sont énoncées ci-après : 30.06.2020 31.12.2019 Taux de croissance attendu des salaires 2,00 % 2,00 % Taux d'actualisation 0,70 % 0,70 % Taux de charges sociales des cadres 47,50 % 47,50 % Taux de charges sociales des non-cadres 36,00 % 36,00 % Le montant des droits acquis provisionnés au 30 juin 2020 s'élève à 838 030 euros, comparé à 777 614 euros au 31 décembre 2019. Les variations s'analysent comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Dette actuarielle en début de période 777 614 639 367 639 367 Coût des services en résultat opérationnel 57 718 87 341 53 500 Coût financier net 2 698 10 090 5 000 Charge de l'exercice au titre des régimes à prestations définies 60 416 97 431 58 500 Ecarts actuariels - 40 816 - Dette actuarielle à la clôture 838 030 777 614 697 867 Les écarts actuariels éventuels sont dus aux modifications d'hypothèses et à la mobilité des salariés. Pour les filiales étrangères, une revue détaillée des obligations en matière d'engagements de retraite est réalisée sur la base des règles applicables à chaque pays et des provisions sont comptabilisées si nécessaires. 5.4 Médailles de travail Les engagements au titre des médailles de travail ne font pas l'objet de provision, la convention collectiveapplicable ne prévoyant pas de disposition particulière en la matière. 5.5 Paiements fondés sur des actions Certains salariés et/ou dirigeants du groupe MEDICREA reçoivent une rémunération en instruments de capitaux propres dont le paiement est fondé sur des actions. Cette rémunération prend la forme de plans d'attribution d'actions gratuites ou de plans d'options d'achat d'actions. La quasi-totalité des coûts relatifs àces plans est comptabilisée en charges. Les plans d'options de souscription et d'actions gratuites sont des plans dits « equity settled » selon la classification définie dans la norme IFRS 2. Le Groupe évalue à la date d'attribution à leur juste valeur les Page 42 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 instruments des plans dont le paiement est fondé sur des actions. La juste valeur des actions est déterminéeselon le modèle de Black & Scholes qui satisfait aux critères de la norme IFRS 2. La juste valeur est comptabilisée en charges de personnel sur la période d'acquisition des droits, avec pour contrepartie un compte de réserve spécifique. Le montant comptabilisé tient compte du nombre de bénéficiaires, de la probabilité d'acquisition des droits ajustée des hypothèses de départ, du prix du sous- jacent, de la maturité des options, du taux de dividendes, de la volatilité du titre MEDICREA et du taux sans risque. Ces charges sont reconnues sur la durée d'acquisition des droits. Pour les options de souscription d'actions, un tiers de la juste valeur est reconnue l'année de l'attribution des options, un tiers l'année suivanteet le solde deux ans plus tard. Pour les actions gratuites, la juste valeur des instruments accordés aux bénéficiaires est reconnue sur un anhormis pour les salariés américains pour lesquels la durée est de deux ans. La volatilité retenue a été déterminée sur la base d'une observation de l'historique du titre MEDICREA et a été comparée à celle des titres d'un échantillon de sociétés comparables. Le taux sans risque correspond au taux zéro coupon Eurozone 6 ans à la date d'attribution. Les titres annulés ont été pris en compte pour ne valoriserque les instruments restant en circulation. A l'échéance de la période d'acquisition, le montant des avantages cumulés comptabilisés est maintenu en réserves, que les options aient été levées ou non. Les Assemblées Générales des 10 mars 2006, 25 juin 2009, 14 juin 2012, 25 juin 2014, 3 juin 2015, 18 décembre 2015, 7 juin 2016, 15 juin 2017, 8 novembre 2017, 17 mai 2018 et du 25 juin 2020 ont délégué au Conseil d'Administration la compétence d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions et d'attribution d'actions gratuites. Les Conseils d'Administration des 5 juin 2008, 25 juin 2009, 17 décembre 2009, 17 juin 2010, 16 juin 2011, 17 décembre 2013, 27 mars 2014, 3 septembre 2015, 25 juillet 2016, 19 septembre 2016, 14 septembre 2017, 22 décembre 2017, 8 février 2018, 27 juillet 2018 et 20 décembre 2018 ont attribué des options de souscription d'actions et/ou des actions gratuites. 5.5.1 Plans d'options d'achat d'actions Les caractéristiques des plans d'achat d'actions autorisés par l'assemblée générale des actionnaires, sont les suivantes au 30 juin 2020 : Année de mise en Nombre d'options Nombre d'options Nombre d'options Nombre d'options Prix d'exercice en Année limite de place du plan autorisées annulées / expirées exercées restant à exercer euros levée des options 2008 20 723 16 556 4 167 - - - 2009 53 480 33 000 20 480 - - - 2010 112 800 99 926 12 874 - - - 2011 95 500 95 500 - - - - 2013 10 000 10 000 - - - - 2014 30 000 - - 30 000 - - 2015 12 000 12 000 - - - - 2016 406 500 406 500 - - - - 2017 210 000 50 000 - 160 000 3,95 / 4,11 (1) 2024 2017 450 000 108 334 116 666 225 000 2,85 (1) 2024 2018 570 000 - 19 998 550 002 2,96 / 3,21 (1) 2025 2018 100 000 - - 100 000 2,73 2025 Page 43 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 2018 65 000 - 3 333 61 667 2,38 2025 Total 2 136 003 831 816 177 518 1 126 669 Le prix d'exercice est différent pour les salariés américains car les dates d'attribution définitives sont effectives 20 jours de bourse après la date du Conseil d'Administration décidant de l'attribution. Page 44 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 5.5.2 Plans d'actions gratuites Les caractéristiques des plans d'actions gratuites autorisés par l'assemblée générale des actionnaires, sont les suivantes au 30 juin 2020 : Année de mise en Nombre d'actions Nombre d'actions Nombre d'actions Nombre d'actions gratuites Année d'acquisition (1) place du plan gratuites autorisées gratuites annulées gratuites acquises sous condition de détention 2008 18 099 936 17 163 - 2010 / 2012 2009 45 800 8 100 37 700 - 2011 / 2013 2010 45 885 9 965 35 920 - 2012 / 2014 2011 3 500 - 3 500 - 2013 2016 72 990 31 000 41 990 - 2017 / 2018 2018 5 000 - 5 000 - 2019 2018 787 000 6 000 691 000 90 000 2019 / 2020 Total 978 274 56 001 832 273 90 000 L'année d'acquisition varie selon les pays où sont salariés les bénéficiaires du plan 5.5.3 Variations des plans d'options d'achat d'actions et d'actions gratuites Les opérations intervenues au cours des deux derniers exercices sur les instruments de paiements sur base d'actions se résument comme suit au 30 juin 2020 : Options de souscription Actions gratuites Nombre Durée de vie contractuelle Prix d'exercice Nombre Durée de vie contractuelle d'options résiduelle moyenne moyen (en euros) d'actions résiduelle moyenne France Etats-Unis Solde au 31.12.2018 1 350 000 6,01 3,16 792 000 0,97 1,97 - attribuées - - - - - - - annulées - - - (6 000) - - - expirées - - - - - - - exercées - - - (696 000) - - Solde au 31.12.2019 1 350 000 5,01 3,16 90 000 - 0,97 - attribuées - - - - - - - annulées (83 334) 4,01 2,85 - - - - expirées - - - - - - - exercées (139 997) 4,52 2,85 - - - Solde au 30.06.2020 1 126 669 4,51 3,23 90 000 - 0,47 5.5.4 Traductions comptables des instruments attribués Les charges relatives aux instruments de paiement sur base d'actions attribués depuis l'origine s'analysent comme suit : Page 45 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Prix de Juste Charge Charge Nombre Prix l'action à la Taux Date Taux de Volatilité valeur comptable des plans Type d'instruments d'exercice date sans (en €) S1 2020 depuis d'attribution dividende attendue en circulation (en €) d'attribution risque (en K€) l'origine (en €) (en K€) 05.06.2008 Option 4 167 6,00 5,73 0% 40% 4,44% 2,74 - 69 05.06.2008 Action 17 163 Gratuit 5,73 0% - - 5,73 - 97 25.06.2009 Option 7 480 6,16 6,55 0% 40% 2,89% 2,63 - 262 25.06.2009 Action 35 700 Gratuit 6,55 0% - - 6,55 - 267 17.12.2009 Option 13 000 6,32 5,96 0% 40% 2,54% 2,31 - 33 17.12.2009 Action 2 000 Gratuit 5,96 0% - - 5,96 - 12 17.06.2010 Option 12 874 6,14 6,22 0% 40% 1,83% 2,44 - 247 17.06.2010 Action 35 920 Gratuit 6,22 0% - - 6,22 - 264 16.06.2011 Option - 9,10 9,40 0% 33% 2,37% 3,06 - 244 16.06.2011 Action 3 500 Gratuit 9,40 0% - - 9,40 - 33 17.12.2013 Option - 8,77 8,88 0% 36% 2,69% 3,05 - 30 27.03.2014 Option 30 000 9,10 9,14 0% 35% 2,33% 3,01 - 91 03.09.2015 Option - 6,67 6,48 0% 33% 0,37% 1,77 - 15 25.07.2016 Option - 5,43 5,87 0% 35% - 0,24% 1,85 - 159 22.08.2016 Action - Gratuit 5,87 0% - - 5,87 - 83 19.09.2016 Option - 5,74 5,71 0% 36% - 0,25% 1,66 - 7 19.09.2016 Action 41 990 Gratuit 5,85 0% - - 5,85 - 260 14.09.2017 Option 160 000 3,95 3,86 0% 34% - 0,01% 1,07 7 161 14.09.2017 Option - 4,11 4,61 0% 34% - 0,01% 1,50 - 13 22.12.2017 Option 341 666 2,85 2,79 0% 35% 0,11% 0,78 15 296 08.02.2018 Option 410 000 2,96 3,19 0% 35% 0,37% 1,03 28 432 08.02.2018 Option 160 000 3,21 3,18 0% 35% 0,37% 0,93 10 137 27.07.2018 Action 5 000 Gratuit 2,99 0% - - 2,99 - 15 27.07.2018 Option 100 000 2,73 2,56 0% 35% 0,19% 0,70 8 57 20.12.2018 Action 691 000 Gratuit 2,26 0% - - 2,26 - 1 562 20.12.2018 Action 90 000 Gratuit 2,26 0% - - 2,26 49 154 20.12.2018 Option 65 000 2,38 2,38 0% 37% 0,15% 0,74 7 36 Total 2 226 460 124 5 036 Le tableau précédent ne tient pas compte des 177 518 stock-options (voir paragraphe 5.5.1) qui ont été exercées en 2014, 2015 et 2020. Le nombre d'instruments en circulation sur les deux derniers exercices s'analyse comme suit : 30.06.2020 31.12.2019 Nombre d'options restant à exercer 1 126 669 1 350 000 Nombre d'options exercées 177 518 37 521 Nombre d'actions gratuites acquises 832 273 832 273 Nombre d'actions gratuites sous condition de détention 90 000 90 000 Total 2 226 460 2 309 794 5.6 Employee Stock Purchase Plan (ESPP) - Plan d'achat d'actions des salariés aux États-Unis Un plan d'achat d'actions réservé aux salariés de MEDICREA USA est en place depuis le 1er janvier 2015. Il leur permet d'acquérir des actions de la société mère MEDICREA INTERNATIONAL, dans un cadre fiscal et juridique strictement défini par la réglementation américaine, et dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Page 46 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Seuls les salariés ayant au minimum une ancienneté de 3 mois lors de la souscription annuelle (en décembre) peuvent participer au plan en versant mensuellement une somme forfaitaire sur un compte dédié ;

Les sommes ainsi accumulées leur permettent, chaque fin d'année, d'acheter des actions MEDICREA

INTERNATIONAL sur la base de 85 % du prix de l'action calculé par référence à la plus faible valeur des cours du 1 er janvier ou du 30 novembre ;

INTERNATIONAL sur la base de 85 % du prix de l'action calculé par référence à la plus faible valeur des cours du 1 janvier ou du 30 novembre ; Ces actions doivent être conservées 12 mois avant de pouvoir être vendues ou transférées. Depuis la mise en place de ce plan, 62 279 actions ont été souscrites par les salariés : ESPP 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Nombre d'actions souscrites par les salariés - 26 651 18 147 3 303 7 879 6 299 Cours de souscription - 3,25 2,67 3,45 4,32 6,41 La différence entre le prix effectivement versé par la société pour acquérir les titres et le prix payé par les salariés est passée en charge de l'exercice. Les frais liés à l'administration de ce plan, (6 750 dollars sur le 1er semestre 2020) sont supportés par MEDICREA USA. Compte tenu de l'offre de rachat par MEDTRONIC, ce plan sera définitivement clos avant la fin de l'exercice 2020. Exceptionnellement, les sommes forfaitaires versées mensuellement par les salariés jusqu'à la date du 15 juillet 2020 (date de l'annonce de l'offre amicale de MEDTRONIC sur MEDICREA) permettront à ces derniers d'acquérir une dernière fois, en septembre 2020, des actions MEDICREA selon les conditions du plan détaillées ci-dessus. 5.7 Compte Personnel de Formation (CPF) Seules les dépenses de formation effectivement engagées suite à une décision mutuelle entre le salarié et la Société sont comptabilisées en charges au cours de l'exercice. Une dotation aux provisions est enregistréeuniquement dans les deux cas suivants : désaccord persistant sur deux exercices successifs entre le salarié et la Société, si le salarié demande à bénéficier d'un congé individuel de formation auprès du Fongecif ;

démission ou licenciement du salarié si celui-ci demande à bénéficier de son droit individuel à la formation avant la fin de sa période de préavis. La contribution annuelle du Groupe au titre du CPF (0,2 % de la masse salariale des sociétés françaises) est versée aux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) qui assurent par conséquent le financement des futures formations réalisées dans ce cadre. Page 47 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 5.8 Rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux MEDICREA INTERNATIONAL compte trois dirigeants mandataires sociaux. Il s'agit de Monsieur Denys SOURNAC, Président et Directeur Général de MEDICREA INTERNATIONAL et de Messieurs Fabrice KILFIGER et David RYAN, Directeurs Généraux Délégués de MEDICREA INTERNATIONAL. Depuis le 1er janvier 2018, Monsieur CAFFIERO n'exerce plus de fonctions opérationnelles au sein du Groupe mais reste administrateur de MEDICREA INTERNATIONAL. Monsieur SOURNAC n'est pas salarié de MEDICREA INTERNATIONAL et n'est pas rémunéré pour son mandat par la Société. La holding d'animation ORCHARD INTERNATIONAL, perçoit des honoraires notamment pour les prestations assurées par Monsieur SOURNAC pour le Groupe MEDICREA. Ces honoraires sont versés via un contrat de prestations entre ORCHARD INTERNATIONAL et MEDICREA INTERNATIONAL. 5.8.1 Rémunérations versées ou attribuées au titre du 1er semestre 2020 Les rémunérations versées ou attribuées au titre du 1er semestre 2020 sont les suivantes : Denys SOURNAC - Président Directeur Général 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Rémunérations (en euros) Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés Rémunération brute fixe (1) 150 000 150 000 150 000 150 000 Rémunération brute variable - - - - Rémunération d'administrateur - - - - Avantages en nature - - - - Total 150 000 150 000 150 000 150 000 Prestations facturées par ORCHARD INTERNATIONAL Fabrice KILFIGER - Directeur Général Délégué Finances 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Rémunérations (en euros) Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés Rémunération brute fixe 92 690 92 690 98 582 98 582 Rémunération brute variable 4 400 4 400 3 750 - Rémunération d'administrateur - - - - Avantages en nature (1) 4 622 4 622 5 885 5 885 Total 101 712 101 712 108 217 104 467 Avantage en nature : voiture de fonction Page 48 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 David RYAN - Directeur Général Délégué Opérations 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Rémunérations (en euros) Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés Rémunération brute fixe 90 476 90 476 99 750 99 750 Rémunération brute variable 4 400 4 400 3 750 - Rémunération d'administrateur - - - - Avantages en nature (1) 3 667 3 667 3 987 3 987 Total 98 543 98 543 107 487 103 737 Avantage en nature : voiture de fonction Pierre OLIVIER, actuellement directeur du développement des activités, et salarié de MEDICREA USA, a été nommé administrateur de MEDICREA le 17 mai 2018. A ce titre il a perçu en août 2020 des jetons de présence pour un montant brut de 8 000 euros (hors retenues à la source) au titre de son mandat d'administrateur pour l'exercice 2019. 5.8.2 Options d'achat d'actions attribuées et levées au cours du 1er semestre 2020 Il n'y a pas eu d'options attribuées ou levées par des mandataires sociaux au cours du 1er semestre 2020. Il en était de même au cours du 1er semestre 2019. Au 30 juin 2020, l'historique des options attribuées est le suivant : Fabrice KILFIGER Date du Conseil d'administration 05/06/2008 25/06/2009 17/06/2010 08/02/2018 Nombre d'options attribuées 4 167 20 000 10 000 160 000 Echéance des options 2018 2016 2017 2025 Prix d'exercice en euros 6,00 6,16 6,14 2,96 Nombre d'options exercées 4 167 11 354 - - Nombre d'options annulées ou caduques - 8 646 10 000 - Nombre d'options existantes (1) - - - 160 000 (1) dont 106 656 options sont exerçables David RYAN Date du Conseil d'administration 05/06/2008 25/06/2009 17/06/2010 14/09/2017 08/02/2018 Nombre d'options attribuées 3 542 15 000 5 000 100 000 60 000 Echéance des options 2018 2016 2017 2024 2025 Prix d'exercice en euros 6,00 6,16 6,14 3,95 2,96 Nombre d'options exercées - - - - - Nombre d'options annulées ou caduques 3 542 15 000 5 000 - - Nombre d'options existantes (1) - - - 100 000 60 000 (1) dont 106 656 options sont exerçables Pierre OLIVIER Date du Conseil d'administration 25/06/2009 17/06/2010 27/03/2014 08/02/2018 Nombre d'options attribuées 5 000 15 000 30 000 160 000 Echéance des options 2016 2017 2021 2025 Page 49 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Prix d'exercice en euros 6,56 6,28 9,10 3,21 Nombre d'options exercées - - - - Nombre d'options annulées ou caduques 5 000 15 000 - - Nombre d'options existantes (1) - - 30 000 160 000 dont 106 656 options sont exerçables et 30 000 options en dehors de la monnaie par référence au prix de 7 euros l'action de l'offre de MEDTRONIC 5.8.3 Actions gratuites attribuées au cours du 1er semestre 2020 Il n'y a pas eu d'actions gratuites attribuées au cours du 1er semestre 2020 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société. Il en était de même au cours du 1er semestre 2019. Au 30 juin 2020 l'historique des actions gratuites attribuées est le suivant : Denys SOURNAC Date du Conseil d'administration 20/12/2018 Nombre d'actions attribuées 300 000 Date de livraison des actions gratuites 2019 Valorisation des actions gratuites en euros (1) 2,26 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés Fabrice KILFIGER Date du Conseil d'administration 05/06/2008 25/06/2009 17/06/2010 19/09/2016 20/12/2018 Nombre d'actions attribuées 2 778 7 500 2 500 9 000 90 000 Date de livraison des actions gratuites 2010 2011 2012 2018 2019 Valorisation des actions gratuites en euros (1) 5,73 6,55 6,22 5,85 2,26 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés David RYAN Date du Conseil d'administration 05/06/2008 25/06/2009 17/06/2010 16/06/2011 19/09/2016 20/12/2018 Nombre d'actions attribuées 2 361 6 000 2 500 3 000 9 000 90 000 Date de livraison des actions gratuites 2010 2011 2012 2013 2018 2019 Valorisation des actions gratuites en euros (1) 5,73 6,55 6,22 9,40 5,85 2,26 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés Page 50 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Pierre OLIVIER Date du Conseil d'administration 25/06/2009 17/06/2010 19/09/2016 20/12/2018 Nombre d'actions attribuées 2 500 7 500 9 000 90 000 Date de livraison des actions gratuites 2011 2012 2018 2020 Valorisation des actions gratuites en euros (1) 6,55 6,22 5,85 2,26 Selon la méthode retenue pour les comptes consolidés Les actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux par le Conseil d'Administration du 20 décembre 2018 sont sous période de conservation et ne pourront être vendues avant le 20 décembre 2020 (la période d'acquisition d'un an ayant expirée le 20 décembre 2019, et la période de conservation d'une année supplémentaire expirant le 20 décembre 2020). 5.8.4 Sort des options d'achat d'actions et des actions gratuites attribuées aux dirigeants et aux mandataires sociaux dans le cadre de l'offre publique d'achat visant les actions de MEDICREA initiée par MEDTRONIC L'initiateur a proposé aux attributaires d'actions gratuites non acquises et non disponibles, ainsi qu'aux attributaires d'options, à l'exception des options hors la monnaie, dont celles détenues par Messieurs Denys SOURNAC, David RYAN, Fabrice KILFIGER et Pierre OLIVIER, de conclure un mécanisme de liquidité aux termes duquel ils se sont notamment engagés à ne pas apporter leurs actions gratuites et leurs actions susceptibles d'être émises à raison de l'exercice de leurs options, à l'offre. Les bénéficiaires de ce contrat se sont engagés irrévocablement en cas de succès de l'offre, à vendre à l'initiateur toutes leurs actions gratuites devenues disponibles et à exercer toutes leurs options et vendre à l'initiateur toutes les actions sous-jacentes aux dites options ainsi obtenues. Le prix d'achat des actions gratuites et des actions obtenues suite à l'exercice des stock-options sera égal au prix de l'offre. Le mécanisme de liquidité ne contient aucune clause de complément de prix ou assimilable à un complément de prix dont les dirigeants et mandataires sociaux pourraient bénéficier. Les mandataires sociaux et l'ensemble des administrateurs se sont engagés à démissionner de leur mandat en cas de succès de l'offre. Aucune rémunération exceptionnelle (bonus, primes, intéressements) ne sera versée aux mandataires sociaux en cas de succès de l'offre. L'ensemble des caractéristiques du mécanisme de liquidité sont détaillées au paragraphe 2.6 de la note d'information établie par l'initiateur concernant l'offre publique d'achat visant les actions de la société MEDICREA et déposée auprès de l'AMF le 11 septembre 2020. 5.8.5 Rémunération de Mr SOURNAC postérieure à l'offre En cas de succès de l'offre, y compris dans l'éventualité où faute de détenir plus de 90 % du capital, l'initiateur ne pourrait pas mettre en œuvre un retrait obligatoire de la cote des titres MEDICREA, Monsieur SOURNAC démissionnera de ses fonctions de Président et Directeur Général de MEDICREA et cessera de percevoir une rémunération refacturée par la société Orchard International à la Société. En parallèle à l'offre, l'initiateur a conclu avec Mr SOURNAC et la société IDS CO dont Mr SOURNAC est l'actionnaire majoritaire un contrat de consulting dont l'objet est de principalement assister et conseiller l'initiateur sur le développement et la commercialisation de la technologie UNiD ASI (Adaptive Spine Intelligence), l'intégration des sociétés acquises par l'initiateur et plus généralement l'articulation des activités de l'initiateur et de MEDICREA compte tenu notamment de ses connaissances techniques et commerciales dans le domaine des technologies médicales. Cette convention a été conclue pour une durée de 36 mois et prévoit en contrepartie de la réalisation des prestations ci-dessus exposées une rémunération fixe annuelle et ne comprenant pas d'élément variable additionnel de 300 000 euros hors taxe, identique à la rémunération dont bénéficie actuellement Mr SOURNAC. Page 51 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Par ailleurs, Monsieur SOURNAC sera tenu par un engagement de non-sollicitation et de non-concurrence pour une durée de 3 ans à compter de la date de réalisation de l'Offre. Au titre de chacune des 3 années concernées, MEDTRONIC s'engage à lui payer un montant annuel hors taxes de 366.666 euros. Au titre de l'engagement de non-concurrence, Mr SOURNAC s'engage à s'abstenir, directement ou indirectement, de fournir des services des tiers concernant des produits ou services en concurrence avec les produits ou services développés, distribués ou vendus par le groupe de Thérapies Réparatrices de l'Initiateur dans le territoire commercial desservi par l'Initiateur. A la connaissance de la Société, il n'est pas prévu que ces éléments de rémunération soient refacturés à la société MEDICREA En cas d'échec de l'offre, le contrat actuel entre la société Orchard International et MEDICREA serait maintenu. Page 52 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 6 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, CORPORELLES ET FINANCIERES 6.1 Goodwill Les goodwill sont initialement reconnus lors d'un regroupement d'entreprises tel que décrit en Note 2.3. Postérieurement à leur comptabilisation initiale, ils ne sont pas amortis mais font l'objet d'un test de dépréciation dès l'apparition d'indices de pertes de valeur et au minimum une fois par an. Les modalités destests de dépréciation réalisés sont décrites en note 6.2. Les goodwill s'analysent comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Valeurs Dépréciations Valeurs Valeurs Valeurs brutes nettes nettes nettes Acquisition de MEDICREA BELGIUM 8 758 164 - 8 758 164 8 758 164 8 758 164 Acquisition de MEDICREA TECHNOLOGIES (1) 5 376 254 (3 011 977) 2 364 277 2 364 277 2 364 277 Acquisition de MEDICREA AUSTRALIA 651 615 - 651 615 665 833 970 204 Acquisition de MEDICREA EUROPE FRANCOPHONE (1) 212 573 - 212 573 212 573 212 573 Acquisition de MEDICREA TECHNOLGIES UK 49 061 (666) 48 395 51 901 49 252 Goodwill 15 047 667 (3 012 643) 12 035 024 12 052 748 12 354 470 (1) Sociétés fusionnées dans MEDICREA INTERNATIONNAL Sur les 3 dernières périodes, les variations se présentent comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 A l'ouverture 12 052 748 12 131 603 12 131 603 Réévaluation - (91 318) 224 083 Variation des taux de change (17 724) 12 463 (1 216) A la clôture 12 035 024 12 052 748 12 354 470 6.2 Tests de perte de valeur des actifs immobilisés Des tests de perte de valeur sont réalisés pour les actifs immobilisés corporels et incorporels dès lors qu'un indice de perte de valeur apparaît, et au moins une fois par an, pour les actifs incorporels à durée de vie indéfinie. En application de la norme IAS 36, lorsque la valeur nette comptable de ces actifs à durée de vie indéfinie devient supérieure au montant le plus élevé de leur valeur d'utilité ou de marché, une dépréciation est enregistrée, du montant de la différence. La valeur d'utilité est fondée sur les flux de trésorerie actualisés (DCF) qui seront générés par ces actifs. La valeur de marché de l'actif est déterminée par référence à des transactions similaires récentes, à des évaluations réalisées par des experts indépendants dans uneperspective de cession ou par référence à la capitalisation boursière. Pour ces tests, les actifs sont ventilés par Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) qui correspondent à des ensembles homogènes de génération de trésorerie. Au regard de l'organisation en place dans le Groupe et des flux entre les différentes sociétés, une seule UGT a été identifiée, celle correspondant au métier historique duGroupe de fabricant de dispositifs médicaux pour la colonne vertébrale. Les tests sont réalisés selon les hypothèses suivantes : les prévisions utilisées sont fondées sur l'expérience passée, les données macro-économiques du marché du rachis et les produits en développement ;

macro-économiques du marché du rachis et les produits en développement ; le taux de croissance à l'infini s'établit à 2 %. Ce taux, identique à celui retenu pour l'exercice 2019, est en ligne avec le taux de croissance moyen à long terme du secteur d'activité du Groupe ; Page 53 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 le taux d'actualisation (WACC) calculé s'élève à 11 % après impôts, stable par rapport à 2019. Les principales composantes du coût moyen pondéré du capital sont une prime de risque marché, un taux sans risque correspondant à une moyenne des taux d'intérêt des emprunts d'État de maturité élevée, et un bêta calculé sur la base d'un échantillon des entreprises du secteur qui s'établit à 2,5 comme en 2019. S'agissant des tests de perte de valeur effectués sur les goodwill décrits en note 6.1 et constatant qu'au 30 juin 2020 : la valeur de marché représentée par la capitalisation boursière de MEDICREA INTERNATIONAL (ALMED) est de 101,5 millions d'euros ;

la situation nette consolidée est de 2,9 millions d'euros, Aucune dépréciation complémentaire n'a été enregistrée. 6.3 Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles comprennent les frais de recherche et développement, les brevets et marques et les logiciels. Les frais de recherche et développement, lorsqu'ils satisfont à l'ensemble des critères selon la norme IAS 38, sont inscrits à l'actif du bilan. Les frais activés reposent sur un suivi analytique précis permettant une ventilation des coûts engagés par type et par projet. Ces frais sont maintenus à l'actif tant quela société conserve l'essentiel des avantages et des risques liés aux actifs. Les frais de recherche et développement sont amortis linéairement sur la durée d'utilisation attendue, qui correspond à la durée desavantages économiques futurs attendus. Cette durée est généralement de 5 ans. En application de la norme IAS 23, les coûts d'emprunts, attribués au financement des dépenses de rechercheet développement faisant l'objet d'une inscription en immobilisations incorporelles, sont considérés comme un élément du coût de ces actifs et donc capitalisés. Les brevets, licences et marques sont amortis sur 5 à 10 ans, en fonction de leur durée d'utilisation. Les logiciels sont amortis sur des durées allant d'un à cinq ans. Page 54 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 6.4 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles acquises séparément sont évaluées initialement à leur coût historique conformément à la norme IAS 16. Ce coût inclut les dépenses qui sont directement liées à l'acquisition du bienet le coût estimé de l'obligation de remise en état d'une partie de l'actif le cas échéant. Les immobilisations corporelles sont décomposées si leurs composantes ont des durées d'utilité différentes ou qu'elles procurent des avantages au Groupe selon un rythme différent nécessitant l'utilisation de taux etde mode d'amortissement différents. Les dépenses ultérieures sur immobilisations sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues, saufcelles engagées pour prolonger la durée de vie du bien. Les ancillaires faisant partie des kits mis à disposition des établissements de santé clients sont immobilisésjusqu'à leur retour ou leur remplacement pour cause de casse, de perte ou d'obsolescence. Les immobilisations corporelles font l'objet d'un test de dépréciation selon la méthode exposée dans la note6.2. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilité estimée des immobilisations : installations techniques et matériels : de 3 à 10 ans ;

matériel de démonstration : 3 ans ;

kits d'instruments : 3 ans ;

matériel de bureau et informatique, et mobilier : de 3 à 10 ans ;

installations générales et agencements : de 10 à 12 ans ;

véhicules : 4 ans. S'agissant des installations et agencements du siège de Rillieux-la-Pape ou des locaux de New-York, la duréed'utilité estimée correspond à la durée totale du bail. 6.5 Immobilisations financières Elles sont constituées essentiellement des dépôts et cautionnements. Ceux-ci ne sont pas actualisés en l'absence de date d'échéance connue, et compte tenu de leur faible valeur. Une dépréciation est constatée, lecas échéant, lorsque leur valeur comptable est supérieure à leur valeur recouvrable. Page 55 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 6.6 Immobilisations et amortissements relatifs aux deux derniers exercices Les immobilisations (hors goodwill) se décomposent comme suit : Immobilisations - En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Frais de recherche et développement 16 153 686 15 752 192 14 924 199 Brevets et droits similaires 5 259 091 5 097 835 4 835 660 Licences et logiciels 4 860 135 4 324 861 3 762 130 Marques 25 133 25 133 25 133 Immobilisations incorporelles 26 298 045 25 200 021 23 547 122 Constructions 19 946 482 19 953 937 19 652 706 Installations techniques et matériels 6 783 902 6 405 740 6 155 381 Matériel de démonstration 951 127 906 173 869 799 Kits d'instruments 9 078 978 8 866 607 8 418 483 Matériel informatique et de bureau 2 471 408 2 360 821 2 334 377 Autres immobilisations 5 037 384 5 108 743 5 003 453 Immobilisations corporelles 44 269 281 43 602 021 42 434 199 Dépôts et cautionnements 676 172 677 296 650 572 Immobilisations financières 676 172 677 296 650 572 Valeurs brutes 71 243 498 69 479 338 66 631 893 Amortissements et provisions - En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Amortissements immobilisations incorporelles 18 343 408 16 810 628 15 334 546 Amortissements immobilisations corporelles 22 121 858 19 745 569 17 884 131 Total amortissements et provisions 40 465 266 36 556 197 33 218 677 Valeurs nettes 30 778 232 32 923 141 33 413 216 Sur les 3 dernières périodes, les variations (hors écarts d'acquisition) des immobilisations se présentent comme suit : Immobilisations nettes - En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Au début 32 923 141 34 622 663 34 622 663 Investissements de la période 2 162 894 6 090 033 2 682 930 Cessions de la période (73 104) (32 708) (71 802) Dotations aux amortissements (4 264 011) (7 994 837) (3 901 913) Variation des taux de change 29 312 237 990 81 338 A la clôture 30 778 232 32 923 141 33 413 216 Page 56 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 6.7 Variation des immobilisations et amortissements en 2019 La variation des immobilisations hors goodwill se présente comme suit : Valeurs brutes - En euros 01.01.2020 Variation taux Acquisitions Cessions 30.06.2020 de change Frais de recherche et développement 15 752 192 1 941 399 553 - 16 153 686 Brevets et droits similaires 5 097 835 - 161 256 - 5 259 091 Licences et logiciels 4 324 861 4 397 530 877 - 4 860 135 Marques 25 133 - - - 25 133 Immobilisations incorporelles 25 200 021 6 338 1 091 686 - 26 298 045 Constructions 19 953 937 24 282 - 31 737 19 946 482 Installations techniques et matériels 6 405 740 24 416 660 38 522 6 783 902 Matériel de démonstration 906 173 685 58 506 14 237 951 127 Kits d'instruments 8 866 607 (8 654) 435 676 214 651 9 078 978 Matériel informatique et de bureau 2 360 821 434 112 995 2 842 2 471 408 Autres immobilisations 5 108 743 1 426 45 569 118 354 5 037 384 Immobilisations corporelles 43 602 021 18 197 1 069 406 420 343 44 269 281 Dépôts et cautionnements 677 296 502 1 802 3 428 676 172 Immobilisations financières 677 296 502 1 802 3 428 676 172 Valeurs brutes 69 479 338 25 037 2 162 894 423 771 71 243 498 Variation taux Amortissements - En euros 01.01.2020 Dotations Reprises 30.06.2020 de change Frais de recherche & développement 11 174 867 800 923 916 - 12 099 583 Brevets et droits similaires 3 782 113 - 166 791 - 3 948 904 Licences et logiciels 1 828 515 (268) 441 541 - 2 269 788 Marques 25 133 - - - 25 133 Immobilisations incorporelles 16 810 628 532 1 532 248 - 18 343 408 Constructions 6 202 763 2 440 911 966 31 737 7 085 432 Installations techniques et matériels 3 622 431 24 349 132 - 3 971 587 Matériel de démonstration 636 713 (152) 112 166 14 237 734 490 Kits d'instruments 5 889 264 (6 383) 907 727 214 651 6 575 957 Matériel informatique et de bureau 1 698 913 14 157 340 2 815 1 853 452 Autres immobilisations 1 695 485 (750) 293 432 87 227 1 900 940 Immobilisations corporelles 19 745 569 (4 807) 2 731 763 350 667 22 121 858 Amortissements 36 556 197 (4 275) 4 264 011 350 667 40 465 266 Variation taux Valeurs nettes - En euros 01.01.2020 Augmentations Diminutions 30.06.2020 de change Immobilisations incorporelles 8 389 393 5 806 (440 562) - 7 954 637 Immobilisations corporelles 23 856 452 23 004 (1 662 357) 69 676 22 147 423 Immobilisations financières 677 296 502 1 802 3 428 676 172 Valeurs nettes 32 923 141 29 312 (2 101 117) 73 104 30 778 232 Page 57 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Les principales variations des postes d'immobilisations s'analysent comme suit : 1/ L'activité en matière de recherche et développement est structurellement importante et constitue un facteur de différenciation clef pour le Groupe. Les principaux frais engagés sur le 1er semestre 2020 portent sur : la poursuite du développement de la plateforme et de l'offre de services UNiD™ incluant plusieurs applications logicielles et une cellule d'assistance et de planification opératoire permettant de proposer des implants sur-mesure aux patients ;

sur-mesure aux patients ; le développement d'implants de corporectomie et de cages intersomatiques par impression 3D et sur mesure ;

l'amélioration du procédé de fabrication d'impression 3D par couches additives de titane ;

l'intégration de nouveaux services d'exploitation de données pré, per et post-opératoire et d'apprentissage analytique. Le montant des frais de R&D ainsi capitalisés au titre du 1er semestre 2020 s'élève à 399 553 euros contre 834 012 euros au 1er semestre 2019. Cette diminution des investissements est commentée au paragraphe 4.6.1. 2/ Les dépenses de brevets activées sur le 1er semestre 2020 s'élèvent à 161 256 euros, pour 148 095 euros au titre du 1er semestre 2019. Elles concernent principalement la protection de la propriété intellectuelle des tiges d'ostéosynthèse du rachis sur-mesure (tiges UNiD®). 3/ L'augmentation du poste licences et logiciels est essentiellement liée au développement de nombreuses fonctionnalités nouvelles concernant le UNiD™ HUB, logiciel propriétaire de planification chirurgicale qui s'appuie sur les technologies de big data. 4/ Le Groupe poursuit l'extension de son parc machines avec des investissements de 416 660 euros sur le 1er semestre 2020 qui concerne principalement l'acquisition d'une tour à commandes numériques à poupée fixe. 5/ Le matériel de démonstration fait l'objet d'un inventaire exhaustif chaque année. Il comprend l'ensemble des produits, aux sérigraphies propres et non revendables en l'état, utilisé par la force commerciale pour former les clients aux manipulations des implants et instruments. Ce matériel est régulièrement mis à jour en fonction des entrées / sorties de nouveaux / anciens produits. 6/ Pour la réalisation des chirurgies, le Groupe met à disposition de ses clients des kits composés d'instruments et d'implants. Ces matériels sont consignés dans les établissements de santé ou disponibles sous forme de prêts. Les instruments sont comptabilisés en immobilisations corporelles et amortis sur une durée de 3 ans. Le développement de l'activité du Groupe le conduit à augmenter et renouveler les actifs utilisés par ses clients, notamment aux Etats-Unis et dans les filiales de distribution nouvellement créées. Les instruments complètement amortis sont régulièrement sortis des livres comptables. 7/ L'augmentation du poste matériel informatique et de bureau s'explique principalement par le renouvellement d'équipements sous contrats de locations financières. 8/ L'augmentation des autres immobilisations corporelles est liée au renouvellement de véhicules pris en location (effet de l'application de la norme IFRS 16). 6.8 Location simple Page 58 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Le Groupe est preneur dans un grand nombre de contrats de location portant sur différentes natures d'actifs tels que son siège social, les bâtiments utilisés dans le cadre de l'activité des filiales, des véhicules et deséquipements informatiques. Depuis le 1er janvier 2019, l'application d'IFRS 16 conduit le Groupe à comptabiliser tous les contrats de location selon les modalités actuellement prévues pour les contrats de location financement par IAS 17. Ainsi un actif représentatif du droit d'utilisation d'un bien loué est comptabilisé en contrepartie d'une dette représentative de l'obligation de payer ce droit. Les droits d'utilisation sont comptabilisés au bilan dans les postes où les biens sous-jacents sont présentés. Les dettes de loyers sont comptabilisées au bilan, selon leurs échéances, soit dans les passifs financiers courants soit dans les passifs financiers non courants. Dans le compte de résultat, les intérêts sur dettes de location sont une composante de la charge financière. Enfin au niveau du tableau des flux de trésorerie, les sorties de trésorerie liées au remboursement des dettes de location (nominal et intérêts)sont présentées dans les activités de financement. Le Groupe a opté pour les exemptions concernant les contrats à court terme de 12 mois et moins, et ceux dontle bien sous-jacentest de faible valeur (valeur individuelle à neuf inférieure à 5 000 euros). Les paiements de loyers associés à ces contrats sont enregistrés directement en charges opérationnelles dans le compte derésultat sur une base linéaire sur la durée du contrat de location. La durée de location correspond à la période exécutoire du contrat et tient compte des options de résiliationet de renouvellement dont respectivement la non-utilisationou l'utilisation par le Groupe est raisonnablement certaine. Le Groupe amortit sur une durée identique les agencements et le droit d'utilisation de l'actif sous-jacent. Le taux d'actualisation appliqué lors de la comptabilisation est basé sur le taux marginal d'endettement du Groupe abstraction faite des emprunts obligataires et de ceux bénéficiant d'un mécanisme spécifique lié àl'innovation. Les actifs concernés par l'application d'IFRS 16 concernent principalement les bâtiments utilisés dans le cadre de l'activité du Groupe et se répartissent comme suit : Sociétés Montant du loyer semestriel Durée du bail MEDICREA INTERNATIONAL, Rillieux-la-Pape, FR 586 452 euros 12 ans à compter du 23 septembre 2016 MEDICREA USA, New-York, US 526 143 dollars 10 ans à compter du 1er avril 2016 MEDICREA POLAND, Łódź, PL 11 323 zlotys (1) MEDICREA BELGIUM, Houwaart, BE 7 200 euros 9 ans à compter du 1er septembre 2015 Le précédent bail de MEDICREA POLAND n'a pas été reconduit à l'issue de la période contractuelle de 3 ans qui s'est terminée fin février 2020. Un nouveau bail portant sur des locaux plus petits a été signé par la suite et ne comporte pas de durée contractuelle. Un délai de préavis d'un mois est toutefois à respecter en cas de dédit. 6.8.1 Informations relatives au bilan La composition et la variation des actifs comptabilisés au titre de droits d'utilisation s'analysent comme suit : En euros Droits d'utilisation Constructions Installations techniques Matériels Autres Total et matériels informatiques immobilisations Au 1er janvier 2019, valeur nette 15 243 722 1 732 427 494 601 273 797 17 744 547 Nouveaux actifs au titre de droits d'utilisation - - 8 529 298 324 306 853 Dotations aux amortissements (1 802 128) (386 194) (147 445) (222 234) (2 558 001) Variation des taux de change 111 128 - - 96 111 224 Réévaluation 198 451 - - 29 700 228 151 Page 59 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Au 31 décembre 2019, valeur nette 13 751 173 1 346 233 355 685 379 683 15 832 774 Nouveaux actifs au titre de droits d'utilisation - 354 517 106 238 38 068 498 823 Dotations aux amortissements (911 963) (198 586) (80 389) (105 928) (1 296 866) Variation des taux de change 21 842 - - (401) 21 441 Sorties - - - (10 406) (10 406) Au 30 juin 2020, valeur nette 12 861 052 1 502 164 381 534 301 016 15 045 766 Les acquisitions du 1er semestre 2020 financées par voie de location concernent une tour à poupée fixe, du matériel informatique et du matériel de transport. Les passifs de loyers comptabilisés en contrepartie des droits d'utilisation des actifs s'analysent de la manière suivante : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Part courante 2 278 324 2 293 811 2 270 337 Part non courante 13 339 083 13 957 032 14 606 209 Passifs de loyers 15 617 407 16 250 843 16 876 546 dont liés aux constructions 14 191 081 15 019 798 15 568 341 dont liés aux installations techniques et matériels 792 731 542 768 727 982 dont liés aux matériels informatiques 324 474 304 435 383 867 dont liés aux autres immobilisations 309 121 383 842 196 356 L'analyse des échéances des passifs de loyers est présentée en note 8.1.2. 6.8.2 Informations relatives au compte de résultat Les montants suivants ont été reconnus au compte de résultat sur l'exercice : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Charge de loyers non retraitée (1) (8 797) (6 070) Dotations aux amortissements 1 296 866 1 273 067 Intérêts financiers sur les passifs de loyers 239 435 258 013 (1) Contrats exclus des passifs de loyers enregistrés au bilan Page 60 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 6.8.3 Informations relatives au tableau des flux de trésorerie Le montant total décaissé sur le 1er semestre 2020 au titre des contrats de location s'élève à 1 385 295 euros contre 1 454 555 euros au cours du 1er semestre 2019. Page 61 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 7 : PROVISIONS ET PASSIFS EVENTUELS 7.1 Provisions Une provision est constituée dès lors que : le Groupe à une obligation juridique, contractuelle ou implicite résultant d'un élément passé ;

il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation ;

le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Les provisions sont évaluées en application de la norme IAS 37 en tenant compte des hypothèses les plusprobables à la date de clôture. Les provisions sont ventilées entre passif courant et passif non courant en fonction de l'échéance attendue. Lorsque la date d'exécution de cette obligation est supérieure à un an, le montant de la provision fait l'objet d'un calcul d'actualisation, dont les effets sont enregistrés en résultat financier seulement si l'impact estsignificatif. Les provisions courantes et non courantes sont formées des provisions pour risques et se décomposent comme suit : En euros Provisions pour Provisions pour Autres provisions Total pensions litiges Provisions au 1er janvier 2020 777 614 110 000 4 800 892 414 Dotations 60 416 14 000 - 74 416 Utilisations de l'année - (50 000) - (50 000) Provisions au 30 juin 2020 838 030 74 000 4 800 916 830 dont part à moins d'un an 13 742 74 000 4 800 92 542 dont part de un an à cinq ans 35 556 - - 35 556 dont part à plus de cinq ans 788 732 - - 788 732 Les provisions pour litiges concernent des litiges salariaux en cours au 30 juin 2020. Page 62 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 7.2 Passifs éventuels Un passif éventuel représente : une obligation potentielle résultant d'un évènement passé dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance ou non d'un évènement incertain qui n'est pas sous le contrôle du Groupe ;

une obligation actuelle résultant d'un évènement passé pour lequel soit le montant de l'obligation ne peut être estimé de manière fiable, soit il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. Ces passifs éventuels ne font l'objet d'aucune comptabilisation dans les comptes du Groupe au 30 juin 2020. Les passifs éventuels identifiés au 30 juin 2020 se présentent comme suit : Le Groupe a mis en place depuis novembre 2016 et uniquement pour les ventes aux Etats-Unis, une garantie à vie portant sur sa technologie sur mesure UNiD™. Celle-ci couvre toutes les chirurgies réalisées avec des tiges thoraco-lombaires et cervicales sur mesure UNiD™ ainsi que l'ensemble des implants MEDICREA utilisés en combinaison avec ces tiges. La garantie proposée couvre l'intégralité des coûts liés à l'utilisation des services d'analyses de la cellule UNiD™ Lab, ainsi que le remplacement à titre gratuit des tiges sur mesure UNiD™ et de tous les implants MEDICREA nécessaires pour traiter les patients devant subir une chirurgie de révision.

Depuis le lancement de cette garantie, aucune demande de prise en charge n'a été enregistrée. Sur cette base, le Groupe n'a pas constaté de provision dans ses comptes au 30 juin 2020 et évaluera, en fonction de l'ensemble des données collectées sur l'exercice 2020, la nécessité ou non de revoir cette position au 31 décembre 2020.

Etats-Unis, une garantie à vie portant sur sa technologie sur mesure UNiD™. Celle-ci couvre toutes les chirurgies réalisées avec des tiges thoraco-lombaires et cervicales sur mesure UNiD™ ainsi que l'ensemble des implants MEDICREA utilisés en combinaison avec ces tiges. La garantie proposée couvre l'intégralité des coûts liés à l'utilisation des services d'analyses de la cellule UNiD™ Lab, ainsi que le remplacement à titre gratuit des tiges sur mesure UNiD™ et de tous les implants MEDICREA nécessaires pour traiter les patients devant subir une chirurgie de révision. Depuis le lancement de cette garantie, aucune demande de prise en charge n'a été enregistrée. Sur cette base, le Groupe n'a pas constaté de provision dans ses comptes au 30 juin 2020 et évaluera, en fonction de l'ensemble des données collectées sur l'exercice 2020, la nécessité ou non de revoir cette position au 31 décembre 2020. Le contrat qui a encadré en 2017 l'acquisition auprès d'un chirurgien de trois brevets qui protègent une technique innovante permettant de déterminer la hauteur physiologique de l'espace intervertébral en s'appuyant sur l'anatomie du patient pour sélectionner précisément le dispositif intersomatique approprié, stipule qu'en cas de rachat de MEDICREA INTERNATIONAL par une autre société, suivi d'une dénonciation du dit contrat, une indemnité serait accordée au chirurgien à hauteur de 1 million de dollars, minorée de toutes les redevances déjà perçues à la date du rachat.

Des contrats de royalties conclus avec quatre chirurgiens américains suite à la cession de leurs droits d'inventeurs au bénéfice de la Société prévoient la possibilité pour ces derniers de les dénoncer en cas de changement de contrôle du Groupe MEDICREA et d'exiger le paiement d'une indemnité d'un million de dollars chacun pour trois d'entre eux, et de 750 000 dollars pour le quatrième.

L'initiateur de l'offre publique d'achat sur les actions de la Société a été informé de ces dispositions liées au changement de contrôle.

L'initiateur de l'offre publique d'achat sur les actions de la Société a été informé de ces dispositions liées au changement de contrôle. MEDICREA USA fait depuis juillet 2017 l'objet d'une investigation civile menée par le Département de la

Justice Américaine (DOJ) dans le cadre du Sunshine Act définissant les règles de déclarations des avantages accordés aux professionnels de santé à l'occasion notamment de leurs participations à des congrès, expositions, réunions. Assistée par un cabinet d'avocats spécialisé, la Société a fourni depuis lors à plusieurs reprises de multiples éléments permettant de démontrer que ces déclarations avaient été établies en conformité avec les obligations auxquelles elle était tenue hormis quelques erreurs mineures qui ont été régularisées à postériori. La Société a également fourni à la demande du DOJ pour des périodes données, l'exhaustivité des courriels échangés entre plusieurs salariés et sélectionnés sur la base de nombreux mots clefs. A la demande de la Société, une réunion a eu lieu le 31 janvier 2020 entre les représentants du DOJ et les avocats de la Société, au cours de laquelle ces derniers ont récapitulé l'ensemble des informations fournies depuis le début de l'investigation et demandé Page 63 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 formellement à l'Administration américaine de prendre position sur une éventuelle violation des règles imposées par le Sunshine Act et une éventuelle réparation des préjudices causés. La crise sanitaire qui a touché durement les Etats-Unis depuis le mois de mars a ralenti les discussions, cependant plusieurs réunions téléphoniques ayant eu lieu entre les représentants du DOJ et les avocats de la Société au cours des dernières semaines soulignent la volonté des parties d'aboutir avant la fin d'année 2020 à un accord transactionnel. La Société collabore pleinement avec le DOJ mais à ce stade des discussions il n'est pas possible de déterminer quels seront les passifs éventuels liés à l'enquête en cours. Les frais d'avocats engagés par la Société dans sa stratégie de défense et pour répondre aux nombreuses demandes du DOJ sont enregistrés dans les dépenses de l'exercice dans le poste autres charges et produits opérationnels. L'initiateur de l'offre publique d'achat sur les actions de la Société, ainsi que ses conseils, ont été informés des investigations menées par le DOJ, des griefs qui sont reprochés à la Société, et des discussions en cours en vue de trouver un accord qui pourrait convenir à l'ensemble des parties. Page 64 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 8 : FINANCEMENT ET INSTRUMENTS FINANCIERS 8.1 Endettement financier net L'endettement financier net comprend l'ensemble des dettes financières à long terme, les crédits à courtterme et découverts bancaires, sous déduction de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour préserver sa trésorerie des effets de la pandémie de COVID-19, le Groupe a pris les dispositions suivantes au cours du 1er semestre 2020 : auprès de Perceptive Advisors, la capitalisation des intérêts du 2 ème trimestre 2020 (et postérieurement, également ceux du 3 ème trimestre 2020) de l'emprunt obligataire de 36 millions de dollars. Ces intérêts capitalisés d'un montant de 2,4 millions de dollars porteront eux-mêmes intérêts et seront payés in fine lors du remboursement de l'emprunt ;

trimestre 2020 (et postérieurement, également ceux du 3 trimestre 2020) de l'emprunt obligataire de 36 millions de dollars. Ces intérêts capitalisés d'un montant de 2,4 millions de dollars porteront eux-mêmes intérêts et seront payés in fine lors du remboursement de l'emprunt ; auprès de la BPI et de trois partenaires bancaires, la souscription de Prêts Garantis par l'Etat pour un montant total de 3,5 millions d'euros. Au 30 juin 2020, l'endettement financier net du Groupe s'analyse comme suit : 30.06.2020 31.12.2019 En euros Non courant Courant Total Non courant Courant Total Dettes financières à long terme 50 660 582 8 767 553 59 428 135 49 911 676 5 529 878 55 441 554 Dettes financières à court terme - 536 091 536 091 - 1 116 260 1 116 260 Endettement financier brut 50 660 582 9 303 644 59 964 226 49 911 676 6 646 138 56 557 814 Trésorerie et équivalents - (13 220 076) (13 220 076) - (3 807 308) (3 807 308) Endettement financier net 50 660 582 (3 916 432) 46 744 150 49 911 676 2 838 830 52 750 506 30.06.2019 En euros Non courant Courant Total Dettes financières long terme 43 936 796 6 077 470 50 014 266 Crédit à court terme et banques - 1 682 033 1 682 033 Endettement financier brut 43 936 796 7 759 503 51 696 299 Trésorerie et équivalents - (3 244 236) (3 244 236) Endettement financier net 43 936 796 4 515 267 48 452 063 L'endettement financier net par devise de remboursement est le suivant : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Euro 12 151 282 18 530 095 19 404 501 Dollar américain 34 714 059 34 322 562 29 132 808 Zloty polonais (22 970) (8 432) 1 093 Livre britannique (3 999) (4 385) (9 557) Dollar australien (94 222) (89 334) (76 782) Endettement financier net 46 744 150 52 750 506 48 452 063 Page 65 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 8.1.1 Analyse des dettes financières à long terme Les dettes financières à long terme incluent principalement les emprunts obligataires et les autres empruntsdont la maturité à l'origine est supérieure à un an. Les dettes financières sont comptabilisées au coût amorti, c'est-à-dire à leur valeur nominale nette des primeset frais d'émission qui sont enregistrés progressivement en résultat financier jusqu'à l'échéance, selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Au 30 juin 2020, le détail des dettes financières à long terme est le suivant : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Emprunts obligataires 30 170 842 28 900 663 23 540 351 Emprunts auprès des établissements de crédit 6 564 639 3 207 509 1 133 359 Locations 15 617 407 16 250 843 16 876 546 Intérêts courus sur emprunts 12 627 2 698 565 Autres dettes financières 7 062 620 7 079 841 8 463 445 Dettes financières à long terme 59 428 135 55 441 554 50 014 266 dont dettes financières à taux fixe 29 257 293 26 689 685 26 841 548 dont dettes financières à taux variable 30 170 842 28 751 869 23 172 718 Au 30 juin 2020, les principales caractéristiques des emprunts obligataires sont les suivantes : Nominal Ech. 30.06.2020 30.06.2020 Retraitement 30.06.2020 Taux d'intérêt nominal (en devises) (en devises) (social en IFRS (conso en (1) euros) euros) USD 37 183 000 2022 USD 37 183 000 33 205 163 (3 034 320) 30 170 842 8,5 % + LIBOR USD 3 mois - mini à 2,5 % (1) Emprunt initial de 36 000 000 USD et intérêts capitalisés de 1 183 000 USD du 2ème trimestre 2020 Au 30 juin 2020, les emprunts obligataires en devises d'un montant global de 37,2 millions de dollars ne font pas l'objet d'une couverture de change, ni d'une couverture de taux. Au 30 juin 2020, le détail des autres dettes financières est le suivant : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Engagement de rachat des minoritaires de MEDICREA BELGIUM 6 261 641 6 261 641 7 481 542 Engagement de rachat des minoritaires de MEDICREA AUSTRALIA 789 280 806 501 970 204 Cautions reçus 11 699 11 699 11 699 Autres dettes financières 7 062 620 7 079 841 8 463 445 L'initiateur de l'offre visant les actions de la Société s'acquittera postérieurement au succès de l'offre des engagements de rachat des minoritaires afin de détenir 100 % des titres de MEDICREA BELGIUM et MEDICREA AUSTRALIA. Page 66 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 8.1.2 Maturité des dettes financières à long terme Les échéances des dettes financières à long terme se ventilent comme suit : En euros 30.06.2020 A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts obligataires 30 170 842 - 30 170 842 - Emprunts auprès des établissements de crédit 6 564 639 4 143 961 2 230 678 190 000 Locations 15 617 407 2 278 324 8 856 440 4 482 643 Intérêts courus sur emprunts 12 627 12 627 - - Autres dettes financières 7 062 620 2 332 641 4 718 280 11 699 Dettes financières à long terme 59 428 135 8 767 553 45 976 240 4 684 342 Le contrat obligataire prévoit qu'en cas de changement de contrôle de la Société, suite à l'offre d'achat initiée par MEDTRONIC et visant les actions de la Société, l'emprunt assorti des indemnités de remboursement anticipés devra être entièrement remboursé dans les 3 jours suivant la publication par l'AMF du succès définitif de l'offre. L'initiateur prendra en charge le remboursement de cette dette. Il est précisé que ce dernier se réserve la faculté de renoncer à l'offre en cas de non atteinte du seuil de 66,67 % du capital de la Société sur une base diluée, ou de valider celle-ci quand bien même le seuil de renonciation ne serait pas atteint pour autant que le seuil de caducité de 50 % soit franchi et qui déclencherait donc également le remboursement anticipé de l'emprunt. Les emprunts contractés auprès des établissements de crédit comprennent des clauses standards stipulant que ces derniers se réservent le droit d'exiger leur remboursement anticipé en cas de changement de contrôle de la Société. Les contacts pris avec l'ensemble des établissements semblent indiquer que ces clauses ne seront pas activées. Dans le cas contraire, l'initiateur de l'offre prendra en charge le remboursement de ces dettes. Les sûretés données sur certains actifs du Groupe pour garantir les emprunts ainsi que les clauses ou covenants d'exigibilité sont détaillés en note 8.5.1 « Engagements donnés dans le cadre de crédits moyen terme ». 8.1.3 Analyse des dettes financières à court terme Les dettes financières à court terme incluent principalement les concours bancaires courants et le factoringdont la maturité à l'origine est inférieure à un an. Un contrat de factoring relatif aux créances clients export est en place depuis 2016. En France, le Groupe finance son poste clients en mobilisant une facilité de caisse court terme comptabilisée en concours bancairescourants. Au 30 juin 2020, l'ensemble des dettes financières à court terme est contracté en euros et à taux fixe et s'analyse comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Concours bancaires courants 500 000 999 300 1 500 000 Factoring 33 443 112 210 177 637 Intérêts courus bancaires 2 648 4 750 4 396 Dettes financières à court terme 536 091 1 116 260 1 682 033 8.1.4 Variation des dettes financières La variation des dettes financières s'analyse comme suit : Variations « cash » Variations « non cash » En euros Variation des Autres 30.06.2020 01.01.2020 Emissions Remboursements taux de change Page 67 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Emprunts obligataires 28 900 663 1 062 322 (148 794) 97 440 259 211 30 170 842 Emprunts auprès des étbs de crédit 3 207 509 3 500 000 (142 870) - - 6 564 639 Locations 16 250 843 - (1 150 837) 18 578 498 823 15 617 407 Intérêts courus sur emprunts 2 698 - - - 9 929 12 627 Autres dettes financières 7 079 841 - - (17 221) - 7 062 620 Dettes financières à long terme 55 441 554 4 562 322 (1 442 501) 98 797 767 963 59 428 135 Dettes financières à court terme 1 116 260 - (501 402) - (78 767) 536 091 Endettement financier brut 56 557 814 4 562 322 (1 943 903) 98 797 689 196 59 964 226 Les variations « cash » sont liées aux remboursements effectués au cours du 1er semestre 2020 dans le cadre des plans d'amortissement existants, à la capitalisation des intérêts du 2ème trimestre 2020 sur l'emprunt obligataire de 36 millions de dollars et à la souscription de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) d'un montant total de 3,5 millions d'euros. Les variations « non cash » proviennent de l'évolution des taux de change et de l'application des normes IFRS sur la comptabilisation des emprunts comme le montrent les tableaux suivants : En euros 30.06.2020 Variation du retraitement IFRS sur emprunts obligataires 259 211 Activation de nouveaux contrats de location selon la norme IFRS 16 498 823 Variation du retraitement IFRS sur factoring (78 767) Autres 9 929 Total application des normes IFRS dans les variations non cash 689 196 L'évolution des retraitements IFRS liés aux emprunts obligataires est la suivante : En euros 30.06.2020 31.12.2019 En début de période (3 293 531) (3 323 454) Retraitement des frais d'émission d'emprunt - (296 723) Amortissement de la période du retraitement des frais d'émission d'emprunt 259 211 326 646 En fin de période (3 034 320) (3 293 531) 8.1.5 Analyse de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les liquidités ainsi que les placements monétairesimmédiatement disponibles dont la valeur dans le temps présente un risque de variation négligeable. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur probable de réalisation de ces placements est inférieure à la valeur d'achat. Les gains et pertes latents ou réalisés sont comptabilisés en résultat financier. La juste valeurest déterminée par référence au prix du marché à la date de clôture de l'exercice. La trésorerie évolue comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Disponibilités 13 220 076 3 807 308 3 244 236 Trésorerie et équivalents 13 220 076 3 807 308 3 244 236 La hausse de trésorerie sur la période s'explique par l'augmentation de capital de 8,5 millions d'euros réalisée en janvier 2020, l'exercice de Bons de Souscription d'Actions (BSA) pour 1,5 million d'euros et de l'octroi de Prêts Garantis par l'Etat (PGE) pour 3,5 millions d'euros. 8.1.6 Tableaux des flux de trésorerie Page 68 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Le tableau des flux de trésorerie est établi conformément à la norme IAS 7 en partant du résultat net consolidé.Il distingue ainsi les flux issus de l'activité de ceux provenant des opérations d'investissement et de financement. La trésorerie du Groupe, dont la variation est analysée dans le tableau des flux, est définie comme étant le solde net des rubriques du bilan suivantes : trésorerie et équivalents de trésorerie, concours bancairescourants et soldes créditeurs de banques. Le tableau des flux de trésorerie sur les deux derniers exercices figure au point 3.4 des états financiers au 30 juin 2020. Les charges (produits) sans effets sur la trésorerie s'analysent de la manière suivante : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 4 264 011 7 994 837 3 901 913 Dotations / (Reprises) aux provisions 697 474 1 310 770 283 583 Résultat des cessions d'actifs immobilisés 30 748 (20 599) 40 484 Charges de personnel liées aux actions 124 000 1 999 650 1 003 000 Charges à répartir 15 180 (233 677) - Charges (produits) sans effets sur la trésorerie 5 131 413 11 050 981 5 228 980 Les charges (produits) d'impôt se décomposent ainsi : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Impôts courants 190 366 547 517 276 711 Crédit d'impôt recherche (330 000) (1 045 788) (505 000) Variation d'impôts différés (5 114) 1 529 669 (136 095) Charges (produits) d'impôts exigibles et différés (144 748) 1 031 398 (364 384) La variation du besoin en fonds de roulement s'analyse comme suit : Page 69 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Variation des stocks et en cours (133 220) (750 514) (234 414) Variation des créances clients 601 292 357 142 (814 779) Variation des dettes fournisseurs (1 178 336) 237 737 692 424 Variation des autres créances et autres dettes 1 042 968 115 266 9 772 Variation du besoin en fonds de roulement 332 704 (40 369) (346 997) Les autres variations des flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement se détaillent comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Autres emprunts financiers - (2 675 598) (1 383 458) Frais d'augmentation de capital (529 707) - - Autres variations (529 707) (2 675 598) (1 383 458) 8.1.7 Taux moyen de la dette Le taux moyen de la dette évolue comme suit : 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Euro (EUR) 8,08 % 8,14 % 7,97 % Le niveau élevé du taux moyen de la dette est lié à la rémunération des emprunts obligataires dont les taux d'intérêt sont nettement supérieurs à ceux concernant les financements bancaires classiques. Hors emprunts obligataires et impacts IFRS, le taux moyen de la dette ressort à 1,25 %. 8.2 Produits et charges financiers Les produits et charges financiers se composent d'une part des produits et charges d'intérêts liés au coût de l'endettement financier net et, d'autre part, des autres produits et charges financiers. 8.2.1 Coût de l'endettement financier net Le coût de l'endettement financier net correspond aux intérêts payés sur les dettes financières minorés desintérêts reçus sur les placements de trésorerie. Ces éléments s'analysent comme suit : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Intérêts sur obligations (2 222 895) (1 660 679) Intérêts sur emprunts (27 857) (20 439) Capitalisation d'intérêts 15 180 40 246 Intérêts sur locations (239 435) (258 140) Intérêts sur factoring (3 844) (5 892) Garanties BPI sur emprunts (5 255) - Autres (7 621) (14 514) Coût de l'endettement financier net (2 491 727) (1 919 418) 8.2.2 Autres produits et charges financiers Les autres produits et charges financiers comprennent principalement les résultats des opérations de change. Ces éléments s'analysent comme suit : Page 70 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 En euros 30.06.2020 30.06.2019 Gains / (pertes) de change (118 838) (90 120) Produits financiers sur placement de trésorerie 2 132 49 319 Autres produits / (charges) financiers (116 706) (40 801) Les gains et pertes de change s'analysent comme suit : En euros 30.06.2020 30.06.2019 Revalorisation des emprunts obligataires au cours de clôture (97 440) (161 100) Gains / (pertes) de change sur les intérêts des emprunts obligataires (2 733) - Revalorisation des comptes bancaires et dépôts à terme au cours de clôture (16 199) 70 980 Autres (2 466) - Gains / (pertes) de change (118 838) (90 120) 8.3 Juste valeur des actifs et passifs financiers Au 30.06.2020 Au 31.12.2019 Juste valeur Juste valeur Juste valeur par Juste valeur par Rubriques Coût amorti par capitaux Coût amorti capitaux par résultat résultat propres propres Actif en euros Clients et comptes rattachés 4 286 951 - - 4 897 715 - - Autres actifs courants (1) 369 558 - - 234 008 - - Trésorerie et équivalents de trésorerie - - 13 220 076 - - 3 807 308 Passif en euros Trésorerie passive (2) - - 536 091 - - 1 116 260 Emprunts obligataires 30 170 842 - - 28 900 663 - - Autres emprunts 22 206 372 - - 19 472 749 - - Dettes sur rachat de minoritaires - - 7 050 921 - - 7 068 142 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 862 556 - - 5 040 892 - - Autres passifs courants et non courants (3) 667 831 - - 396 566 - - hors créances fiscales et sociales, et comptes de régularisation incluant les concours bancaires courants et le factoring hors dettes fiscales et sociales, et comptes de régularisation 8.3.1 Informations au bilan La norme IFRS 13 requiert de hiérarchiser les différentes techniques de valorisation pour chacun desinstruments financiers. Les catégories sont définies comme suit : niveau 1 : référence directe à des prix cotés (non ajustés) accessibles sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques ;

niveau 2 : technique de valorisation reposant sur des données concernant l'actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement ;

niveau 3 : technique de valorisation reposant sur des données non observables La juste valeur des emprunts obligataires est calculée à partir de prix cotés sur le marché actif pour lesemprunts obligataires. Cette technique de valorisation est de niveau 1. La juste valeur des autres composantes de la dette, ainsi que celle des dettes fournisseurs et des créancesclients est égale à la valeur comptable. Page 71 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Le tableau suivant présente pour les actifs et passifs leur ventilation selon les catégories prévues par la norme IFRS 13. Au 30.06.2020 Au 31.12.2019 Rubriques Niveau Valeur Juste valeur de Niveau Valeur Juste valeur de comptable marché comptable marché Actif en euros Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 13 220 076 13 220 076 1 3 807 308 3 807 308 Passif en euros Trésorerie passive 1 536 091 536 091 1 1 116 260 1 116 260 Emprunts obligataires 1 30 170 842 30 170 842 1 28 900 663 28 900 663 Autres emprunts 1 22 206 372 22 206 372 1 19 472 749 19 472 749 Dettes sur rachat de minoritaires 2 7 050 921 7 050 921 2 7 068 142 7 068 142 8.3.2 Informations au compte de résultat Le tableau suivant présente les impacts en compte de résultat sur les 1ers semestres 2020 et 2019 des actifs et passifs financiers, et la ventilation de ces impacts selon les catégories prévues par la norme IFRS 9. Désignation des Au 30.06.2020 Au 30.06.2019 instruments financiers Produits de placement 2 132 49 319 Produits d'intérêts sur dépôts à terme A 1 966 49 319 Autres A 166 - Charges de financement (2 491 727) (1 919 418) Charges d'intérêt B (2 491 727) (1 919 418) Autres produits financiers (8 248) (24 812) Gains de change A (8 248) (24 812) Autres charges financières (110 589) (65 308) Pertes de change A (110 589) (65 308) A : actifs et passifs à la juste valeur par le résultat B : actifs et passifs évalués au coût amorti Page 72 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 8.4 Politique de gestion des risques La politique de gestion des risques de marché du Groupe se caractérise par : une centralisation des risques au niveau de MEDICREA INTERNATIONAL ;

un objectif de couverture ;

une évaluation des risques effectuée grâce à des prévisions détaillées sur un an ;

un suivi des écarts entre prévisions et réalisations. 8.4.1 Risques de liquidité Le Groupe a réalisé en janvier 2020 une augmentation de capital de 8,5 millions d'euros par émission de 2 421 653 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,16 euro au prix unitaire de 3,51 euros, prime d'émission incluse. Le Groupe a pu faire face au cours des exercices précédents à des crises de liquidités passagères qui ont ralenti la progression de son développement. Les ressources financières obtenues à l'issue d'opérations de levées de fonds ont totalisé un montant global de 84 millions en euros et de 36 millions en dollars américains comme le détaille le tableau ci-dessous : Date Nature Montant en euros Montant en US dollars Juin 2006 Décembre 2007 Novembre 2008 Avril 2009 Mai 2009 Juin 2009 Décembre 2009 Décembre 2009 Mai 2010 Juin 2010 Novembre 2011 Aout 2012 Juin 2015 Aout 2016 Aout 2016 Juin 2017 Décembre 2017 Juillet 2018 Novembre 2018 Septembre 2019 Janvier 2020 Total Augmentation de capital par appel public à l'épargne Augmentation de capital Augmentation de capital Emission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions Emission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions Augmentation de capital Augmentation de capital Exercice de bons de souscription d'actions Emission d'obligations remboursables en actions nouvelles Augmentation de capital Emission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions Augmentation de capital Augmentation de capital par placement privé Emission d'obligations convertibles en actions Augmentation de capital par placement privé Augmentation de capital par placement privé Emission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions Emission d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions Emission d'obligations et de bons de souscription d'actions Emission d'obligations Augmentation de capital par placement privé 11 587 604 7 000 002 1 155 928 1 176 000 621 942 395 608 831 928 624 740 534 500 000 543 697 15 000 000 4 999 983 13 000 003 7 216 957 3 083 777 30 000 000 6 000 000 8 500 002 84 451 819 36 000 000 Ces levées de fonds ont permis de réduire de façon significative ce risque de liquidité et ont donné les moyens au Groupe de mettre en œuvre sa stratégie d'expansion caractérisée par la création de nouvelles filiales, le lancement de nouveaux produits et le développement de technologies innovantes notamment en matière de médecine personnalisée. Le succès de l'offre publique d'achat volontaire et amicale de MEDTRONIC sur les actions de la Société contribuerait à réduire de manière substantielle le risque de liquidité auquel MEDICREA a été régulièrement confronté du fait de sa taille et des investissements importants nécessaires pour se développer sur le marché très concurrentiel de la chirurgie de la colonne vertébrale. Page 73 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Dans l'hypothèse où l'offre échouerait, et donc dans le cas où la dette obligataire de 36 millions de dollars ainsi que les intérêts capitalisés attachés (2,4 millions de dollars en incluant ceux relatifs au 3ème trimestre 2020), ne feraient pas l'objet d'un remboursement anticipé de la part de l'initiateur, la Société serait en mesure d'assurer sa continuité d'exploitation pour 15 mois à compter de la publication de ce document sans que le covenant sur le maintien d'un niveau minimum de liquidités ne trouve à s'appliquer et étant précisé que la dette obligataire et les intérêts capitalisés ne seraient exigibles, hors cas de défauts prévus par le contrat, qu'en novembre 2022. Pour assurer sa continuité d'exploitation au-delà de ces 15 mois, la Société pourrait se rapprocher de son principal créancier afin d'envisager un réaménagement des conditions de remboursement de la dette et/ou financer par un nouvel appel au marché ses besoins de financement. 8.4.2 Risques de change opérationnel (conversion) Le Groupe a réalisé au 1er semestre 2020, 58 % de son chiffre d'affaires consolidé en dollars, par l'intermédiaire de sa filiale MEDICREA USA (54 % au 1er semestre 2019). Les filiales américaine, polonaise et australienne sont facturées dans leur devise fonctionnelle et dès lors que celles-ci sont en mesure d'honorer leurs créances commerciales, des couvertures de change sont opportunément mises en place pour couvrir le risque de fluctuation des devises correspondantes (dollars US principalement). Intrinsèquement, les fluctuations du dollar par rapport à l'euro, à la hausse comme à la baisse, sont donc susceptibles de modifier sensiblement les indicateurs de performance du Groupe, notamment en matière de progression de chiffre d'affaires. Au 1er semestre, le taux moyen du dollar US s'est renforcé de plus de 2 % par rapport au taux moyen du 1er semestre 2019 générant un impact positif de 0,2 million d'euros sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 et un impact non significatif sur le résultat opérationnel. L'analyse de ces variations est décrite en note 4.10. Une appréciation de 15 % du dollar US par rapport à l'euro, appliquée aux données du 1er semestre 2020, se traduirait par une hausse du chiffre d'affaires du Groupe de 1,2 millions d'euros et une hausse du résultat opérationnel de 0,2 million d'euros. A l'inverse, une dépréciation de 15 % du dollar par rapport à l'euro, appliquée aux données du 1er semestre 2020 se traduirait par une baisse du chiffre d'affaires et une baisse du résultat opérationnel du Groupe dans les mêmes proportions que celles indiquées ci-dessus. 8.4.3 Risques de change financier L'essentiel des approvisionnements du Groupe est réalisé en euros. Les ventes aux filiales américaine, australienne et polonaise sont réalisées en devises, les produits étant ensuite écoulés sur ces marchés dans la devise fonctionnelle du pays. Les filiales n'ont donc pas de risque de variation de taux de change sur leursachats mais MEDICREA INTERNATIONAL a un risque de change sur ses ventes en devises. Au 30 juin 2020, le Groupe n'a pas contracté de couverture sur devises. 8.4.4 Risques de taux Au 30 juin 2020, tous les emprunts contractés sont à taux fixe exceptée la dette obligataire de 37,2 millions de dollars à échéance 2022 et portant intérêt au taux de 8,5 % augmenté du taux le plus élevé entre le LIBOR USD 3 mois et 2,5 %. Le Groupe a multiplié les demandes auprès de ses partenaires bancaires pour couvrir par une opération de « cross currency swap » les risques de change et de taux relatifs à cet emprunt, mais sans succès ce jour. Depuis la mise en place de ce financement, compte tenu de l'évolution du LIBOR USD 3 mois sur l'ensemble de la période, le taux d'intérêt effectif s'est établi à 11 %. Page 74 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 8.4.5 Risques sur l'évolution du cours des matières premières La fabrication des implants nécessite l'achat de matériaux, titane et chrome-cobalt et de polymères tolérés par le corps humain, principalement Peek (PolyEtherEtherKetone). Les fournisseurs de ces matières premières étant peu nombreux, le Groupe est soumis à des variations de prix de marché difficilement prévisibles et contrôlables qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats. Les achats de ces matériaux ne font pas l'objet de contrat de couverture. Ils interviennent pour une faible part dans le prix de revient des produits fabriqués (entre 5 et 10%). 8.4.6 Risques de crédit Le Groupe suit mensuellement le délai moyen de règlement de ses clients. Ce ratio s'élève à 45 jours au 30 juin 2020. Pour les clients internationaux qui ne sont pas des établissements de santé, ou qui ne règlent pas d'avance, le Groupe met en place des mécanismes de couverture, tels que : demande de garantie auprès de la Coface. A fin juin 2020, le montant maximum des encours clients potentiellement garantissables par la Coface s'élève à 614 000 euros ;

crédits documentaires (8 796 euros au 30 juin 2020). D'une manière générale, le Groupe n'est pas exposé à un risque de crédit significatif comme le montre le tableau ci-dessous. En Euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Créances clients brutes 4 506 541 5 107 833 6 279 754 Montant des impayés de plus de 6 mois 219 590 229 835 97 513 % du poste client 4,87 % 4,50 % 1,55 % Montant des provisions clients 219 590 210 118 97 513 % du poste client 4,87 % 4,11 % 1,55 % Montant des pertes sur créances irrécouvrables - 7 445 7 445 Page 75 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 8.4.7 Risques liés au BREXIT Le Groupe détient en Angleterre 100 % d'une filiale de distribution qui a été mise en sommeil fin 2018 et qui ne compte plus aucun salarié. Le Groupe est par ailleurs très peu exposé à la livre sterling au regard de son activité actuelle au Royaume Uni. Par conséquent, la sortie du Royaume Uni de l'Union Européenne n'aura que des impacts extrêmement limités pour le Groupe. 8.5 Engagements hors bilan liés aux financements du Groupe 8.5.1 Engagements donnés dans le cadre de crédits moyen terme En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Nantissements de fonds de commerce (1) 33 937 039 33 937 039 26 483 051 Nantissement de matériel 1 077 674 1 077 674 1 098 976 Gages espèces (2) 67 500 67 500 55 000 Nantissements sur fonds de commerce en garantie de l'emprunt obligataire de 36 millions de dollars émis en novembre 2018 et septembre 2019 et d'autres emprunts bancaires moyen terme Retenues de garantie conservées par BPI comme gage espèces lors de la mise en place de prêts pour un total de 1 350 000 euros Le contrat lié à l'emprunt obligataire de 36 millions de dollars souscrit par Perceptive Advisors stipule que le Groupe doit veiller à ce que sa trésorerie disponible soit toujours au moins de 2,5 millions de dollars et qu'à la fin de chaque trimestre civil le chiffre d'affaires des 12 derniers mois respecte des seuils prédéfinis (soit 34,7 millions d'euros au 30 juin 2020). Le covenant lié au montant de liquidités disponibles est bien respecté au 30 juin 2020. S'agissant des seuils minimums de chiffre d'affaires calculés sur 12 mois glissants, le Groupe a obtenu l'accord de Perceptive Advisors de ne pas tenir compte de l'application de ce covenant lors de la publication des états financiers trimestriels au 30 juin et 30 septembre 2020. Dans l'éventualité où le Groupe ne serait pas en mesure de respecter ce covenant au 31 décembre 2020 et/ou au 31 mars 2021, de nouveaux objectifs de chiffres d'affaires minimums trimestriels calculés sur les 12 derniers mois glissants seraient déterminés d'un commun accord avec Perceptive Advisors. Dans la mesure où l'offre de MEDTRONIC sur les actions de MEDICREA n'aboutirait pas, compte tenu du niveau de trésorerie actuel, la Société devrait être en mesure de respecter le covenant concernant le minimum de liquidités sur les 15 prochains mois, soit au moins jusqu'au 31 décembre 2021. Si une situation de défaut de covenant venait à se matérialiser après cette date, la Société prendrait les dispositions nécessaires en collaboration avec Perceptive Advisors pour en renégocier les termes. Il est rappelé que dans le cas où la Société resterait autonome, l'emprunt obligataire serait exigible en novembre 2022. En complément de ces engagements, Perceptive Advisors bénéficie d'un nantissement du fonds de commerce de MEDICREA INTERNATIONAL à hauteur de 31 924 539 euros ainsi que des garanties sur certains actifs de MEDICREA INTERNATIONAL et de sa filiale MEDICREA USA, détaillées comme suit : accord de subordination de dettes entre les différentes filiales du Groupe ;

nantissement de l'intégralité des titres de MEDICREA USA Corp détenus par MEDICREA INTERNATIONAL

;

; garantie de paiement de l'emprunt par MEDICREA USA Corp en cas de défaut de MEDICREA INTERNATIONAL ;

nantissement des brevets, marques et autres propriétés intellectuelles détenus par MEDICREA INTERNATIONAL au profit de Perceptive Advisors ;

nantissement de 1er rang de l'ensemble des comptes bancaires détenus par MEDICREA INTERNATIONAL au profit de Perceptive Advisors ;

nantissement de 1er rang de l'ensemble des créances clients et inter-compagnies de MEDICREA INTERNATIONAL au profit de Perceptive Advisors ; Page 76 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 nantissement de 1er rang des stocks de produits finis détenus par MEDICREA INTERNATIONAL au profit de Perceptive Advisors. Le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire par l'initiateur visant les actions de la Société s'accompagnerait de la levée de l'ensemble des garanties prises par Perceptive Advisors sur les actifs de MEDICREA INTERNATIONAL et MEDICREA USA. 8.5.2 Engagements reçus dans le cadre de la mise en place de découverts autorisés et de crédits court terme En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Cessions de créances commerciales - 500 000 500 000 Contre-garanties BPI 3 027 364 875 000 - Page 77 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 9 : IMPOTS SUR LES RESULTATS La charge d'impôts sur les bénéfices correspond à l'impôt exigible corrigé des impôts différés. Ceux-ci résultent de retraitements apportés aux comptes sociaux, ainsi que de certains décalages d'imposition dans le tempsqui existent entre le résultat comptable et le résultat fiscal, conformément à IAS 12. Les impôts différés sont calculés selon l'approche bilantielle de la méthode du report variable, pour toutes les différences temporelles résultant de l'écart entre la base fiscale et la base comptable des actifs et passifs, ainsi que pour les pertes fiscales reportables. Les actifs et passifs d'impôts différés sont calculés en tenant compte des taux d'impôts votés ou quasi adoptés qui seront applicables lors du reversement des différences temporelles. Les actifs d'impôts différés ne sont pris en compte que si leur récupération est probable du faitd'un bénéfice imposable attendu dans un futur proche. Les actifs et passifs d'impôts différés sont comptabilisés en actifs et passifs non courants. Les crédits d'impôt et rappels de crédits d'impôt sont comptabilisés en résultat opérationnel, conformémentà la norme IAS 20. Le crédit impôt recherche est constaté en diminution des frais de recherche et développement pour 330 000 euros au 30 juin 2020 (505 000 euros au 30 juin 2019). 9.1 Analyse de la charge d'impôts sur les résultats En euros 30.06.2020 30.06.2019 Impôts courants (201 917) (276 711) Impôts différés 3 443 118 107 (Charges) / produits d'impôts sur les résultats (198 474) (158 604) 9.2 Analyse du taux d'imposition Au 30 juin 2020, la charge d'impôt du Groupe s'analyse comme suit : Page 78 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 En euros 30.06.2020 30.06.2019 Résultat net consolidé (6 305 583) (7 030 878) Impôts sur les résultats (198 474) (158 604) Résultat avant impôts (6 107 109) (6 872 274) Paiement en actions (124 000) (1 003 000) Résultat imposable (5 983 109) (5 869 274) Ajustement crédit impôt recherche (330 000) (505 000) Résultat imposable hors ajustements (6 313 109) (6 374 274) Profit / (charge) d'impôt théorique @ 28 % 1 767 671 1 784 797 Ecart de taux des sociétés étrangères (125 551) (296 279) Impôts sur différences permanentes (14 094) (40 782) Déficits reportables non activés (1 824 552) (1 388 551) Correction des impositions antérieures 9 382 - Plafonnement des impôts différés actifs (60 004) (297 621) Autres 48 674 79 832 Profit / (charge) d'impôt comptabilisé (198 474) (158 604) Les écarts liés à des taux d'impôts différents du taux normal se décompose de la manière suivante : En euros Taux d'impôt local 30.06.2020 30.06.2019 MEDICREA UK 19,00 % 23 (4 419) MEDICREA USA 21,00 % (88 437) (201 497) MEDICREA GMBH 32,75 % 316 260 MEDICREA POLAND 9,00 % (26 666) (51 866) MEDICREA BELGIUM 29,58 % (10 896) (38 657) MEDICREA AUSTRALIA 27,50 % 109 (100) Ecarts de taux des sociétés étrangères (125 551) (296 279) 9.3 Analyse des impôts différés Les impôts différés actifs et passifs s'analysent comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Déficits fiscaux reportables 15 281 15 460 1 612 559 Différences temporaires fiscales 25 812 42 300 99 394 Retraitements de consolidation 493 472 606 657 1 124 497 Impôts différés actifs 534 565 664 417 2 836 450 Différences temporaires fiscales 21 882 94 367 - Retraitements de consolidation 404 119 466 600 1 067 236 Impôts différés passifs 426 001 560 967 1 067 236 Impôts différés nets 108 564 103 450 1 769 214 Le montant des impôts différés non reconnus à l'actif du bilan s'élèvent à 21,3 millions d'euros au 30 juin 2020 dont 19,7 millions de pertes reportables non constatées et 1,6 million lié à des retraitements de consolidation (les impôts différés actifs liés aux retraitements de consolidation sont limités aux impôts différés passifs). Les variations des impôts différés résultent principalement des retraitements de consolidation et des mécanismes de plafonnement des impôts différés actifs et s'analysent de la façon suivante : En euros Déficits fiscaux Différences Retraitements de Total reportables temporaires consolidation Impôts différés nets au 01 janvier 2019 1 593 004 (89 707) 129 822 1 633 119 Variation par le résultat (1 608 173) 33 445 (14 741) (1 589 469) Autres éléments du résultat global - - (262) (262) Variation des taux de change 30 629 4 196 25 237 60 062 Impôts différés nets au 31 décembre 2019 15 460 (52 066) 140 056 103 450 Page 79 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Variation par le résultat 148 55 265 (51 970) 3 443 Variation des taux de change (327) 731 1 267 1 671 Impôts différés nets au 30 juin 2020 15 281 3 930 89 353 108 564 Les déficits fiscaux dont dispose le Groupe sont les suivants : En euros 30.06.2020 dont activés impôts différés correspondants MEDICREA INTERNATIONAL 53 558 348 - - MEDICREA UK 2 532 120 - - MEDICREA USA 17 417 752 - - MEDICREA GMBH 1 366 696 - - MEDICREA POLAND 976 081 - - MEDICREA AUSTRALIA 55 567 55 567 15 281 Déficits fiscaux disponibles 75 906 564 55 567 15 281 Les déficits fiscaux acquis par le Groupe sont reportables indéfiniment. Les tests de récupération des déficits reportables effectués filiale par filiale conduisent à n'activer les déficits fiscaux du 1er semestre 2020 que pour la société MEDICREA AUSTRALIA. 9.4 Contrôles fiscaux Depuis décembre 2019, MEDICREA USA fait l'objet d'un contrôle fiscal conduit par les services des impôts américains (IRS), portant sur l'exercice 2017 et pour lequel à la demande des autorités fiscales, un certain nombre d'informations et de documents ont été fournis. A la date d'arrêté des comptes, la vérification a cessé, mais la Société ne connait pas quelle suite les autorités fiscales entendent donner à leurs investigations. Page 80 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 10 : CAPITAUX PROPRES ET RESULTAT PAR ACTION 10.1 Capitaux propres 10.1.1 Evolution du capital Suite aux opérations réalisées sur le capital au cours de l'exercice, le capital social est composé au 30 juin 2020 de 19 819 113 actions d'une valeur nominale de 0,16 euros chacune, pour un montant total de 3 171 058,08 euros. Le nombre d'actions autorisées et en circulation a évolué comme suit : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Nombre d'actions autorisées 19 819 113 16 915 847 16 219 847 Nombre d'actions émises et entièrement libérées 19 819 113 16 915 847 16 219 847 Valeur nominale en euros 0,16 0,16 0,16 Nombre d'actions en circulation en fin de période 19 819 113 16 915 847 16 219 847 Nombre d'actions à droit de vote double 2 860 267 2 867 308 2 788 415 Nombre d'actions propres 303 4 282 844 Les opérations intervenues sur le capital de la société MEDICREA INTERNATIONAL au cours du 1er semestre 2020 se résument comme suit : En euros Nombre Capital Prime d'émission Total Au 1er janvier 16 915 847 2 706 536 17 467 962 20 174 498 Augmentation de capital 2 421 653 387 464 8 112 538 8 500 002 Imputation de frais sur la prime d'émission - - (529 707) (529 707) Exercice de BSA 341 616 54 659 1 021 432 1 076 091 Exercice de Stock-options 139 997 22 399 377 225 399 624 Au 30 juin 2020 19 819 113 3 171 058 26 449 450 29 620 508 10.1.2 Bons de souscription d'actions (BSA) Au 30 juin 2020, les caractéristiques des BSA pouvant être exercés sont récapitulées dans le tableau suivant : Date d'attribution 22.12.2017 09.07.2018 27.11.2018 Durée de vie 3 ans 3 ans 7 ans Nombre de BSA 1 653 109 1 127 936 1 000 000 Nombre d'actions ordinaires obtenues en cas d'exercice de tous les BSA 826 553 563 967 1 000 000 Prix d'exercice 3,15 € 3 € 2,19 € Ces BSA répondent à la qualification d'instruments de capitaux propres au regard de la norme IAS 32 (règle du fixe pour fixe). Ils sont comptabilisés en capitaux propres pour leur prix de transaction et ne font l'objet d'aucune réévaluation par la suite. Ainsi les BSA de décembre 2017 et juillet 2018, créés concomitamment à des augmentations de capital n'ont donné lieu à aucune comptabilisation supplémentaire dans les comptes consolidés au 30 juin 2020. Ceux de novembre 2018, créés à l'occasion d'une émission obligataire auprès de Perceptive Advisors ont été valorisés pour un montant de 2 millions d'euros et comptabilisés en diminution de la dette financière sous-jacente. 10.1.3 Mouvements intervenus sur le capital après le 30 juin 2020 Les opérations intervenues sur le capital de la société MEDICREA INTERNATIONAL depuis le 30 juin 2020 se résument comme suit : En euros Nombre Capital Prime d'émission Total Au 1er juillet 2020 19 819 113 3 171 058 26 449 450 29 620 508 Page 81 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 Exercice de BSA 1 390 520 222 483 4 073 060 4 295 543 Au la date d'établissement du présent document 21 209 633 3 393 541 30 522 510 33 916 051 10.1.4 Capital potentiel Le tableau ci-après présente la dilution potentielle à la connaissance de la Société, à la date d'établissement du présent document : Instruments Nombre d'actions à émettre % du capital social Actions gratuites non acquises 90 000 0,42 % Options 1 126 669 5,31 % Bons de Souscription d'Actions - Perceptive Advisors 1 000 000 4,71 % Total 2 216 669 10,45 % 10.1.5 Actions propres La société mère a conclu un accord avec un prestataire d'investissement, visant à animer la liquidité du marché de ses actions. Dans ce contexte, elle est amenée à acheter, détenir et revendre de faibles quantités de sespropres actions. Les actions propres détenues afin de réguler le cours de Bourse sont portées en diminution des réserves consolidées ; corrélativement, les incidences de toutes les transactions correspondantes constatées dans les comptes individuels sont imputées directement sur les réserves consolidées (résultat de cession, dépréciation,etc.). 10.1.6 Variation des capitaux propres La variation des capitaux propres sur les deux derniers exercices est détaillée en note 3.5 des états financiers au 30 juin 2020. Les écarts de conversion liés à la consolidation en euros des comptes des filiales étrangères sont présentés dans la colonne réserves, leurs montants n'ayant pas d'impact matériel sur les états financiers au 30 juin 2020. Au 30 juin 2020, les autres variations s'analysent de la façon suivante : En euros 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Actions propres 21 934 6 626 14 582 Autres (12) (279) (3) Total 21 922 6 347 14 579 Page 82 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 10.1.7 Emission, rachat et remboursement de titres d'emprunt et de capitaux propres Emprunt obligataire convertible d'avril 2015 Sur le 1er semestre 2020, le Groupe a procédé au remboursement des dernières échéances de l'emprunt obligataire convertible de 2 millions d'euros émis en avril 2015 auprès d'un investisseur institutionnel. Emprunt obligataire de novembre 2018 et de septembre 2019 Les intérêts du 2ème trimestre 2020 d'un montant de 1,2 million de dollars portant sur les obligations émises en novembre 2018 (30 millions de dollars) et en septembre 2019 (6 millions de dollars) au profit de Perceptive Advisors, un fonds d'investissement américain leader dans le domaine de la santé, ont été capitalisés et feront l'objet d'un règlement in fine lors du remboursement du nominal de l'emprunt. 10.1.8 Dividendes payés au cours de l'exercice Au cours du 1er semestre 2020, MEDICREA BELGIUM a versé 0,9 million d'euros de dividendes au titre de l'exercice 2019, dont 0,3 million d'euros à ses actionnaires minoritaires hors MEDICREA INTERNATIONAL. 10.2 Résultat par action Conformément à la norme IAS 33, le résultat par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéréd'actions en circulation durant l'exercice, sous déduction du nombre moyen d'actions auto-détenues. Le résultat par action après dilution est établi sur la base du résultat net part du Groupe rapporté au nombre moyen d'actions composant le capital social ajusté de l'impact maximal de la conversion des instrumentsdilutifs en actions ordinaires et tenant compte des variations potentielles du nombre d'actions. Il intègre : les futures levées des options de souscription d'actions ;

les attributions gratuites d'actions ;

le nombre d'actions auto-détenues à la date d'arrêté de l'exercice ;

auto-détenues à la date d'arrêté de l'exercice ; tout autre instrument donnant droit à un accès différé au capital de la société. Les actions ordinaires potentielles sont traitées comme dilutives si, et seulement si, leur conversion en actionsordinaires a pour effet de réduire le résultat par action ou d'augmenter la perte par action. Au 30 juin 2020, conformément à la norme IAS 33 et pour éviter un effet relutif, il n'a pas été pris en considération dans la détermination de l'effet de dilution les actions ordinaires potentielles résultant des plans d'options et d'actions gratuites attribuées (1 216 669 actions) ainsi que des bons de souscription d'actions (2 390 522 actions). Page 83 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 NOTE 11 : AUTRES INFORMATIONS A la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote à la date de rédaction de ce document s'établit comme suit : 11.1 Intérêts des dirigeants et mandataires sociaux dans le capital de la société Les intérêts des dirigeants et mandataires sociaux dans le capital de MEDICREA INTERNATIONAL ont évolué comme suit : Page 84 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 30.06.2020 31.12.2019 Nombre % du capital % des droits de Nombre % du capital % des droits de d'actions vote d'actions vote Dirigeants ORCHARD INTERNATIONAL (1) 1 727 490 8,72 15,30 1 727 490 10,21 17,46 Denys SOURNAC (2) 915 532 4,62 4,06 915 533 5,41 5,92 Jean Philippe CAFFIERO 216 089 1,09 1,85 216 089 1,28 2,11 David RYAN 107 160 0,54 0,51 114 148 0,67 0,58 Fabrice KILFIGER 94 014 0,47 0,42 96 000 0,57 0,49 Administrateurs Pierre BUREL (2) 199 587 1,01 1,75 194 587 1,15 0,98 Patrick BERTRAND (2) 113 968 0,58 0,58 113 968 0,67 0,66 François Régis ORY (2) 108 652 0,55 0,48 108 652 0,64 0,55 Rick KIENZLE 105 880 0,53 0,47 105 880 0,63 0,54 Marc RECTON 87 062 0,44 0,44 83 402 0,49 0,48 Christophe BONNET 52 128 0,26 0,37 52 128 0,31 0,43 Pierre OLIVIER 27 000 0,15 0,12 27 000 0,16 0,14 Jean Joseph MORENO 26 450 0,13 0,21 26 450 0,16 0,24 Total 3 781 012 19,08 % 26,56 % 3 781 327 22,35 % 30,58 % Au 30 juin 2020 le capital social d'ORCHARD INTERNATIONAL se répartit comme suit : - Société civile DENYS SOURNAC COMPANY 59,66 % - Société civile PLG INVEST (Jean Philippe CAFFIERO) 35,46 % - AMELIANE SAS 4,72 % - Christelle LYONNET 0,13 % - Denys SOURNAC 0,03 % (2) Cumul des actions détenues directement en propre et via une holding 11.2 Informations relatives aux parties liées Comme mentionné au point 5.8 précédent, la société ORCHARD INTERNATIONAL facture différentes prestations à la société MEDICREA INTERNATIONAL dont les montants ont évolué comme suit au cours des deux dernières périodes : En euros Montant Ht facturé Montant Ht facturé S1 2020 S1 2019 Prestations de management 150 000 150 000 Quote part sur frais 3 000 3 000 Loyer et charges locatives 17 630 17 336 Total 170 630 170 336 11.3 Commissaires aux comptes L'assemblée générale mixte du 25 juin 2020 a nommé pour une période de six exercices le cabinet Grant Thornton en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire. Elle a également nommé pour une période de six exercices la société IGEC en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant. Page 85 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 11.4 Evènements postérieurs à la clôture Acquisition de MEDICREA par MEDTRONIC Le 15 juillet 2020, Medtronic plc (NYSE:MDT), l'un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies médicales, et Medicrea (Euronext Growth Paris: FR0004178572 - ALMED ; OTCQX Best Market : MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à l'Intelligence Artificielle, la Modélisation Prédictive et les Implants Rachidiens Personnalisés, ont annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition par Medtronic de toutes les actions Medicrea en circulation. L'offre publique d'achat volontaire et amicale en numéraire se fera au prix de 7,00 euros par action Medicrea (l'"Offre"). Page 86 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 VIE BOURSIERE Page 87 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 MEDICREA INTERNATIONAL est cotée sur Alternext Paris depuis le 26 juin 2006, sous le code ISIN FR0004178572 et le mnémonique ALMED. L'action a été introduite à 7,94 euros et est cotée en continu depuis février 2007. L'action MEDICREA est éligible au PEA-PME 2015/2016 conformément au décret n°2014-283 du 4 mars 2014 publié dans le cadre de l'application de l'article 70 de la loi de finances 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et fixant les conditions d'éligibilité des entreprises au PEA-PME. Depuis août 2018, la Société est cotée le marché OTCQX Best Market aux États-Unis sous les symboles (« tickers ») MRNTY et MRNTF, afin de permettre à des actionnaires américains qui ne souhaitent pas acquérir des titres sur un marché européen de le faire directement aux Etats-Unis. Le ticker MRNTY représente les ADR (American Depositary Receipts) et le ticker MRNTF représente les actions ordinaires de la Société. Chaque ADR correspond à une action ordinaire négociée sur Euronext-Growth. Cette cotation sur une place de marché américaine permet à des investisseurs institutionnels et individuels aux États-Unis d'acheter et de vendre en dollars soit des ADR, soit des actions ordinaires de la Société. 1. EVOLUTION DU COURS DE BOURSE Le cours de bourse a évolué de la manière suivante depuis le 1er janvier 2020 : Depuis l'annonce par le groupe MEDTRONIC du projet d'offre publique amicale visant les titres de la Société, le cours s'est stabilisé sur le prix d'offre de 7 euros par action. Page 88 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 2. STATISTIQUES BOURSIERES Les chiffres clés relatifs à l'action MEDICREA sur les trois dernières périodes sont récapitulés dans les tableaux ci-après. 30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 6 mois 12 mois 12 mois Cours de l'action 5,12€ 2,94 € 2,29 € Capitalisation boursière 101 M€ 50 M€ 37 M€ Cours le plus haut 5,60 € 3,50 € 3,46 € Cours le plus bas 2,52 € 2,08 € 1,65 € Cours moyen 4,06 € 2,67 € 2,67 € Variation sur la période +74% +28% (24)% Nombre de titres échangés 4 534 051 3 854 335 7 544 505 Capitaux échangés 18,4 M€ 10,3 M€ 20,1M€ Taux de rotation du capital 22,98% 23,8% 46.5% 3. ACTIONNARIAT Le flottant représente plus des deux tiers du capital du Groupe et l'actionnariat se répartit comme suit à la date de rédaction de ce document, en pourcentage du capital et des droits de vote : Au 23/ 09/ 2020 Au 31.12.2019 Nombre % du Capit al % des Droit s Nombre % du Capit al % des Droit s d'act ions de vot e d'act ions de vot e Fondateurs 2 859 111 13,5% 20,0% 2 859 111 16,9% 23,0% Orchard International 1 727 490 8,1% 14,4% 1 727 490 10,2% 15,8% Denys SOURNAC 915 532 4,3% 3,8% 915 532 5,4% 5,3% Jean-Philippe CAFFIERO 216 089 1,0% 1,7% 216 089 1,3% 1,9% Fonds d'investissements 10 555 810 49,8% 44,0% 9 070 555 53,6% 52,9% Special Situation Fund 2 141 290 10,1% 8,9% 2 141 290 12,7% 9,8% Vatel 1 788 335 8,4% 7,5% 1 798 426 10,6% 1,8% Amiral Gestion 1 464 136 6,9% 6,1% 1 298 835 7,7% 5,9% Sycomore 1 337 000 6,3% 5,6% 1 282 000 7,6% 5,8% Stonepine 1 681 434 7,9% 7,0% Armistice Capital Master Fund 683 232 3,2% 2,9% Morgan Stanley 1 027 418 4,8% 4,3% Autres 432 965 2,0% 1,8% 2 550 004 15,1% 29,6% Public 7 794 712 36,8% 36,0% 4 986 181 29,5% 24,1% TOTAL 21 209 633 100,0% 100,0% 16 915 847 100,0% 100,0% Les évolutions relatives à l'actionnariat depuis le 30 juin 2020 sont résumées au paragraphe 11. Autres informations des notes explicatives aux comptes semestriels. Page 89 MEDICREA • RAPPORT SEMESTRIEL • 2020 4. ANALYSE FINANCIERE ET SOURCES D'INFORMATIONS La société de bourse Kepler Cheuvreux suit la valeur, ainsi qu'Euroland Finances. L'ensemble des communiqués et documents financiers est disponible sur le site internet du Groupe à l'adresse url suivante : www.medicrea.com, ainsi que sur le site d'Euronext Growth : www.euronext.com. 5. CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIERE Les publications suivantes ont été ou seront diffusées en 2020 / 2021 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 Mardi 7 avril 2020 Résultats du 1er trimestre 2020 Mardi 19 mai 2020 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 Mercredi 8 juillet 2020 Résultats du 1er semestre 2020 Lundi 3 septembre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 Jeudi 8 octobre 2020 Résultats du 3ème trimestre 2020 Jeudi 19 novembre 2020 Chiffre d'affaires annuel 2020 Mercredi 13 janvier 2021 Page 90 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Medicrea International SA published this content on 25 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 September 2020 19:14:07 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur MEDICREA INTERNATIONAL 21:14 MEDICREA INTERNATIONAL : Rapport semestriel 2020 PU 18/09 SMALL & MID CAPS : les derniers choix des stars de la gestion 14/09 MEDICREA : projet d'OPA déposé auprès de l'AMF CF 11/09 MEDICREA INTERNATIONAL : Communique relatif au depot du projet de note d’informa.. AN 11/09 MEDICREA INTERNATIONAL : Communique relatif au depot du projet d’offre publique .. AN 11/09 MEDICREA INTERNATIONAL : 11/09/2020 Communiqué relatif au dépôt du projet de not.. PU 10/09 Interview de Matthias Desmarais, Responsable de la recherche 07/09 MEDICREA INTERNATIONAL : MEDICREA met à disposition son Document d’enregistremen.. AN 04/09 MEDICREA INTERNATIONAL : Rachat actions - contrat de liquidite - aout 2020 AN 04/09 Waouh ! Recommandations des analystes sur MEDICREA INTERNATIONAL 2014 MEDICREA : Invest Securities relève sa cible. CF 2014 MEDICREA : Invest Securities relève sa cible. CF 2014 MEDICREA : Gilbert Dupont a réduit son objectif de cours AO