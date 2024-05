Medicure Inc. est une société pharmaceutique basée au Canada. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies pour le marché cardiovasculaire des États-Unis. La société se concentre sur la commercialisation et la distribution de l'injection AGGRASTAT (chlorhydrate de tirofiban) et des comprimés ZYPITAMAG (pitavastatine) aux États-Unis, où ils sont vendus par l'intermédiaire de la filiale américaine de la société, Medicure Pharma Inc. La société exploite également Marley Drug, Inc. (Marley Drug), une pharmacie située en Caroline du Nord qui offre un programme d'approvisionnement étendu en médicaments dans les 50 États, à Washington D.C. et à Porto Rico. Marley Drug s'engage à améliorer l'état de santé de ses patients et des communautés qu'ils servent, tout en réduisant les coûts globaux des soins de santé pour les employeurs et les autres consommateurs de soins de santé. AGGRASTAT est indiqué pour réduire le taux d'événements cardiovasculaires thrombotiques chez les patients souffrant d'un syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST (NSTE-ACS).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale