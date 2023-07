MEDIES est une société britannique en phase de développement. La société a été créée pour lancer les opérations d'un service de streaming de films dans le domaine des arts visuels et du métavers. Elle possède une plateforme numérique basée sur le Web, à savoir Meta Movement et un kit de production cinématographique avancé, ainsi que des appareils de production cinématographique spécialisés. La société possède également des biens incorporels et des jetons Art-Tech NFT. La société n'a pas de revenus.

Secteur Production de spectacles