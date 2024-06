Medifast, Inc. est une société spécialisée dans la santé et le bien-être. La société propose une solution de style de vie basée sur les habitudes et guidée par un coach, OPTAVIA, qui offre aux gens une approche complète pour les aider à atteindre une santé et un bien-être optimaux et durables. Les plans de vie d'OPTAVIA offrent des avantages pour la santé cliniquement prouvés ainsi que des outils fondés sur des preuves, y compris des produits scientifiquement développés et un cadre pour la création d'habitudes renforcées par des coachs indépendants et le soutien de la communauté. Grâce à une collaboration avec le fournisseur virtuel de soins primaires LifeMD, Inc. (LifeMD), les clients d'OPTAVIA ont accès à des cliniciens affiliés certifiés et à des médicaments, tels que les GLP-1, qui soutiennent les plans de traitement de l'obésité et d'autres problèmes de santé. Les coachs OPTAVIA initient les clients à un ensemble d'habitudes saines et proposent des produits de la marque OPTAVIA, notamment Fuelings et OPTAVIA ACTIVE, une gamme de suppléments d'acides aminés essentiels et de poudres protéinées. Ses activités sont menées par l'intermédiaire de ses filiales.

Secteur Transformation des aliments