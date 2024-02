Medifast, Inc. (Medifast) est une entreprise de santé et de bien-être. La société vend une variété de produits de perte de poids, de gestion du poids et de vie saine, tous basés sur ses formules exclusives, sous les marques OPTAVIA, Optimal Health by Take Shape for Life et Flavors of Home. La gamme de produits Medifast comprend plus de 65 options consommables, y compris, mais sans s'y limiter, des barres, des bouchées, des bretzels, des bouffées, des céréales croustillantes, des boissons, des choix copieux, des flocons d'avoine, des crêpes, du pudding, des soft-services, des shakes, des smoothies, des gâteaux mous et des soupes. Les coachs OPTAVIA conseillent également leurs clients sur la façon de développer des habitudes saines, comme la préparation de repas maigres et verts et le choix de collations saines. Les produits nutritionnels Medifast sont formulés avec des ingrédients de haute qualité. Les filiales en propriété exclusive de Medifast comprennent Jason Pharmaceuticals, Inc, OPTAVIA, LLC, Jason Enterprises, Inc, Jason Properties, LLC, Seven Crondall Associates, LLC, Corporate Events, Inc, OPTAVIA (Hong Kong) Limited et OPTAVIA (Singapore) PTE. LTD

Secteur Transformation des aliments