Coronavirus-Taiwan déploie un vaccin développé localement

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires TAIPEI, 22 août (Reuters) - Taiwan va commencer lundi à administrer un vaccin contre le COVID-19 développé localement, la présidente Tsai Ing-wen ayant décidé de montrer l'exemple en recevant une dose du vaccin alors que le gouvernement veut écarter les critiques selon lesquelles il a précipité le processus d'homologation. Alors que les retards de livraison des vaccins produits par des laboratoires étrangers ont perturbé la campagne de vaccination de l'île et de nombreux autres pays, Taipei a approuvé le mois dernier l'utilisation en urgence du vaccin développé par Medigen Vaccine Biologics Corp. Plus de 700.000 personnes ont déjà pris rendez-vous pour recevoir une première injection du produit. Dans l'objectif de démontrer la sûreté de ce vaccin, Tsai Ing-wen a refusé de recevoir ceux développés par Moderna et AstraZeneca, les seuls approuvés jusque-là par les autorités sanitaires locales. Environ 40% des 23,5 millions d'habitants de Taiwan ont reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19, mais seule une petite minorité de la population a un schéma vaccinal complet. L'île ayant réussi à placer l'épidémie de coronavirus globalement sous contrôle, avec seulement une poignée de nouvelles infections rapportées quotidiennement, il n'y règne aucun sentiment d'urgence pour accélérer la campagne de vaccination. (Reportage Fabian Hamacher, rédigé par Ben Blanchard; version française Jean Terzian)

