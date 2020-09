MedinCell : annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 10 septembre 2020

Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée ont été adoptées, à l’exception des résolutions n°33 et n°34, comme préconisé par le Directoire

Regulatory News:

MedinCell (ParisMEDCL) a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 10 septembre 2020, à huis clos, sous la présidence de Monsieur Anh Nguyen, président du Conseil de surveillance, sans la présence physique des actionnaires.

Avec un quorum de 68,916%, les résolutions présentées par le Directoire ont été adoptées et en particulier, l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2020, la politique de rémunération applicable au Président du Directoire, aux membres du Directoire, au Président du Conseil de surveillance et aux membres du Conseil, ainsi que les délégations accordées au Directoire en matière financière.

L’assemblée a également approuvé le renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance d’Olivier-Sabri Markabi.

Le détail des résultats du vote sur toutes les résolutions sera disponible prochainement sur le site internet de la Société : invest.medincell.com

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200911005398/fr/