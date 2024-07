MedinCell S.A. est une société pharmaceutique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. La technologie BEPO® permet la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Au 31 mars 2023, la société dispose d'un portefeuille de 2 produits en phase 3 de développement clinique et de 6 produits en phase de développement préclinique. Son produit le plus avancé, le mdc-IRM/UZEDYTM destiné au traitement de la schizophrénie, a reçu l'autorisation de mise sur le marché américain.

Secteur Produits pharmaceutiques