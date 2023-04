MedinCell S A : Informations privilégiées / Autres communiqués

Le prix de vente aux grossistes (ou « prix catalogue ») pour UZEDY est compris dans une fourchette allant de 1 232 $ à 3 080 $ par mois selon le dosage. Les coûts réels pour les patients devraient être inférieurs au prix catalogue, qui ne tient pas compte des rabais et remises supplémentaires qui peuvent s'appliquer. Teva s'engage à aider les patients ayant une prescription à accéder à UZEDY,

bénéficier de son remboursement et à les accompagner avec un service d'assistance spécialisée. Le reste à charge pour les patients peut varier en fonction de leur assurance et de leur admissibilité au programme d'aide au paiement.

UZEDY sera disponible aux États-Unis dans les semaines à venir.

Résultats des essais cliniques de UZEDY

L'étude RISE7 était une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité de la suspension injectable de rispéridone à libération prolongée en sous-cutanée comme traitement chez les patients (âgés de 13 à 65 ans) atteints de schizophrénie. 544 patients ont été randomisés pour recevoir une injection sous-cutanée de TV-46000, soit une fois par mois (q1M), soit une fois tous les deux mois (q2M), ou un placebo dans un rapport de 1:1:1. Le critère d'évaluation principal était le temps écoulé avant une rechute.

La seconde étude de phase 3 de Teva - SHINE8 - était conçue pour évaluer l'utilisation en injection sous-cutanée de TV-46000, administré selon la fréquence q1M ou q2M, pendant 56 semaines à 336 patients (âgés de 13 à 65 ans) atteints de schizophrénie. Le critère d'évaluation principal était la fréquence de tous les effets indésirables, y compris les effets indésirables graves. Cette étude a été achevée en décembre 2021 ; les résultats sont conformes aux conclusions de l'étude RISE.9

Dans le cadre d'une enquête complémentaire menée auprès des participants à l'étude, 89 % des patients et 92 % des fournisseurs de soins de santé (HCPs) ont qualifié l'administration de UZEDY de facile lorsqu'on leur a demandé s'il était facile ou difficile de recevoir ou d'administrer le médicament sous sa forme actuelle.10 De plus, 70 % des patients ont convenu que leur expérience d'injection de UZEDY était plus agréable que celle de leur ancien médicament injectable à action prolongée (LAI) ; 30 % des patients ont convenu que l'injection de leur ancien LAI était plus agréable.10 De plus, lorsqu'ils ont eu le choix entre continuer à prendre le médicament de l'essai clinique ou reprendre leur ancien médicament, 90 % des patients ont choisi d'utiliser UZEDY.10

Les données de l'enquête complémentaire ont été recueillies auprès de 63 patients, 24 médecins et 25 infirmières dans le cadre d'une enquête complémentaire prospective et transversale évaluant les perceptions concernant la facilité d'utilisation et la satisfaction à l'égard de UZEDY. L'enquête a été menée après un minimum de deux expériences de prescription et d'administration ou prise de UZEDY.

A propos de la schizophrénie

La schizophrénie est un trouble mental chronique, progressif et gravement invalidant qui affecte la façon de penser, de ressentir et d'agir. Les patients présentent une série de symptômes, incluant des idées délirantes, des hallucinations, un discours ou un comportement désorganisé et une altération des capacités cognitives. Environ 1% de la population mondiale développera une schizophrénie au cours de sa vie, et 3,5 millions de personnes aux États-Unis sont actuellement diagnostiquées avec cette maladie. Bien que la schizophrénie puisse survenir à tout moment de la vie, l'âge moyen d'apparition se situe entre la fin de l'adolescence et le début de la vingtaine pour les hommes, et entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine pour les femmes. L'évolution à long terme de la schizophrénie est marquée par des épisodes de rémission partielle ou complète entrecoupés de rechutes qui surviennent souvent dans un contexte d'urgence psychiatrique et nécessitent une hospitalisation. Environ 80% des patients connaissent plusieurs rechutes au cours des cinq premières années de traitement, et chaque rechute comporte un risque biologique de perte de fonction, de résistance au traitement et de modifications de la morphologie du cerveau. Les patients ne sont souvent pas conscients de leur maladie et de ses conséquences, ce qui contribue à un taux élevé de non-observance du traitement, et par conséquent à des coûts de santé directs et indirects importants dus aux rechutes et aux hospitalisations ultérieures.

À propos de UZEDY

UZEDY (rispéridone) est une suspension injectable à libération prolongée, à usage sous-cutané plutôt qu'intramusculaire, indiquée dans le traitement de la schizophrénie chez l'adulte. Lors des essais cliniques, UZEDY a réduit le risque de rechute jusqu'à 80 %. UZEDY administre la rispéridone grâce à une technologie de copolymère sous licence de MedinCell, qui permet une absorption rapide et une libération prolongée dès la première injection sous-cutanée. UZEDY est la seule formulation sous-cutanée à action prolongée de rispéridone disponible à la fois en intervalles d'un et de deux mois.1 Pour des informations complètes sur la prescription, visitez : https://www.uzedy.com/globalassets/uzedy/prescribing-information.pdf.

