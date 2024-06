COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 11 juin 2024 - 9h00 CEST - Montpellier, France - Euronext : MEDCL

Medincell rejoint l'indice Euronext Tech Leaders

Indice de référence du secteur de la tech en Europe, Euronext Tech Leaders regroupe plus de 120 entreprises technologiques à forte croissance et de premier plan cotées sur les marchés d'Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo, Paris).

En intégrant l'indice Euronext Tech Leaders, Medincell accède à un vaste écosystème dédié au secteur de la tech, qui comprend notamment une large base d'investisseurs internationaux finançant des entreprises technologiques à des stades de croissance variés.

Medincell bénéficiera également de nombreux services conçus pour soutenir les entreprises sélectionnées dans leur parcours de cotation.

Christophe Douat, président du directoire de Medincell, déclare : « Nous sommes honorés de rejoindre les entreprises innovantes de premier plan sélectionnées pour composer cet indice technologique de référence en Europe, où Medincell est actuellement cotée. Cette inclusion souligne notre croissance soutenue et notre leadership en matière d'innovation technologique dans notre domaine. Elle ajoute également une nouvelle dimension à notre stratégie financière en France et au-delà,en renforçant notre visibilité auprès d'une nouvelle catégorie d'investisseurs internationaux. »

Pour plus d'information à propos de l'initiative Euronext Tech Leaders : https://www.euronext.com/en/raise-capital/euronext-tech-leaders

A propos de Medincell

Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments, et à réduire leur empreinte environnementale. Ils combinent des principes actifs avec notre technologie propriétaire BEPO® qui contrôle la libération d'un médicament à un niveau thérapeutique pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en avril 2023, et est maintenant distribué aux États-Unis par Teva sous le nom UZEDY® (la technologie BEPO est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeq™). Nous collaborons avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan et des fondations pour améliorer la santé mondiale grâce à de nouvelles options de traitement. Basée à Montpellier, Medincell emploie actuellement plus de 140 personnes représentant plus de 25 nationalités différentes.

UZEDY® et SteadyTeq™ sont des marques déposées de Teva Pharmaceuticals

medincell.com

