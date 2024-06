COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 28 juin 2024 - 7h30 CEST - Montpellier, France - Euronext : MEDCL

H.C. Wainwright & Co. initie la couverture de Medincell avec une recommandation à l'achat

Le département Recherche de H.C. Wainwright & Co., l'une des principales banques d'investissement dans le secteur de la santé aux États-Unis, a initié la couverture de Medincell

L'équipe d'analystes de HC Wainwright & Co, dirigée par Raghuram Selvaraju, Ph.D., recommande le titre Medincell à l'achat avec un objectif de cours de 24 €, soit +80% par rapport au prix de clôture d'hier

Christophe Douat, président du directoire de Medincell, déclare : « L'initiation de couverture réalisée par l'équipe d'analystes de H.C. Wainwright& Co. et leur recommandation à l'achat témoignent du potentiel de Medincell. Cette initiation souligne l'intérêt croissant pour Medincell de la part du secteur biopharmaceutique aux Etats-Uniset participe à notre stratégie de renforcement notre visibilité auprès des investisseurs américains. »

L'initiation de couverture de H.C. Wainwright & Co. intervient alors que Medincell a récemment franchi plusieurs étapes importantes, notamment :

L'approbation de la FDA américaine et le lancement commercial réussi par Teva de UZEDY ® pour le traitement de la schizophrénie aux États-Unis. UZEDY ® est le premier produit approuvé, générant des royalties, basé sur la technologie injectable à action prolongée de Medincell ;

mdc-TJK, deuxième antipsychotique injectable à action prolongée développé avec Teva, en mai 2024. mdc-TJK vise à être le premier traitement injectable à action prolongée d'olanzapine avec un profil de sécurité favorable et pourrait être largement adopté pour le traitement des patients atteints de formes plus sévères de schizophrénie. Les données complètes de de la phase 3 sont attendues au second semestre 2024 ; La signature d'un accord stratégique de co-développement et de licence avec AbbVie portant sur jusqu'à six produits dans plusieurs domaines thérapeutiques et indications, en avril 2024.

H.C. Wainwright & Co. figure parmi les institutions financières les plus anciennes et les plus réputées des États-Unis. www.hcwco.com

A propos de Medincell

Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments, et à réduire leur empreinte environnementale. Ils combinent des principes actifs avec notre technologie propriétaire BEPO® qui contrôle la libération d'un médicament à un niveau thérapeutique pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en avril 2023, et est maintenant distribué aux États-Unis par Teva sous le nom UZEDY® (la technologie BEPO est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeq™). Nous collaborons avec des entreprises pharmaceutiques de premier plan et des fondations pour améliorer la santé mondiale grâce à de nouvelles options de traitement. Basée à Montpellier, Medincell emploie actuellement plus de 140 personnes représentant plus de 25 nationalités différentes.

UZEDY® et SteadyTeq™ sont des marques déposées de Teva Pharmaceuticals

medincell.com

Contacts

David Heuzé

Head of Corporate and Financial Communications, and ESG david.heuze@MedinCell.com / +33 (0)6 83 25 21 86

Grace Kim

Head of US Financial Strategy & IR grace.kim@MedinCell.com / +1 (646) 991-4023

