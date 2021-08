MedinCell S A : Modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires04/08/2021

Concernant les questions écrites, en raison de l'impossibilité de poser des questions pendant l'Assemblée Générale, MedinCell recommande aux actionnaires qui le souhaiteraient d'adresser leurs questions écrites, au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Directoire ou par courriel à l'adresse legal@medincell.com, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale (soit le 7 septembre 2021). Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, la Société demande aux actionnaires de privilégier l'envoi de leurs questions par mail, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

Mise à disposition des documents relatifs à l'Assemblée Générale

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°93 du 4 août 2021.

Les documents préparatoires et informations relatifs à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires, et seront disponibles sur le site Internet : https://invest.medincell.com/fr/#general_meeting

A propos de MedinCell

MedinCell est une société́pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà̀connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est- à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité́de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 140 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

