RAPPORT SEMESTRIEL Période du 1er avril au 30 septembre 2023

SOMMAIRE Rapport semestriel d'activité p.4 États financiers consolidés semestriels résumés établis en normes IFRS au 30 septembre 2023 p.21 Attestation du responsable du rapport financier semestriel p.60 Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes p.62

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

Notre mission est de contribuer à l'amélioration et à la protection de la santé des populations du monde entier. Le juste partage de la valeur créée avec l'ensemble de nos collaborateurs est le socle de notre modèle d'entreprise. La pérennité de MedinCell est une condition essentielle à l'atteinte de nos objectifs. Raison d'être de MedinCell, votée par l'Assemblée Générale du 5 septembre 2019 et inscrite dans les statuts MedinCell est une entreprise biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Nos traitements innovants visent à garantir le respect des prescriptions médicales, à améliorer l'efficacité et l'accessibilité des médicaments, et à réduire leur empreinte environnementale. Le 28 avril 2023, MedinCell et son partenaire Teva ont annoncé l'approbation par la FDA américaine de mdc-IRM/UZEDY™ le premier produit utilisant la technologie BEPO® pour les patients atteints de schizophrénie. Il est commercialisé aux Etats-Unis par Teva sous le nom UZEDY™ depuis mai 2023 (la technologie BEPO est licenciée à Teva sous le nom SteadyTeq™). UZEDY™ et SteadyTeq™ sont des marques déposées de Teva Pharmaceuticals Une plateforme technologique ouvrant une multitude d'opportunités Notre technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection, sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de polymères de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. MedinCell, travers cette diffusion contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique.

c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. L'injection sous-cutanée à action prolongée, qui permet une action systémique, constitue une alternative aux méthodes classiques de prise de médicament, la plupart orales. Elle vise à augmenter l'efficience des traitements en améliorant notamment l'observance, un défi majeur de santé à l'échelle mondiale. La plupart des produits du portefeuille actuel de la Société utilisent l'injection sous- cutanée, notamment le UZEDY™, le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, pour le traitement de la schizophrénie. UZEDY™ a reçu l'autorisation de mise sur le marché par la FDA américaine et est désormais commercialisé par le partenaire de MedinCell, Teva Pharmaceuticals, aux Etats-Unis. L'injection sous-cutanée présente l'avantage d'être beaucoup moins douloureuse que l'injection intramusculaire, notamment utilisée pour les principaux antipsychotiques à action prolongée déjà utilisés actuellement. 4

L'injection locale à action prolongée permet, quant à elle, d'administrer un principe actif directement dans la zone ciblée par exemple en intra-articulaire ou péri-neural, notamment dans le cadre d'interventions chirurgicales ou encore dans le cadre de douleurs localisées chroniques. L'objectif est de réduire significativement la quantité de médicaments par rapport à celle qu'il faudrait administrer oralement ou par intraveineuse pour atteindre le même effet, tout en limitant les effets secondaires liés notamment au pic de toxicité. L'injection intra-articulaire est utilisée pour le programme mdc- CWM, dont une étude clinique de phase 3 (efficacité et d'innocuité) de 151 patients vient de s'achever aux États-Unis et dont les résultats seront connus en début d'année 2024. Avant d'entrer en développement, chaque programme suit un processus de sélection rigoureux qui consiste à évaluer et valider son intérêt médical, son potentiel économique et sa faisabilité technique. Cette étape préalable vise à maximiser les chances de succès et à limiter le risque financier. Elle permet d'établir un TPP (Target Product Profile), c'est-à-dire un cahier des charges du produit qui entrera en développement, précisant notamment la molécule utilisée, l'indication ciblée, la durée d'action du produit, la dose qui devra être délivrée de manière régulière. Ce TPP pourra être amené à évoluer au cours des premières étapes de développement du produit. Des processus de développement produits en trois étapes Après sélection, chaque produit suit ensuite un même parcours. Formulation Cette première étape vise à obtenir un prototype du produit respectant les spécifications ciblées, notamment la durée d'action et la dose de principe actif qui doit être diffusée de manière régulière. Chaque produit conduit à la création d'une nouvelle association de polymères, ce qui rend chaque formulation unique et exclusive. Le contrôle de la diffusion du principe actif sur toute la durée souhaitée constitue un enjeu majeur afin de maintenir la concentration de principe actif dans la fenêtre thérapeutique, c'est-à-direau-dessus du seuil thérapeutique et en-dessous du seuil de toxicité. Développement préclinique Lancé après la sélection d'une formulation candidate, le développement préclinique regroupe une série d'études et d'opérations règlementaires visant à confirmer la viabilité du produit, à tester son innocuité ainsi qu'à aider à établir les bases scientifiques et la stratégie réglementaire nécessaires à toutes demandes d'autorisations d'essais cliniques. En cas de succès, le produit peut alors entrer dans les phases de développement clinique sur l'homme. Développement clinique Une fois l'autorisation d'essais cliniques obtenue de la part des autorités de santé (FDA aux États-Unis et l'AEM - Agence Européenne des Médicaments en Europe), sur la base des résultats précliniques, le 5

développement clinique sur l'homme est engagé. Il se décompose en plusieurs étapes successives (Phases 1, 2 et 3) visant à tester et à valider la tolérance au traitement et son efficacité. Toutefois, les produits développés par MedinCell reposant pour la plupart sur des principes actifs déjà connus et commercialisés, ils peuvent potentiellement bénéficier de processus réglementaires allégés, comme la procédure 505 (b) aux États-Unis. Ainsi par exemple, UZEDY™ et le programme mdc-TJK, un deuxième antipsychotique actuellement en essai clinique de Phase 3, n'ont pas nécessité d'études cliniques de phase 2. Une expertise dans le domaine des polymères Les polymères sont au cœur des formulations de BEPO® et de la propriété intellectuelle de MedinCell. La maîtrise de leur fabrication à échelle commerciale et aux normes de qualité pharmaceutiques est essentielle. MedinCell est donc partenaire dans une coentreprise, CM Biomaterials, créée en 2015 avec Corbion (Amsterdam : CRBN), l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de biopolymères pour l'industrie pharmaceutique. Dès l'étape de formulation, les copolymères propres à chaque produit sont fabriqués dans le respect des standards GMP (Good Manufacturing Practices), c'est-à-dire à un niveau de qualité identique à celui de produits pharmaceutiques commercialisés et sont issus des mêmes lignes de production que les futurs lots produits en vue de la commercialisation. La stratégie de développement du portefeuille de produits La technologie propriétaire BEPO® peut être combinée avec de nombreux principes actifs et donc être utilisée dans différentes indications. La stratégie de la Société est de maximiser son impact médical et financier en développant un portefeuille de produits choisis pour leur potentiel. Les produits ainsi sélectionnés seront : Soit développés intégralement en partenariat dès le début de leur processus de R&D. Cette approche a notamment été privilégiée sur les premiers produits de la Société, notamment dans une logique d'optimisation financière ;

Soit développés en interne pour leurs phases amonts. Cette nouvelle approche a été amorcée fin 2018 après l'introduction en bourse de la Société qui lui a permis de se doter des moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Le lancement de ces projets internes a pour objectifs :

d'accélérer la constitution du portefeuille de médicaments candidats, d'éliminer les risques amont pour mieux sélectionner les produits à amener en développement clinique, d'améliorer les conditions de partenariat éventuel pour les étapes ultérieures, et de garder plus de contrôle sur les produits, voire éventuellement la propriété intégrale de certains.

MedinCell a vu son portefeuille de produits progresser au cours du semestre avec des avancées significatives pour plusieurs programmes qui devraient atteindre le stade clinique en 2024 et le lancement d'études de faisabilité et d'activités de sélection de formulation pour de nouveaux produits. 6

SYNTHESE DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DU SEMESTRE ET AU-DELA > communiqués de presse disponibles sur www.medincell.com/actualites Avril 2023 Approbation par la FDA américaine de mdc-IRM / UZEDY™ (risperidone), un antipsychotique sous forme de suspension injectable sous-cutanée à libération prolongée pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte Mai 2023 Lancement commercial de UZEDY™ aux Etats-Unis Augmentation de capital de 25 millions d'euros Les données de l'étude de phase 1 de mdc-TJK, formulation sous-cutanée expérimentale à action prolongée d'olanzapine pour les patients schizophrènes, montrent des caractéristiques favorables Juin 2023 Publication des résultats financiers annuels consolidés (avril 2022 - mars 2023) Juillet 2023 MedinCell encaisse la dernière tranche de 10 M€ du prêt de la Banque européenne d'investissement Août 2023 Teva, partenaire de MedinCell, annonce le lancement réussi d'UZEDY™ Succès du recrutement pour l'étude clinique de phase 3 de F14 (mdc-CWM), un traitement first- in-class localisé pour soulager la douleur après la pose d'une prothèse du genou Septembre 2023 Dr Grace Kim, spécialiste reconnue en stratégie financière et relations investisseurs du secteur biopharma américain, rejoint MedinCell Post-clôture Octobre 2023 : MedinCell et la Banque européenne d'investissement (BEI) remplacent un covenant financier de leur contrat de prêt pour une meilleure cohérence avec le modèle économique de la société Novembre 2023 : Teva annonce une collaboration avec Royalty Pharma visant à accélérer le développement du programme olanzapine LAI (mdc-TJK) 7

Portefeuille MedinCell au 30 septembre 2023 FORMULATION PRECLINIQUE mdc-WWM Contraception 1 mdc-GRT Greffe d'organe mdc-STM Paludisme2 mdc-IRM3 Partnership with Neurosciences 1 mdc-TTG Covid-194 AUTRES PROGRAMMES INTERNES ET PARTENAIRES PHASE 1 / 2PHASE 3COMMERCIALISATION mdc-IRM Schizophrénie Partnership with Approbation US FDA en avril 2023 mdc-TJK Schizophrénie Partnership with Démarrage en janvier 2023 mdc-CWM Douleur post-op Partnership with Démarrage en novembre 2022 Support financier de la Fondation Bill & Melinda Gates Foundation pour le Global Access Financé par Unitaid, Global Heath Indication supplémentaire pour mdc-IRM Aucun investissement supplémentaire prévu à date, stratégie à l'étude PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS UZEDY™, un premier traitement sur le marché américain Le 28 avril 2023, Teva et MedinCell ont annoncé l'obtention auprès de la Food and Drug Administration ("FDA") américaine d'une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour mdc-IRM, le produit le plus avancé de son portefeuille. Il est commercialisé par le partenaire Teva depuis mai 2023, sous le nom UZEDY™. Suite à cette approbation, MedinCell a encaissé un milestone d'un montant de $4 millions de Teva en mai 2023. UZEDY™ est destiné au traitement de la schizophrénie chez l'adulte. Les études cliniques ont démontré qu'il peut apporter une réponse efficace aux nombreux défis inhérents au traitement de cette maladie complexe. Grâce à la technologie BEPO®, UZEDY™ possède des caractéristiques uniques et innovantes qui pourraient en faire le traitement de référence en schizophrénie. 8

Le 2 août 2023, Richard Francis, Président Directeur Général de Teva, a commenté de lancement commercial aux Etats-Unis de UZEDY™ à l'occasion de la présentation des résultats de Teva pour le deuxième trimestre 2023 :1 Nous respectons nos plans et nous sommes même légèrement en avance sur les objectifs de notre stratégie d'accès au marché. Nous sommes très satisfaits du lancement. […] Le dernier-né de nos traitements innovants est la rispéridone, notre traitement à action prolongée contre la schizophrénie. Je rappelle ici qu'il s'agit d'un marché de 4 milliards de dollars. Nous venons tout juste de lancer UZEDY et nous sommes déjà très satisfaits des retours que nous recevons de la part des professionnels de santé. Ils confirment que nous avons un produit unique qui offre des avantages. Nous le voyons déjà avec un NBRX 2 de 40%, ce qui signifie que nous prenons déjà 40% du marché de la rispéridone à action prolongée. Nous constatons par ailleurs que des hôpitaux demandent à recevoir des échantillons et à faire à des essais gratuits, et nous avons des discussions fructueuses avec nos payeurs 3 . Donc, comme je l'ai dit, il y a clairement de l'excitation autour de l'arrivée de UZEDY et les premiers retours sont très positifs. » Le 8 novembre 2023, lors de la présentation des résultats du troisième trimestre de Teva, Sven Dethlefs, Vice-président exécutif commercial aux États-Unis, a répondu à une question de Nathan Rich, analyste chez Goldman Sachs, concernant le lancement d'UZEDY : [...] Nous avons connu un très bon démarrage. Notre plan de lancement est entièrement sur les rails. Nous nous attelons actuellement à l'accès au marché, à l'entrée dans les hôpitaux et à l'inscription sur les listes de médicaments des établissements hospitaliers. Nous sommes précisément là où nous avions prévu d'être. Concernant Medicaid et Medicare, les discussions sont en cours. Nous avons déjà obtenu dans certains États un accès comparable à celui d'Invega Sustenna, et nous nous efforçons d'atteindre cet objectif dans tous les autres États, et également avec les régimes Medicare. Nous sommes assez confiants d'être très bien positionnés pour l'accès au marché en 2024. Ce qui est très prometteur pour nous, c'est que, comme nous l'avions anticipé, les caractéristiques du produit sont très bien perçues par les médecins, et tout se déroule comme prévu. Nous avons délivré jusqu'à présent environ 4 000 prescriptions. Gardez à l'esprit que nous avons distribué un grand nombre d'échantillons gratuits sur le marché pour initier les traitements des patients. Ainsi, avec le temps et une fois que ces échantillons auront été utilisés, nous nous attendons à voir augmenter le nombre de prescriptions payantes. Actuellement, la majorité de nos patients passent de thérapies orales à UZEDY. De plus, parmi les patients déjà sous traitement injectable à action prolongée (LAI) et qui passent à UZEDY, nos sources de revenus proviennent principalement, bien sûr, des produits à base de rispéridone PERSERIS et CONSTA, mais aussi d'autres LAI. Nous pensons donc que notre objectif, à savoir que UZEDY devienne un nouveau standard dans le traitement LAI, est en train de se concrétiser. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'UZEDY sera un contributeur significatif à nos revenus issus de médicaments innovants en 2024 et au-delà. » MedinCell est éligible à l'encaissement de milestones commerciaux pouvant atteindre 105 millions de dollars et de royalties sur les ventes nettes. Extraits de la conférence des résultats du T2 2023 de Teva, 2 août 2023. Webdiffusion, transcription et présentation sont disponibles sur ir.tevapharm.com

2 NBRX = « new-to-brand prescriptions » : première fois qu'un patient se voit prescrire un médicament particulier 3 Assurances publiques et privées de prise en charge des soins ou de remboursement 9