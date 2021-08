MedinCell S A : Teva et MedinCell annoncent l'acceptation par la FDA du dossier de demande d'approbation du traitement TV46000/mdc-IRM pour les patients atteints de schizophrénie31/08/2021

Cette acceptation se base sur les données de phase 3 de deux études pivots : TV46000-CNS-30072 (l'étude RISE - Risperidone Subcutaneous Extended-ReleaseStudy) et TV46000-CNS-30078 (l'étude SHINE, qui vise à tester l'innocuité du produit pour le traitement d'entretien de la schizophrénie). Ces études ont évalué l'efficacité, l'innocuité et la tolérance à long terme du produit TV-46000/mdc-IRM comme traitement pour les patients atteints de schizophrénie. Les résultats seront partagés lors de futures conférences scientifiques et dans des publications à comité de lecture.

PARSIPPANY, N.J., TEL AVIV & PARIS, 31 août 2021 - Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE : TEVA), et MedinCell (Euronext : MEDCL) annoncent aujourd'hui l'acceptation aux États-Unispar la FDA (Food and Drug Administration) du dossier de demande d'approbation (NDA : New Drug Application) pour le produit TV-46000/mdc-IRM,un dépôt injectable sous-cutanéede rispéridone à libération prolongée, pour le traitement de la schizophrénie.

À propos de TV46000-CNS-30078 (L'étude SHINE)

La deuxième étude de phase 3 conduite par Teva vise à évaluer l'innocuité et la tolérance sur le long terme de l'injection sous-cutanée expérimentale de rispéridone, 1 mois ou 2 mois, pendant 56 semaines à 331 patients (âgés de 13 à 65 ans) atteints de schizophrénie. Le principal critère d'évaluation est la fréquence des effets indésirables, y compris les effets indésirables graves. Cette étude est en cours ; les résultats intermédiaires sont conformes aux conclusions de l'étude RISE (TV46000-CNS-30072) sur l'innocuité.

À propos de la schizophrénie

La schizophrénie est un trouble mental chronique, progressif et sévèrement handicapant qui affecte la façon de penser, de se sentir et d'agir des patients. Les patients peuvent présenter toute une série de symptômes, parmi lesquels des délires, des hallucinations, un discours ou un comportement incohérent et une altération des capacités cognitives. Environ 1% de la population mondiale développe une schizophrénie au cours de sa vie et 3,5 millions de personnes aux États-Unis sont actuellement diagnostiquées avec cette maladie. Bien que la schizophrénie puisse se manifester à tout âge, elle apparait le plus souvent à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine chez les hommes, et entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine pour les femmes. L'évolution à long terme de la schizophrénie est marquée par des épisodes de rémission partielle ou totale interrompus par des rechutes qui surviennent souvent dans le contexte d'une urgence psychiatrique et nécessitent une hospitalisation. Environ 80% des patients connaissent de multiples rechutes au cours des cinq premières années de traitement. Chaque événement comporte un risque biologique de perte fonctionnelle, d'apparition d'une résistance au traitement et de modifications de la morphologie du cerveau. Les patients ne sont souvent pas conscients de leur maladie et de ses conséquences, ce qui contribue à la non-observance du traitement, à des taux d'interruption élevés qui entrainent in fine des coûts de santé directs et indirects importants en raison des rechutes et des ré-hospitalisations.

À propos de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) développe et produit des médicaments pour améliorer la vie des gens depuis plus d'un siècle. Nous sommes un leader mondial dans le domaine des médicaments génériques et de spécialités, avec un portefeuille de plus de 3 500 produits dans presque tous les domaines thérapeutiques. Environ 200 millions de personnes dans le monde prennent un médicament Teva chaque jour et sont desservies par l'une des chaînes logistiques les plus importantes et les plus complexes de l'industrie pharmaceutique. En plus de notre présence établie dans les génériques, nos importantes activités de recherches et d'innovation nous permettent de développer un portefeuille croissant de produits de spécialité et biopharmaceutiques. Pour en savoir plus, consultez le site www.tevapharm.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sont basées sur les convictions et attentes actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes substantiels, connus et inconnus, qui pourraient entraîner une différence significative entre nos résultats futurs, les performances ou les réalisations et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives en utilisant des mots tels que « devrait », « s'attendre à »,

anticiper », « estimer », « cibler », « peut », « projeter », « orienter », « avoir l'intention », « planifier », « croire » et d'autres mots et termes de signification et d'expression similaires en relation avec toute discussion sur les performances opérationnelles ou financières. Les facteurs importants qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent les risques liés au développement, à l'approbation et à la commercialisation de TV- 46000/mdc-IRM (suspension injectable à libération prolongée de rispéridone pour usage sous-cutané) ; notre capacité à rivaliser avec succès sur le marché, y compris notre capacité à développer et à commercialiser des produits biopharmaceutiques, la concurrence pour nos produits de spécialité, notre capacité à obtenir les résultats attendus des investissements dans notre portefeuille de produits, notre capacité à développer et à commercialiser des produits pharmaceutiques supplémentaires, et l'efficacité de nos brevets et d'autres mesures pour protéger nos droits de propriété intellectuelle ; notre endettement substantiel ; nos activités et nos opérations en général, y compris : l'incertitude concernant la pandémie de COVID-19 et son impact sur nos activités, notre situation financière, nos opérations, nos flux de trésorerie et nos liquidités et sur l'économie en général, notre capacité à exécuter et maintenir avec succès les activités et les efforts liés aux mesures que nous avons prises ou pouvons prendre en réponse à la