MedinCell S A : L'essai clinique mené par MedinCell confirme l'innocuité de l'ivermectine en administration continue19.04.2021

Les données pharmacocinétiques des trois cohortes montrent une concentration plasmatique circulante maximale limitée dans les douze premières heures (Cmax entre environ 25-60 ng/mL) et l'atteinte rapide d'un régime stationnaire et une concentration plasmatique régulière entre environ 10 et 30 ng/mL pendant 28 jours, selon la dose administrée. Ces résultats préliminaires sont jugés positifs et conformes aux attentes de la Société sur la base des données de la littérature. La relation dose-réponse n'a quant à elle pas encore été établie.

L'Ivermectine a déjà été administrée en prise unique à des centaines de millions de patients à travers le monde. Son innocuité en prise unique a été démontrée et documentée. MedinCell a testé l'ivermectine en prise régulière quotidienne sous forme orale pour simuler la libération continue du principe actif par un injectable longue action. L'étude qui vient de s'achever confirme l'innocuité́ de l'ivermectine jusqu'à une dose de 100μg/kg/jour en administration continue sur 1 mois chez les volontaires sains. Aucune différence notable n'a été observée entre les volontaires traités et les volontaires sous placebo dans les trois cohortes étudiées successivement (doses quotidiennes de 50 ∝g/kg, 75 ∝g/kg et 100 ∝g/kg respectivement).

À propos de l'étude clinique d'innocuité

Essai exploratoire de phase 1, randomisé, en double aveugle, évaluant le profil Titre de l'étude pharmacocinétique, l'innocuité et la tolérabilité d'un régime posologique quotidien continu d'Ivermectine chez des volontaires sains Participants 3 cohortes successives de 8 volontaires sains (une cohorte par dose) Administration Prise quotidienne d'Ivermectine ou de placebo par voie orale pendant 4 semaines pour chaque cohorte Cohorte 1 : 200 ∝g/kg (jour 1) + 50 ∝g/kg par jour (jour 2 à 28) Doses testées Cohorte 2 : 200 ∝g/kg (jour 1) + 75 ∝g/kg par jour (jour 2 à 28) Cohorte 3 : 200 ∝g/kg (jour 1) + 100 ∝g/kg par jour (jour 2 à 28) Autorisation d'essais MHRA (Medicines & Healthcare product Regulatory Agency - Grande-Bretagne) cliniques Période de l'étude septembre 2020 - mars 2021

À propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l'amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d'un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

