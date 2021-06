MedinCell S A : Le produit injectable à action prolongée de MedinCell contre le paludisme est prêt à entrer en phase de développement réglementaire14/06/2021

Le produit injectable à action prolongée de MedinCell contre le paludisme est prêt à entrer en phase de développement réglementaire

MedinCell et les membres du consortium, IRD, IRSS et CIRDES, ont conçu et testé avec succès puis confirmé avec Unitaid la sélection de la formulation candidate. Les activités précliniques réglementaires débutent avec pour objectif un premier essai clinique en 2023.

Euronext : MEDCL • Montpellier - France • 14 juin 2021 • 18h30 (CEST)

MedinCell et les membres du consortium ont réalisé une preuve de concept in vivo sur des bovins qui a montré l'efficacité anti-moustique sur 3 mois d'une formulation injectable à action prolongée d'ivermectine basée sur BEPO®, la technologie propriétaire de MedinCell.

Le produit expérimental mdc-STM vise à réduire la transmission du paludisme, en tuant les moustiques porteurs du paludisme lorsqu'ils piquent les personnes traitées.

Le paludisme reste l'une des principales menaces sanitaires dans le monde, avec plus de 200 millions de personnes infectées chaque année.

En mars 2020, l'agence de santé internationale Unitaid a accordé à MedinCell une subvention de 6,4 millions de dollars sur trois ans pour financer la formulation et les activités précliniques du programme.

mdc-STM bénéficie de synergies avec les autres programmes de MedinCell basés sur l'ivermectine, qui utilisent tous des formulations et des doses différentes adaptées à leurs indications spécifiques.

MedinCell collabore depuis plus de 10 ans avec l'IRD, l'IRSS et le CIRDES pour mener des études in vivo au Burkina Faso sur la lutte contre la transmission résiduelle du paludisme. Ces partenaires fournissent une expertise scientifique théorique et pratique sur le paludisme et les vecteurs, ainsi que l'infrastructure de terrain essentielle pour soutenir la démonstration d'une formulation d'ivermectine injectable active pendant 3 mois contre les vecteurs du paludisme. Administré une fois aux populations exposées en début de saison des pluies, qui est la période où le risque de transmission est le plus élevé, le produit expérimental pourrait avoir un impact significatif sur l'incidence et la prévalence du paludisme en Afrique, où il sévit le plus.

Le paludisme reste pandémique dans 91 pays représentant 50% de la population mondiale. Selon les estimations de l'OMS, 228 millions de personnes ont été infectées dans le monde en 2018, dont 93% en Afrique, entraînant 405 000 décès. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables, représentant 67% des décès dus au paludisme.

L'ivermectine est utilisée depuis longtemps comme un médicament sûr et efficace pour traiter plusieurs maladies parasitaires, comme la cécité des rivières. Sa sécurité en dosage continu sur un mois a été démontrée par un récent essai clinique randomisé contre placebo sponsorisé par MedinCell, dans lequel l'ivermectine était administrée quotidiennement par voie orale, afin de simuler la libération continue de la substance active par une injection à action prolongée. Cette étude et la revue d'experts récemment menée par le Pr. Jacques Descotes sur le profil de sécurité de l'ivermectine soutiennent la progression des programmes MedinCell utilisant l'ivermectine.

Unitaid vise à élargir l'accès aux médicaments et aux diagnostics indispensables. Unitaid s'est engagé à accélérer l'impact des technologies à longue durée d'action dans les pays à revenu faible et intermédiaire en soutenant le développement de produits innovants qui pourraient redéfinir la prévention et le traitement des maladies infectieuses comme le VIH, la tuberculose, le paludisme et l'hépatite C. MedinCell a été la première entreprise privée à recevoir une subvention d'Unitaid pour le développement et la commercialisation de médicaments à action prolongée.

En soutenant MedinCell et le consortium, Unitaid investit dans la recherche de solutions supplémentaires pour prévenir la propagation du paludisme et les rendre plus accessibles. Selon l'accord, la Medicines Patent Pool (MPP)

le bras opérationnel de Unitaid en charge des accords de licence pour l'exploitation des brevets de médicaments dans les pays à revenu faible et intermédiaire- recevra une licence non exclusive et libre de droits pour assurer la distribution du produit final via le secteur public dans les pays à revenu faible et intermédiaire

MedinCell conservera les bénéfices potentiels des droits de commercialisation du produit dans le monde et pour toutes les autres indications potentielles où cette formulation pourrait avoir un impact.

