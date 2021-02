MedinCell : annonce l'entrée en développement réglementaire de trois nouveaux produits

Regulatory News:

MedinCell (Paris: MEDCL):

Les études in vivo ont démontré la faisabilité de trois nouveaux traitements injectables à action prolongée :

mdc-GRT (transplantation d’organe), mdc-KPT (douleur / santé animale) et mdc-TTG (Covid-19)

Les équipes de MedinCell ont sélectionné les lead formulations et démarré les développements précliniques réglementaires de ces trois programmes

« Avec l’entrée de trois nouveaux produits en développement préclinique et le franchissement de cette étape pour notre programme en contraception en avril dernier, notre équipe a atteint ses objectifs », déclare Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell. « Le produit le plus avancé de notre portefeuille, dont la Phase 3 pivot vient de s’achever sur des résultats positifs, n’est que la partie visible de l’iceberg. En plus de ce premier produit sur le point d’entrer dans l’étape finale du processus d’approbation, nous disposons de deux autres produits, dont les Phases 3 devraient être lancées cette année. »

Les 3 nouveaux programmes en développement réglementaire sont :

mdc-GRT : transplantation d’organe - molécule : Tacrolimus



Ce traitement est destiné à la prévention du rejet du greffon chez les transplantés d’organes. Il utilise comme principe actif le Tacrolimus, un immunosuppresseur déjà largement utilisé. En plus d’améliorer l’observance, un enjeu majeur chez les patients ayant reçu une greffe à la suite de laquelle un traitement à vie est nécessaire, ce produit pourrait permettre de réduire les risques d’effets indésirables. Les activités réglementaires qui viennent de débuter devraient permettre de lancer les premiers essais sur l’homme en 2022.

mdc-KPT : douleur en santé animale – molécule : confidentiel



Premier programme en santé animale de MedinCell, mdc-KPT est un traitement de 5 à 7 jours ciblant la douleur aigué chez les animaux de compagnie basé sur un principe actif déjà largement utilisé. Les activités réglementaires qui viennent de débuter devraient permettre d’initier les essais cliniques du produit avant la fin de l’année 2021.

mdc-TTG : Covid-19 - molécule : Ivermectine



L’objectif du programme mdc-TTG de MedinCell est de protéger l'homme du Covid-19 et de ses variants, avec l’injection longue action d’Ivermectine. Une première formulation candidate potentiellement active pendant plus d’un mois est entrée en développement préclinique réglementaire. Le contexte lié à la pandémie pourrait permettre d’obtenir une approbation en 2022.

Par ailleurs, en avril 2020, MedinCell avait annoncé le passage en développement réglementaire du programme mdc‑WWM, un contraceptif administré en injection sous-cutanée, entièrement biorésorbable et actif pendant six mois. Ce programme bénéficie d’une subvention de la Fondation Bill & Melinda Fondation Gates de 19 millions de dollars sur quatre ans pour financer les activités précliniques en cours ainsi que les premières études cliniques dont le démarrage est prévu en 2023.

À propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210202006016/fr/