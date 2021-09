MedinCell : la FDA accepte un dossier présenté avec Teva

MedinCell s'inscrit en hausse mercredi matin après annoncé hier soir que la FDA avait accepté d'examiner le dossier de mise sur le marché de son traitement de la schizophrénie, développé avec le géant israélien Teva.



Le titre du laboratoire basé à Montpellier gagne actuellement plus de 2,5% à la Bourse de Paris.



La société pharmaceutique a fait part mardi soir de l'acceptation par l'agence sanitaire américaine du dossier de demande d'approbation pour TV-46000/mdc-IRM, un médicament injectable sous-cutané à libération prolongée.



Cette décision se base sur les données de phase 3 de deux études dont les résultats devraient être partagés lors de futures conférences scientifiques.



Suite à cette acceptation, MedinCell va être éligible au versement de paiements détape liés au développement du produit, puis au paiement de royalties sur les ventes nettes et milestones commerciaux.



Teva continuera pour sa part à piloter le développement clinique, le processus règlementaire et sera responsable de la commercialisation de ce traitement.



