MedinCell : lance une augmentation de capital de 30 ME

Données financières EUR USD CA 2021 11,4 M 13,8 M - Résultat net 2021 -12,8 M -15,5 M - Dette nette 2021 - - - PER 2021 -23,9x Rendement 2021 - Capitalisation 301 M 364 M - Capi. / CA 2021 26,4x Capi. / CA 2022 30,9x Nbr Employés 138 Flottant 50,9% Graphique MEDINCELL S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MEDINCELL S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 19,00 € Dernier Cours de Cloture 13,60 € Ecart / Objectif Haut 39,7% Ecart / Objectif Moyen 39,7% Ecart / Objectif Bas 39,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Christophe Douat Chief Executive Officer Jaime Arango Chief Financial Officer Anh Nguyen Chairman-Supervisory Board Christophe Roberge Chief Technical Officer Sébastien Magnat Head-Operations Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MEDINCELL S.A. 33.33% 364 JOHNSON & JOHNSON 5.65% 437 713 ROCHE HOLDING AG 0.95% 299 696 NOVARTIS AG -2.58% 205 790 PFIZER INC. -5.41% 194 377 MERCK & CO., INC. -8.26% 189 854