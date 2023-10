MedinCell: nouvel accord de financement avec la BEI

MedinCell annonce avoir remplacé un covenant financier de son contrat de prêt avec la Banque européenne d'investissement (BEI) " pour une meilleure cohérence avec le modèle économique de la société ". La BEI a accordé à MedinCell une ligne de crédit de 40 millions d'euros en novembre 2022, entièrement encaissée depuis juillet 2023 après la réalisation de toutes les conditions spécifiées dans l'accord. Après avoir convenu qu'un des engagements financiers de leur accord n'était plus adapté à MedinCell, les deux partenaires ont décidé de le remplacer par une clause financière.



MedinCell et la BEI ont signé un avenant à l'accord de prêt qui remplace l'ancienne clause financière par une nouvelle dans laquelle la société s'engage à disposer en permanence d'au moins 8 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles, et à avoir au moins un an de visibilité financière dans son scénario de base de prévision de trésorerie. En cas de défaut, la société disposerait d'un délai de 30 jours pour remédier à la situation. Passé ce délai, la BEI aurait le droit de demander le remboursement anticipé partiel ou total du prêt existant.