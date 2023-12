MedinCell : perte nette réduite sur le premier semestre

MedinCell s'est donné mercredi comme objectif d'atteindre la rentabilité opérationnelle 'dès que possible' et de générer des revenus complémentaires grâce à de nouveaux partenariats en vue d'étendre sa visibilité de trésorerie.



Sur le premier semestre de son exercice 2022/2023, clos fin septembre, la société biopharmaceutique a essuyé une perte nette de 8,2 millions d'euros, contre un manque à gagner de 13,7 millions sur le premier semestre de l'exercice précédent.



Les revenus tirés de ses activités ordinaires ont augmenté de 6,1% à 8,2 millions d'euros, dont 3,6 millions d'euros liés à des paiements d'étape à la suite de l'approbation par la FDA d'Uzedy, son traitement contre la schizophrénie.



L'entreprise dit avoir aussi encaissé les toutes premières royalties à hauteur de 0,6 million d'euros, calculées sur les ventes nettes réalisées par Teva de mi-mai à fin septembre.



Au 30 septembre, MedinCell disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 26,8 millions d'euros, contre 6,5 millions au 31 mars.



Les premiers résultats de son essai clinique de phase 3 sur mdc-TJK, deuxième antipsychotique développé avec Teva, sont désormais attendus dès le second semestre 2024.



Le recrutement de l'essai clinique de phase 3 sur le programme mdc-CWM dans la douleur post-opératoire touche quant à lui à sa fin, avec l'analyse des

résultats d'efficacité attendus au premier trimestre 2024.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action MedinCell reculait de plus de 4% mercredi matin suite à toutes ces annonces.



