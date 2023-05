MedinCell : succès de son Offre Globale pour 25,1 ME

MedinCell a annoncé aujourd'hui le succès de son Offre Globale pour un montant final de 25,1 millions d'euros auprès d'investisseurs français et internationaux via un Placement Privé, et aux investisseurs particuliers français via la plateforme PrimaryBid.



Le produit net de l'Offre Globale vient renforcer les fonds dont dispose déjà la Société. Il a pour objectif de contribuer au financement des activités précliniques et cliniques pour les programmes de la Société, des activités de formulation de nouveaux produits, des investissements d'agrandissement et d'améliorations du laboratoire à Montpellier et de la recherche et du développement de nouvelles technologies.



Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell, a déclaré : ' L'équipe est motivée et impatiente de poursuivre le développement de notre portefeuille, dont tous les produits candidats sont basés sur la même technologie que UZEDYTM, notre premier produit qui vient d'être approuvé par la FDA. Nous avons déjà deux autres programmes en phase 3. Notre impact sur la santé des patients du monde entier est amené à s'accroître grandement. '



