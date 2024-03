Medincell: Philippe Guy (ex-BCG) président du conseil de surveillance

Le 14 mars 2024 à 10:23 Partager

Medincell annonce que Philippe Guy devient président de son conseil de surveillance. Diplômé de HEC paris, il a dirigé le département Healthcare Practice du Boston Consulting Group (BCG) et siégé au comité exécutif. La biotech spécialiste des médicaments injectables à action prolongée précise que Philippe Guy a activement participé à sa croissance en tant que membre du conseil, président du comité d'audit pendant et après l'introduction en bourse.



Il a conseillé de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques d'envergure internationale sur notamment la définition de stratégies globales ou au niveau de business units, l'optimisation et l'organisation des processus de R&D, les stratégies de mise sur le marché, ou encore les transformations à grande échelle et les intégrations post-fusion/acquisition.