Medincell: départ du directeur financier Jaime Arango

MedinCell annonce que son Directeur Financier depuis 2017 et membre du Directoire, Jaime Arango, quittera la société le 27 septembre prochain pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Il sera remplacé par Stéphane Postic pendant une période de transition. La société profitera de cette période pour adapter ces fonctions aux nouveaux enjeux de MedinCell. " MedinCell est entré dans une nouvelle ère qui va nécessiter de renforcer les fonctions financières et capital markets pour les adapter à la prochaine étape de notre croissance ", déclare le président Christophe Douat.



Diplômé de l'EM Lyon, Stéphane Postic a plus de 25 ans d'expérience en finance, dont 20 ans dans l'accompagnement de sociétés de biotechnologie, parmi lesquelles Genfit, Da Volterra, ou encore Egle Therapeutics. Il en a assuré la direction financière, a participé à des opérations de financement, d'introduction en bourse et a notamment interagi avec la Banque Européenne d'Investissement.