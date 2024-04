Medincell : le titre monte après l'accord conclu avec AbbVie

L'action Medincell bondit mercredi matin à la Bourse de Paris après la signature d'un accord stratégique avec l'américain AbbVie, connu pour son médicament-phare contre la polyarthrite rhumatoïde Humira.



A 10h40, le titre de la société biopharmaceutique monte de plus de 7% dans des volumes appuyés, représentant déjà 14 fois ceux réalisés en moyenne par la valeur ces quatre dernières séances sur Euronext.



A titre de comparaison, l'indice CAC Mid & Small ne prend que 0,8% dans le même temps.



Selon les termes de l'accord, Medincell pourrait encaisser jusqu'à 1,9 milliard de dollars sous forme de paiements d'étape, sans compter les redevances sur les éventuelles ventes futures issues de leur collaboration.



Les deux groupes prévoient de codévelopper et commercialiser jusqu'à six produits à partir de la plateforme de Medincell permettant l'injection de thérapies à action prolongée.



Pour mémoire, le premier médicament basé sur sa technologie, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en 2023 et est maintenant distribué aux Etats-Unis par l'israélien Teva.



Au titre de l'accord dévoilé aujourd'hui, Medincell recevra un paiement initial de 35 millions de dollars.



