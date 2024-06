Medincell : une 'nouvelle ère' après une année 2023 'pivot'

Medincell a annoncé lundi que la montée en puissance anticipée des redevances et revenus tirés de son partenariat avec Teva devrait générer des profits nets pour alimenter sa croissance durable.



A l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023, la société biopharmaceutique a estimé être entrée 'dans une nouvelle ère' en démontrant sa capacité à développer des technologies permettant de créer des traitements innovants.



L'entreprise décrit 2023 comme une année 'pivot', marquée par l'approbation aux Etats-Unis d'Uzedy, son traitement contre le schizophrénie développé avec Teva, et le succès de son lancement commercial.



L'olanzapine, son deuxième antipsychotique développé avec Teva, est par ailleurs entré en étude clinique de phase 3.



A la fin 2023, Medincell estimait disposer d'une trésorerie de 19,5 millions d'euros, un montant qui ne tient pas compte de l'encaissement de 32,5 millions d'euros lié à son accord de collaboration avec AbbVie.



Par ailleurs, la société dit avoir limité sa consommation de trésorerie liée à l'activité à 11,9 millions d'euros l'an dernier, un chiffre en baisse de 43% par rapport à l'exercice précédent.



Le titre, en hausse de 100% depuis le début de l'année, lâchait plus de 4% lundi matin dans le sillage de cette publication.



