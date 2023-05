Baisse des marchés boursiers ; le MPS chute de plus de 5%.

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont poursuivi la baisse qu'ils avaient entamée mercredi, Milan ne faisant pas exception à la règle, entraînée par les banques et la barre tombant à 26 500. L'impasse dans laquelle se trouve l'accord sur le plafond de la dette américaine semble s'éterniser, suscitant l'inquiétude des investisseurs quant à l'approche rapide de l'échéance du défaut de paiement, la dernière date étant fixée au 1er juin.

Parmi les données macroéconomiques, l'indicateur Ifo du climat des affaires en Allemagne, publié mercredi, a chuté de 1,7 point par rapport au mois précédent pour atteindre 91,7 en mai, en baisse par rapport au sommet de 14 mois atteint le mois précédent et en deçà des attentes du marché qui tablait sur 93,0.

Il s'agit de la première baisse mensuelle de l'indice depuis octobre dernier, dans un contexte de détérioration substantielle des attentes de l'industrie et d'une baisse significative probable des nouvelles commandes en raison des récentes hausses de taux d'intérêt et d'une inflation obstinément élevée.

Ainsi, le FTSE Mib affiche une lecture baissière de 2,5 % à 26 505,75.

Le FTSE 100 de Londres perd 1,6 %, le CAC 40 de Paris 1,4 % et le DAX 40 de Francfort 1,5 %.

Parmi les plus petites cotations milanaises, le Mid-Cap est en baisse de 1,8 pour cent à 41 956,27, le Small-Cap cède 1,2 pour cent à 27 646, tandis que l'Italy Growth est en baisse de 0,3 pour cent à 9 128,39.

Sur la liste principale, Banca Monte dei Paschi recule de 5,4 %, faisant l'objet de prises de bénéfices après deux clôtures à la hausse.

Les ventes ont également prévalu sur BPER Banca, qui a baissé de 5,1 pour cent, en position pour la troisième session de terminer du côté des perdants.

Leonardo a également chuté de 4,5% avec un prix de 10,52 euros. Goldman Sachs a réduit son objectif de prix sur le titre à 12,00 EUR contre 11,70 EUR.

Pirelli, d'autre part, a baissé de 4,6 % à 4,72 euros, suite à la baisse de 1,3 % de la veille. Le titre a gagné près de 16% depuis le début de l'année.

Vert pour Mediobanca, qui gagne 2,1 % à 10,38 euros par action. Le conseil d'administration de Mediobanca a annoncé mercredi qu'il avait approuvé les lignes directrices du plan 2023-26. Comme indiqué dans la note publiée, "le groupe se fixe des objectifs ambitieux et confirme sa capacité à générer une croissance des actifs rentables : total des actifs financiers à 115 milliards d'euros, en hausse de 11% et AUM/AUA à 85 milliards d'euros, en hausse de 13%. En outre, les prêts à la clientèle s'élèvent à 57 milliards d'EUR, en hausse de 3 %.

En outre, la croissance des bénéfices, avec un bénéfice par action en hausse de 15 % dans une fourchette comprise entre 1,15 et 1,80 EUR, compte tenu de l'amortissement d'environ 80 % des actions du plan de rachat, de la contribution croissante de WM et de CIB et d'une croissance plus faible mais continue de CF et de NII, " confirmant les niveaux élevés de rentabilité ", indique la note.

Dans le segment des cadets, où aucun titre n'est actuellement en hausse, GVS recule de 6,3% à 5,3550 euros par action, après avoir terminé les trois séances précédentes dans le vert.

Reply perd 2,4% à 101,80 euros, après un timide gain de 0,2% à la veille de la séance, tandis qu'OVS recule de 3,1%, avec un nouveau cours à 2,55 euros.

MFE-MediaForEurope a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait approuvé les résultats du premier trimestre, qui montrent un bénéfice consolidé de 10,1 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros pour la même période l'année dernière. L'EBIT a été positif à 19,3 millions d'euros, contre 15,3 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le chiffre d'affaires net consolidé s'est élevé à 646,6 millions d'euros, contre 654,3 millions d'euros au 31 mars 2022. Les actions de catégorie A ont baissé de 2,1 %, tandis que les actions de catégorie B ont baissé de 3,0 %.

Les actions de Brunello Cucinelli ont chuté de 3,6 %. La société a annoncé mardi qu'elle avait conclu un accord avec Chanel et la famille Cariaggi pour vendre à Chanel une participation de 18,5 % dans Cariaggi Lanificio. Brunello Cucinelli détenait 43 % de Cariaggi Lanificio et, avec la vente d'aujourd'hui, sa participation passe à 24,5 %.

Du côté des petites capitalisations, Pininfarina a progressé de 3,5% avec un prix de 0,8180 EUR, tandis que Zucchi a augmenté de 3,7%, relevant la tête après deux sessions baissières.

Pierrel, en revanche, a chuté de 4,4%, après une perte de 0,7% la veille de la séance et portant sa perte mensuelle à plus de 26%.

Parmi les PME, Eprcomunicazione recule de 6,0%, clôturant la cote et plaçant le cours dans la zone des 2,80 ER.

Bifire recule de 5,5 % à 3,42 EUR, se dirigeant vers une deuxième session consécutive en territoire négatif.

Franchi Umberto Marmi, d'autre part, a progressé de 4,2 pour cent à 8,00 EUR par action. Le volume des transactions a été élevé, avec environ 21 60 actions échangées contre une moyenne journalière sur trois mois d'environ 2 500.

Parmi les perdants, Casta Diva, qui a baissé de 4,8 pour cent à 1,20 EUR par action.

À New York, le Dow Jones a cédé 0,7 % et le Nasdaq 1,3 %, tandis que le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0773 USD contre 1,0778 USD à la clôture de mardi. En revanche, la livre valait 1,2486 USD contre 1,2425 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 78,18 dollars contre 77,31 dollars mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 975,84 USD l'once contre 1 966,95 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, le sommet de politique non monétaire de la Banque centrale européenne est attendu à 1000 CEST. Une heure plus tard, les attentes des entreprises allemandes et l'indice IFO sur la confiance des entreprises allemandes.

À 13 heures CEST, les données sur les prêts hypothécaires aux États-Unis seront publiées.

À 1630 CEST, ce sera le tour des stocks de pétrole.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.