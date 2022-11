Cairn, propriété de Mediobanca, devient Polus Capital Management après la transaction avec Bybrook.

Acquise en 2015 par Mediobanca, Cairn Capital est une filiale gérée de manière indépendante de la division de gestion d'actifs de la banque milanaise.

Il y a un peu plus d'un an, Cairn Capital a conclu l'acquisition de Bybrook, un rival basé à Londres, axé sur les situations spéciales en Europe et les dettes stressées et en difficulté, avec 2,4 milliards de dollars d'actifs.

"Nous avons déjà vu les avantages de la fusion .... Je suis impatient d'entamer ce nouveau chapitre de croissance", a déclaré Nicholas Chalmers, PDG de Polus.

Avec une équipe de plus de 30 professionnels de l'investissement à Londres et à New York, Polus Capital gère 9 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension, des assureurs ou des family offices.