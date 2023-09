Mediobanca S.p.A. figure parmi les principaux groupes bancaires italiens. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit : - banque de détail (36,9%) : vente de produits bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, financement immobilier, etc.) au travers d'un réseau de 231 agences implantées en Europe ; - banque d'investissement, de financement et de marché (24,7%) : conseil en fusions-acquisitions, financements structurés, opérations sur actions, ingénierie financière, crédit-bail, etc. ; - gestion de patrimoine (25,3%) ; - gestion de portefeuille (13%) : détention notamment de 13% de la société Assicurazioni Generali ; - autres (0,1%). A fin juin 2022, le groupe gère 61,2 MdsEUR d'encours de dépôts et 51,7 MdsEUR d'encours de crédits. 89,1% des revenus sont réalisés en Italie.

Secteur Banques