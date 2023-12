Les entreprises italiennes et les émetteurs financiers devraient prendre la route en janvier, profitant de l'élan traditionnel du début de l'année sur les marchés obligataires pour obtenir des rendements attrayants, selon les banquiers et les investisseurs.

Alors que le premier trimestre est une période chargée pour les ventes de dette en général, les émetteurs italiens ont leurs propres raisons de profiter de l'appétit renouvelé des investisseurs pour les obligations avant toute instabilité politique potentielle à l'approche du vote de juin pour le Parlement européen.

"Il y a une forte demande de la part des investisseurs qui, à très court terme, ne voient pas de menaces majeures pour l'environnement macroéconomique et géopolitique", a déclaré Marco Spano, directeur général et co-responsable des marchés de capitaux de la dette et du financement chez Mediobanca.

"En termes de volumes, nous nous attendons à un premier semestre très fort de la part des émetteurs italiens - et à un premier trimestre encore plus fort, à partir de début janvier. Ceux qui attendent voudront profiter d'une conjoncture favorable pour se refinancer, et le faire avant que les élections européennes n'attisent la volatilité du marché."

Malgré une politique budgétaire relativement saine, la coalition nationaliste italienne a inquiété les investisseurs en prenant des mesures défavorables au marché, telles qu'une taxe bancaire extraordinaire que Rome a imposée à l'improviste en août et qu'elle a ensuite effectivement abandonnée.

Les banquiers milanais ont déclaré que la campagne électorale pour le Parlement européen pourrait voir le partenaire de coalition de la première ministre Giorgia Meloni, Matteo Salvini, durcir la position de son parti, la Ligue, dans sa quête de votes, ce qui nuirait au sentiment des investisseurs.

De nombreuses entreprises italiennes ont évité les marchés obligataires cette année, utilisant les liquidités disponibles pour faire face à la montée en flèche du coût des crédits et reportant les investissements dans un contexte de détérioration des perspectives économiques et d'incertitude quant au niveau maximal des taux d'intérêt.

Mediobanca a calculé que les émissions d'obligations d'entreprises italiennes ont totalisé 24,4 milliards d'euros cette année, ce qui est supérieur aux 16,2 milliards de l'année dernière, mais bien inférieur aux 37,4 milliards que les entreprises avaient levés en 2021, avant que la guerre en Ukraine et le début d'un cycle agressif de relèvement des taux d'intérêt ne frappent de plein fouet les marchés obligataires en 2022.

Ces dernières semaines, le contexte s'est nettement amélioré grâce à une forte baisse des taux du marché, les craintes d'inflation s'étant apaisées.

Si la dette de Rome continue d'offrir aux investisseurs une prime de risque attrayante, celle-ci s'est réduite après que toutes les grandes agences de notation ont donné leur feu vert au pays lors de leurs révisions périodiques, donnant ainsi un avantage aux émetteurs italiens.

Certaines banques italiennes ont déjà saisi l'occasion, comme Banco BPM, prêteur de second rang, qui a vendu le mois dernier des obligations Additional Tier 1 (AT1), le type de dette bancaire le plus risqué, qui revient sur le devant de la scène après l'effacement brutal des détenteurs d'obligations lors du sauvetage du Crédit suisse cette année.

Francesco Castelli, responsable des titres à revenu fixe chez Banor Capital, a déclaré que l'issue positive de la révision des notations de la dette italienne donne aux investisseurs une période d'au moins six mois pendant laquelle ils n'ont pas à s'inquiéter des décisions des agences de notation du crédit.

"Soutenues par la hausse des obligations d'État italiennes au cours des deux derniers mois, qui a entraîné une réduction des primes de risque [par rapport aux obligations allemandes plus sûres], les banques italiennes ont refinancé leur dette, y compris les emprunts les plus risqués et les plus difficiles à rembourser, tels que les emprunts AT1", a déclaré M. Castelli.

"Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive l'année prochaine. (Reportage de Valentina Za à Milan ; Reportage complémentaire d'Angelo Amante à Rome ; Rédaction de Bernadette Baum)