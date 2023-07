(Alliance News) - Mediobanca Spa a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'année au 30 juin avec des revenus en hausse de 16% à 3,33 milliards d'euros.

Le bénéfice net s'est élevé à 1,02 milliard d'euros, en hausse de 13 % par rapport aux 907 millions d'euros. Le conseil d'administration de la société proposera à l'assemblée générale des actionnaires un dividende de 0,85 EUR par action, ce qui correspond à une distribution de 70 % et permet d'atteindre l'objectif de distribution fixé dans le plan à l'horizon 2023, à savoir 1,9 milliard d'EUR de dividendes cumulés. L'année précédente, la banque avait distribué un dividende de 0,75 EUR.

Les produits d'intérêts nets se sont élevés à 1,80 milliard d'EUR, contre 1,47 milliard d'EUR au 30 juin 2022, soit une hausse de 22 %.

Les intérêts nets et autres produits bancaires s'élèvent à 3,30 milliards d'EUR, en hausse de 16 % par rapport à 2,85 milliards d'EUR.

Le ROTE ajusté s'établit à 13 %, en hausse de 2 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.

L'assise financière reste élevée, avec un ratio CET1 de 15,9 %, en hausse de 50 points de base au 4e trimestre et de 30 points de base en glissement annuel.

Le ratio de capital total est passé de 17,6 % à 17,9 %.

Le ratio de levier est resté stable à 8,4 %.

Le ratio MREL est resté élevé et stable pour l'année à 36,8 % des actifs pondérés et 19,5 % des expositions LRE, restant bien au-dessus des exigences minimales de 22,13 % des actifs pondérés et 5,91 % des expositions LRE.

La banque a expliqué que la performance de l'activité était robuste et caractérisée par une croissance de plus en plus sélective des actifs pondérés en fonction des risques, axée sur la valeur et une moindre absorption du capital : les actifs pondérés en fonction des risques ont augmenté pour atteindre 88 milliards d'EUR et les prêts à la clientèle se sont stabilisés à 52,5 milliards d'EUR, augmentant de manière significative au cours des six premiers mois, tandis qu'au cours des six derniers mois, ils ont suivi une baisse de la demande et une sélectivité des prêts.

En outre, conformément aux indications du plan à l'horizon 2026, un premier plan de rachat et d'annulation sera proposé pour le prochain exercice financier, pour une contre-valeur à ce jour d'environ 200 millions d'EUR et un maximum de 17 millions d'actions - soit environ 2 % du capital, et jusqu'à 3 % compte tenu des actions déjà en portefeuille aujourd'hui.

Alberto Nagel, directeur général de Mediobanca, a déclaré : "Au cours de l'exercice 2023, le groupe a obtenu les meilleurs résultats de son histoire en termes de revenus, de bénéfices et de rentabilité avec un ROTE de 13%, démontrant une excellente capacité à s'adapter aux différents contextes opérationnels et à saisir les opportunités d'affaires, en améliorant les objectifs fixés avec toutes les parties prenantes. Forte de cette prise de conscience, Mediobanca réalisera une forte croissance dans la gestion de fortune, une gestion plus efficace des actifs pondérés en fonction des risques et une meilleure rémunération des actionnaires au cours des trois prochaines années, dans le cadre de la mise en œuvre du plan "One Brand - One Culture".

Mediobanca augmente de 1,0 % à 11,65 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

