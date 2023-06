Mediobanca, Compass acquiert 100% de HeidiPay Switzerland

(Alliance News) - Mediobanca Spa a annoncé lundi que Compass, la société de crédit à la consommation du groupe, a signé un accord pour acquérir auprès de HeidiPay AG 100% de HeidiPay Switzerland AG, une société financière suisse à forte croissance spécialisée dans le Buy Now Pay Later, avec plus de 400 accords commerciaux avec de grands distributeurs, des marques de luxe et des opérateurs technologiques, actifs sur le territoire.

Avec cette acquisition, Compass devient un nouvel opérateur de crédit à la consommation sur le territoire suisse, bénéficiant de la licence de distribution détenue par HeidiPay Switzerland.

L'accord consolide également le partenariat avec Holding HeidiPay AG, une société fintech spécialisée dans le développement de plateformes numériques pour soutenir BNPL dans le monde du e-commerce et pour les points de vente physiques, dans laquelle Compass détient déjà une participation de 19,5% à partir d'août 2022.

Suite à la clôture de la transaction, HeidiPay Suisse continuera à bénéficier de la technologie et des services d'HeidiPay, assurant la continuité d'une offre BNPL unique sur le marché suisse et aujourd'hui adoptée par un nombre croissant de détaillants et de marques de premier plan.

"La transaction est cohérente avec les objectifs du plan stratégique à l'horizon 2026, qui prévoit pour la division Consumer Finance du groupe Mediobanca un renforcement important de la distribution par le biais d'une plateforme numérique de pointe, ainsi que le renforcement de la base de clients également par l'expansion dans de nouveaux marchés géographiques", a expliqué la société dans une note.

"Avec cette acquisition, Compass sera en mesure d'améliorer PagoLight, la solution numérique complète exclusive de BNPL qui peut être intégrée dans les sites de commerce électronique, créant ainsi la base de développement d'une offre internationale pour soutenir les commerçants multi-pays typiques du monde en ligne."

Lancée en 2021, initialement uniquement pour les magasins physiques, PagoLight est désormais active en Italie dans plus de 12 000 magasins physiques et au sein de plus de 150 plateformes de commerce électronique, avec une capacité d'acquisition globale d'environ 20 000 clients/mois, également renforcée par l'acquisition récente de la société fintech Soisy.

La transaction, dont la clôture est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires pertinentes et est attendue au second semestre 2023, a un impact négligeable sur le Core Tier 1 du groupe Mediobanca.

Mediobanca augmente de 0,6 pour cent à 11,29 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

