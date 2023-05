Mediobanca achète Arma Partners pour proposer des services de conseil dans le domaine de la technologie

Mediobanca a annoncé jeudi qu'elle avait accepté d'acheter la société londonienne Arma Partners, alors que la première banque d'investissement italienne cherche à répondre à la demande croissante des entreprises en matière de services de conseil sur les transactions technologiques et à étendre sa portée internationale.

L'acquisition, qui devrait permettre à Mediobanca d'augmenter ses revenus de 10%, précède une nouvelle stratégie triennale que le PDG Alberto Nagel dévoilera le 24 mai.

Axé sur les logiciels, les services cloud, les données et la fintech, Arma a conseillé une centaine de transactions au cours des cinq dernières années, pour une valeur totale de plus de 85 milliards de dollars. Elle se classe au premier rang en tant que conseiller pour les grands rachats de logiciels en Europe.

En 2020, elle a travaillé avec la société américaine de capital-investissement Hg qui a investi dans Visma, un fournisseur de logiciels norvégien évalué à 12,2 milliards de dollars dans le cadre du plus grand rachat de logiciels jamais réalisé dans le monde.

La même année, elle a conseillé la banque allemande Aareal sur la vente à Advent International d'une participation dans son unité de logiciels Aareon, d'une valeur de 1,1 milliard de dollars.

En 2021, il a été le seul conseiller financier du gestionnaire de fortune numérique britannique Nutmeg lors de sa vente à JPMorgan pour un montant de 839 millions de dollars.

Mediobanca n'a pas divulgué le prix de la transaction, se contentant de dire qu'elle paierait 40 % en espèces à la clôture et échelonnerait le reste sur quatre ans, en fonction notamment des performances d'Arma.

Le reste peut être payé en actions Mediobanca, auquel cas le prix total de la transaction réduirait d'environ 30 points de base le ratio de fonds propres de base de la banque.

L'opération permettra d'augmenter le bénéfice par action, sur la base des chiffres de l'année dernière, a déclaré Mediobanca, sans donner plus de détails.

"Cette transaction aura un impact significatif sur le pool de commissions de Corporate Investment Banking, qui augmentera d'environ 30 %", a déclaré Mediobanca.

L'acquisition, qui doit être approuvée par les autorités de régulation européennes, britanniques et américaines, devrait être finalisée à l'automne.

Arma, qui emploie 86 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions de dollars, a été fondée en 2003 par Paul-Noël Guély, ancien responsable de la banque d'investissement dans les logiciels et les services chez Goldman Sachs.

Arma a également des bureaux à Munich, une présence aux États-Unis et un réseau de sociétés de conseil affiliées au Japon, en Australie, en Israël, en Turquie et au Brésil.

Pour accroître son empreinte internationale, Mediobanca a acquis en 2019 la société française de fusions et acquisitions Messiér et Associes et a embauché l'année dernière António Horta-Osório, ancien cadre supérieur de Santander et de Lloyds, en tant que conseiller principal. (Reportage complémentaire de Pablo Mayo Cerquiero à Londres ; rédaction de Keith Weir et Mark Potter)