Mediobanca achète Arma Partners pour proposer des services de conseil en technologie

Mediobanca a déclaré jeudi qu'elle avait accepté d'acquérir la société de conseil en finance d'entreprise Arma Partners, basée à Londres, alors que la première banque d'investissement italienne étend sa portée internationale.

Avec 12 associés et 86 employés, Arma a été fondée en 2003 par Paul-Noël Guély, un ancien responsable des logiciels et des services ainsi que de la banque d'investissement technologique européenne pour Lehman Brothers et Goldman Sachs.

Arma est particulièrement active dans les segments des logiciels, des services en nuage, des données, de l'internet et de la fintech.

Mediobanca n'a pas divulgué le prix de la transaction, se contentant de dire qu'elle paierait 40 % en espèces à la clôture et échelonnerait le reste sur quatre ans en fonction notamment des performances d'Arma.

Le reste peut être payé en actions Mediobanca, auquel cas le prix total de la transaction réduirait d'environ 30 points de base le ratio de fonds propres de base de la banque.

Mediobanca a déclaré que l'opération augmenterait le bénéfice par action, sur la base des chiffres de l'année dernière, sans fournir de chiffre.

"Cette transaction aura un impact significatif sur le pool de commissions de Corporate Investment Banking, qui augmentera d'environ 30 %, et sur le pool de commissions du groupe dans son ensemble, qui augmentera de plus de 10 %", a déclaré Mediobanca.

Arma possède également des bureaux à Munich, est présente aux États-Unis et dispose d'un réseau de sociétés de conseil affiliées au Japon, en Australie, en Israël, en Turquie et au Brésil.