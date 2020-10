Mediobanca: bénéfice trimestriel en recul de 26% mais meilleur qu'attendu

Milan (awp/afp) - La première banque d'affaires italienne, Mediobanca, a vu son bénéfice net diminuer de 26,1% au premier trimestre de son exercice décalé 2020/21, mais a fait mieux qu'attendu.

Le bénéfice net atteint 200,1 millions d'euros, (contre 270,6 millions un an plus tôt), alors que les analystes anticipaient 132 millions, selon le consensus du fournisseur d'informations financières Factset Estimates.

Il est quadruplé par rapport au trimestre précédent, a précisé la banque mardi dans un communiqué.

Le recul sur un an est dû à un apport mineur de l'assureur Generali, en raison des frais extraordinaires liés à la fin du contentieux relatif à la banque suisse BSI.

Les revenus de Mediobanca ont eux reculé de 8,5% sur le trimestre, à 626 millions d'euros, un chiffre là aussi supérieur aux attentes (596 millions).

"Le trimestre a été marqué par une reprise rapide de l'activité et des indices de rentabilité, malgré la période (traditionnellement plus calme, ndlr) de l'été, grâce à un positionnement fort sur les segments de clientèle les plus résistants (ménages et moyennes/grandes entreprises) et à un contrôle rigoureux des risques", a commenté Mediobanca.

Son ratio de fonds propres durs (CET1), indice très suivi par les analystes car il mesure la capacité à faire face à une crise, se maintient à un pic historique, à 16,1%, un niveau extrêmement élevé.

En raison de l'impact de l'épidémie, Mediobanca a précisé que "ses marges d'intérêt seraient en baisse" au prochain trimestre, en raison notamment de la chute du crédit à la consommation. En revanche, les commissions seront soutenues par la croissance des activités de gestion d'actifs.

Dans un marché milanais en berne (-1,06), avec des valeurs bancaires à la peine, Mediobanca souffrait encore plus: vers 14H30 GMT, le titre perdait 1,87% à 6,4 euros.

Mediobanca, qui joue un rôle central dans la vie des affaires de la péninsule, a engagé une forte transformation ces dernières années en mettant notamment l'accent sur ses activités de gestion d'actifs et sur son expansion à l'étranger.

afp/rp