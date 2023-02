Mediobanca: bénéfice trimestriel "record" grâce à la remontée des taux d'intérêt

Milan (awp/afp) - La première banque d'affaires italienne, Mediobanca, a publié jeudi un bénéfice net et des revenus "record" au deuxième trimestre de son exercice décalé 2022/23, grâce à la remontée des taux d'intérêt et "une activité commerciale soutenue".

Le bénéfice net a grimpé de 11% de 292,5 millions d'euros (presque autant en francs suisses) sur la période octobre-décembre, dépassant le consensus des analystes de Factset Estimates, qui tablaient sur un profit de 253 millions d'euros.

Les revenus ont bondi de 20% à 901,5 millions d'euros, atteignant un niveau historique pour un trimestre, a indiqué la banque dans un communiqué.

Fort de ces résultats, le PDG de Mediobanca, Alberto Nagel, a décidé de relever à 10% l'objectif de croissance des revenus sur l'ensemble de l'exercice, contre 4% auparavant.

Au premier semestre, Mediobanca a enregistré un bénéfice net de 555,1 millions d'euros, en hausse de 5,6%.

Les revenus ont grimpé de 13,6% à 1,65 milliard d'euros, ce qui pourrait permettre à la banque de dépasser son objectif pour l'ensemble de l'exercice, fixé à 3 milliards d'euros.

Mediobanca a enregistré "le plus haut niveau jamais atteint de revenus et de bénéfices semestriels", a commenté Alberto Nagel, mettent en avant "la dynamique robuste des revenus nets d'intérêts" et "une prise de risque prudente".

Le revenu net d'intérêts a connu une hausse de 14,9% à 842,9 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice.

Les commissions nettes ont augmenté de 6,5% à 472,1 millions d'euros, grâce notamment à la forte contribution de la gestion de patrimoine (+8%).

Le ratio de fonds propres durs (CET1) de Mediobanca, indice très suivi car il mesure la capacité à faire face à une crise, a baissé à 15,1% fin décembre, contre 15,4% un an auparavant.

Quant aux perspectives pour l'ensemble de l'exercice, Mediobanca s'attend à une "croissance continue des revenus, grâce à une contribution plus élevée des revenus nets d'intérêts" et à une bonne tenue des commissions.

afp/buc