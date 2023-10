(Alliance News) - Mediobanca Spa a annoncé mercredi qu'elle avait finalisé l'acquisition d'Arma Partners LLP, une société indépendante de conseil financier leader en Europe dans le secteur de l'économie numérique.

La transaction, signée en mai dernier avec les actionnaires d'Arma Partners, a pour Mediobanca "une forte valeur stratégique visant à créer une franchise leader dans l'économie numérique au sein de sa division Corporate & Investment Banking", explique la société dans une note.

"En particulier, conformément aux objectifs du plan stratégique du groupe Mediobanca à l'horizon 2026, la collaboration avec Arma Partners contribuera à la création d'une plateforme de conseil européenne plus forte, plus large et plus diversifiée, avec des revenus non domestiques plus élevés - de 40 % à 55 % - et une faible absorption de capital. Elle générera également de nouvelles opportunités commerciales grâce aux synergies entre les divisions du groupe, en particulier entre CIB et Wealth Management, en vue de l'établissement d'un modèle unique de banque privée et d'investissement".

Mediobanca se négocie dans le vert de 0,2 % à 12,32 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

