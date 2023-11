(Alliance News) - Mediobanca Spa a annoncé mardi qu'elle avait achevé le placement d'une nouvelle obligation privilégiée de 500 millions d'euros, d'une durée de six ans, arrivant à échéance en février 2030, avec une option d'achat après le cinquième.

L'obligation privilégiée de premier rang a suscité une demande large et diversifiée sur le marché, ce qui a permis de réviser le rendement initialement annoncé - 170 points de base au-dessus du mid-swap - à 140 points de base. Au cours du placement, des ordres ont été enregistrés pour plus de 1,8 milliard d'EUR, soit plus de trois fois le montant cible de 500 millions d'EUR.

La nouvelle émission obligataire garantira un coupon de 4,375 % et représente la deuxième émission institutionnelle de Mediobanca au cours de l'exercice 2023-2024, l'année fiscale de lancement du plan stratégique à l'horizon 2026 " One Brand One Culture ".

"Avec cette émission, Mediobanca consolide sa position de meilleure banque italienne en termes d'efficacité dans la fixation du prix des instruments obligataires. Ce résultat confirme également la confiance des investisseurs dans le nouveau plan triennal. La performance de l'émission confirme une fois de plus l'appréciation des investisseurs et la capacité de Mediobanca à diversifier ses sources de financement", a expliqué la société dans une note.

Mardi, Mediobanca a clôturé dans le rouge de 0,1 pour cent à 10,76 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.